Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα
Κόσμος 24 Φεβρουαρίου 2026, 21:30

Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα

Οι πληροφορίες για το χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο του ηγέτη του καρτέλ Χαλίσκο είναι εν μέρει αληθινές. Το οργανωμένο έγκλημα εξαπέλυσε εκστρατεία προπαγάνδας για να αποδείξει ότι ελέγχει τη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Spotlight

Μετά τον θάνατο του Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Σερβάντες οι πληροφορίες για το Μεξικό που κατακλύζουν τον κόσμο μιλούν για σαρωτική βία και χάος. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, πολλές από αυτές δεν είναι αληθείς. Πρόκειται για fake news, για μια συντονισμένη εκστρατεία προπαγάνδας από το Καρτέλ Χαλίσκο – Νουέβα Χενερασιόν. Στόχος του, να δείξει ότι τα αντίποινα για τον θάνατο του ηγέτη του, είναι μεγαλύτερα ή σκληρότερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Στην εξάπλωση των ψευδών πληροφοριών συνέβαλαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αλήθεια και fake news

Tο ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters επισημαίνει ότι, πράγματι, ξέσπασαν αναταραχές σε πολλά μέρη του Μεξικού. Πιστοί στον «Ελ Μέντσο», τον ηγέτη του καρτέλ Χαλίσκο, έστησαν οδοφράγματα, πυρπόλησαν λεωφορεία και καταστήματα. Επίσης, επιτέθηκαν σε βενζινάδικα σε αντίποινα για τη δολοφονία του.

Ωστόσο, η εικόνα που επικρατεί στο διαδίκτυο είναι ακόμη χειρότερη. Μεταξύ των fake news που διακινούνται είναι ότι το αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στο Μεξικό, καταλήφθηκε από δολοφόνους. Ένα αεροπλάνο στον διάδρομο καιγόταν. Καπνός υψωνόταν από μια εκκλησία και πολλά κτίρια στην πόλη Πουέρτο Βαγιάρτα, που είναι δημοφιλής στους τουρίστες.

Το Reuters εξέτασε αυτές οι εικόνες και διαπίστωσε ότι ήταν ψευδείς. Ωστόσο κοινοποιήθηκαν δεκάδες χιλιάδες φορές. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η παραπληροφόρηση πολλαπλασιάζεται συστηματικά μετά από σημαντικά ειδησεογραφικά γεγονότα. Και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά αυτή τη διάδοση ακόμη ευκολότερη.

«Έχουμε τον έλεγχο»

Στην περίπτωση του θανάτου του «Ελ Μέντσο» τα fake news διαδίδονταν με εκπληκτική ταχύτητα όχι μόνο από ανυποψίαστους χρήστες αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις από το ίδιο το καρτέλ. Διότι θέλει να κάνει το κύμα των αντιποίνων να φαίνεται μεγαλύτερο και πιο τρομακτικό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την Τζέιν Έσμπεργκ, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, «προσπαθούν να δείξουν ότι η μεξικανική κυβέρνηση δεν έχει τον έλεγχο της χώρας». Η Έσμπεργκ έχει μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι μεξικανικές εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εξήγησε ότι αυτή η στρατηγική βοήθησε στη δημιουργία μιας αφήγησης ότι το καρτέλ είχε παρουσία σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, ταυτόχρονα, δυσκόλεψε τον προσδιορισμό της κλίμακας της βίας και τι αντιμετώπισαν στην πραγματικότητα οι δυνάμεις ασφαλείας.

Ο υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς, δήλωσε ότι οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει «διάφορους λογαριασμούς» που αναπαράγουν fake news. Και σημείωσε ότι θα διεξαγάγουν μια εις βάθος έρευνα για να προσδιορίσουν ποιοι έχουν «άμεσες σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα». Είπε επίσης ότι υπάρχουν και λογαριασμοί «αφιερωμένοι στη διάδοση ψεμάτων», αλλά δεν έχουν εδραιωμένο εγκληματικό δεσμό.

REUTERS/Daniel Becerril

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλάουντια Σεϊνμπάουμ, δήλωσε ότι οι αρχές εργάζονται για να αντικρούσουν την παραπληροφόρηση. Κυκλοφορούν «πολλές, πολλές ψευδείς ειδήσεις» μετά τη δολοφονία του Ελ Μέντσο, σημείωσε.

