Οι μεξικανικές αρχές επέστρεψαν τη σορό του «Ελ Μέντσο» στους συγγενείς του

Η Εισαγγελία του Μεξικού ανακοίνωσε το Σάββατο ότι παρέδωσε στους συγγενείς του το πτώμα του ισχυρού εμπόρου ναρκωτικών Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα, ο οποίος σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση.

Πριν παραδώσει τα λείψανα του ηγέτη του Καρτέλ του Χαλίσκο Nueva Generación (CJNG), η εισαγγελία πραγματοποίησε «γενετικές εξετάσεις» για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη «συγγενικών δεσμών» μεταξύ του ατόμου που ζήτησε το πτώμα και του βαρόνου, ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Η σορός του «Ελ Μέντσο», ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στην πολιτεία Χαλίσκο (δυτικά) την περασμένη Κυριακή, παρέμενε στις εγκαταστάσεις της εισαγγελίας στο Μεξικό.

FGR entrega a familiares el cuerpo de “El Mencho” tras realizar pruebas genéticas y protocolos legales derivados del operativo en Jalisco https://t.co/hAA1iHmn5i pic.twitter.com/AnOPWYX5jA — LA CRÓNICA (@lacronicacom) February 28, 2026

Ο θάνατος του βαρόνου ναρκωτικών

Ο «Ελ Μέντσο», 59 ετών, ήταν ο πιο καταζητούμενος ναρκέμπορος από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία πρόσφερε αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά το θάνατό του, ένοπλοι του CJNG έκαψαν οχήματα και μπλόκαραν δρόμους σε 20 από τις 32 πολιτείες της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και σε επακόλουθες ένοπλες συγκρούσεις σκοτώθηκαν περισσότεροι από 70 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και ύποπτοι εγκληματίες, καθώς και ένας πολίτης.