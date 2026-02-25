Το τέλος του διαβόητου αρχηγού του καρτέλ Jalisco New Generation, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, ευρύτερα γνωστού ως «Ελ Μέντσο», δεν εκτυλίχθηκε σε κάποιον πρόχειρο καταυλισμό, ούτε σε κάποια υποβαθμισμένη περιοχή.

Το τελευταίο του καταφύγιο, πριν πέσει νεκρός από τα πυρά των μεξικανικών δυνάμεων, ήταν μια εντυπωσιακή και πολυτελής βίλα.

Το κρησφύγετο εντοπίστηκε σε μία από τις πιο ακριβές και αποκλειστικές οικιστικές ζώνες της πολιτείας Χαλίσκο, στην περιοχή της Ταπάλπα, και συγκεκριμένα μέσα στο υπερπολυτελές συγκρότημα Tapalpa Country Club.

Η κατοικία ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με το φυσικό τοπίο, προσφέροντας στον βαρόνο την απόλυτη ησυχία, ιδιωτικότητα και απομόνωση από τον αστικό ιστό που χρειαζόταν για να κρύβεται.

Πέτρα, ξύλο και υπερπολυτέλεια

Τα εναέρια πλάνα και οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις Αρχές, αποκαλύπτουν ένα διώροφο οίκημα σύγχρονης αρχιτεκτονικής με κόκκινα κεραμίδια και πέτρινους τοίχους.

Το εσωτερικό του χαρακτηριζόταν από ψηλοτάβανα δωμάτια, μεγάλες τζαμαρίες που έβλεπαν στο δάσος, εκλεκτή ξυλεία και έπιπλα υψηλής ποιότητας.

Εντύπωση προκαλεί η τάξη που επικρατούσε στους προσωπικούς του χώρους. Στην ντουλάπα της κρεβατοκάμαράς του βρέθηκαν αθλητικά ρούχα, κάλτσες και εσώρουχα διπλωμένα με απόλυτη σχολαστικότητα, καθώς και προσωπικά είδη περιποίησης -από λάδια και κρέμες προσώπου μέχρι ξυραφάκια- απόλυτα τακτοποιημένα:

Η προσπάθεια διαφυγής και το τέλος

Αυτή η ειδυλλιακή βίλα στην πλαγιά του βουνού μετατράπηκε στο σκηνικό της πτώσης του. Όταν ο κλοιός των ομοσπονδιακών δυνάμεων έσφιξε γύρω από το σπίτι, ο Ελ Μέντσο επιχείρησε να εγκαταλείψει το πολυτελές καταφύγιό του και να χαθεί μέσα στο πυκνό δάσος που βρισκόταν ακριβώς πίσω από την κατοικία.

Δεν τα κατάφερε. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης δέχθηκε πυρά που τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Η στιγμή της πτώσης του καταγράφηκε από drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, δίνοντας έτσι ένα κινηματογραφικό, αλλά οριστικό τέλος στο ανθρωποκυνηγητό ενός από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες στον κόσμο.