Διαμορφώνοντας την κοινή γνώμη

Η περίπτωση του θανάτου του ηγέτη του καρτέλ Χαλίσκο δεν είναι η πρώτη στην οποία γίνεται χρήση των fake news. Τα καρτέλ στο Μεξικό χρησιμοποιούν εδώ και καιρό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο προπαγάνδας. Είτε για συκοφαντήσουν τους αντιπάλους τους είτε για να «διαφημίσουν» το έργο των εγκληματικών ομάδων στην κοινότητα, όπως η διανομή βοήθειας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Παραδοσιακά, το ψευδές υλικό που χρησιμοποιούνταν από τα καρτέλ ήταν υποδεέστερης τεχνολογίας. Όπως ανακυκλωμένα βίντεο των καρτέλ από προηγούμενα χρόνια ή βίαιες εικόνες από συγκρούσεις σε άλλες ηπείρους. Πλέον όμως, το υλικό που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στα καρτέλ να παράγουν fake news πολύ υψηλής ποιότητας.

Επιπλέον, υπάρχουν και οι influencers των ναρκωτικών. Δηλαδή προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με μεγάλους αριθμούς ακολούθων. Αυτοί αξιοποιούν τις πλατφόρμες τους για να δοξάσουν και ακόμη και να προωθήσουν το οργανωμένο έγκλημα, ανοίγοντας νέους δρόμους στην προπαγάνδα.

Αυτές οι εκστρατείες παραπληροφόρησης και διάδοσης fake news μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήμιες στο Μεξικό. Στη χώρα αυτή, η βία δυσκολεύει την πρόσβαση των δημοσιογράφων σε μέρη της χώρας για να κάνουν ρεπορτάζ και να ξεχωρίσουν τα γεγονότα από τη μυθοπλασία, επισημαίνει η Τζέιν Έσμπεργκ.

REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

Η οποία πάντως, όπως και άλλοι συνάδελφοί της, επισημαίνουν ότι είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ποιοι λογαριασμοί ή ιστολόγια συνδέονται με τα καρτέλ, διαδίδοντας fake news.

Μετατοπίζοντας την ουσία

Ο Πάμπλο Καλντερόν, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Northeastern του Λονδίνου, εξήγησε πώς λειτουργούν τα καρτέλ. Χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενισχύσουν την εικόνα και την εξουσία τους και να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη, μεταξύ άλλων μέσω των fake news.

Για τον Καλντερόν, «η Κυριακή ήταν μια καλή μέρα για τις μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας. Αλλά το οργανωμένο έγκλημα κατάφερε να μετατοπίσει την αφήγηση μακριά. Από τη στρατιωτική επιχείρηση, στο χάος».

• Με στοιχεία από το Reuters

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν
Ενεργειακός αποκλεισμός 24.02.26

Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν

Οι δασμοί των ΗΠΑ εναντίον όσων προμήθευαν την Κούβα με πετρέλαιο δεν είναι πλέον σε ισχύ, όπως ανακοίνωσε από το Μεξικό η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις.

Σύνταξη
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Επιταχυντής αλλαγών 24.02.26

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Τραγικό δυστύχημα 24.02.26

Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Τραγωδία στο Περού - Ο σκύλος βρέθηκε κοντά στον νεκρό αντισμήναρχο Νόλε, τον άνθρωπο που τον φρόντιζε - Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά, έχει μεταφερθεί για εξετάσεις

Σύνταξη
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Κόσμος 24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Τι λένε για Έπσταϊν 24.02.26

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ
Καταστολή στο διαδίκτυο 24.02.26

Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ

Η Μόσχα κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την πλατφόρμα με την οποία πάντως έχει μια «περίπλοκη» σχέση. Η έρευνα εις βάρος του Ντούροφ αφορά καταγγελίες ότι δυτικές μυστικές υπηρεσίας χάκαραν το Telegram

Σύνταξη
Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής
Στις 15 Απριλίου 24.02.26

Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής

Μετά το βέτο της Ουγγαρίας στο 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στη νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας, η Κομισιόν ετοιμάζεται να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου.

Σύνταξη
Η… λευκή απεργία φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο τένις (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Η… λευκή απεργία φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι αθλητές και οι αθλήτριες αποσύρονται από τα τουρνουά τένις, αντιδρώντας στο φορτωμένο καλεντάρι – Το πάθημα του γυναικείου τουρνουά του Ντουμπάι και το πριμ των διοργανωτών της Ντόχα σε Αλκαράθ και Σίνερ για να μην αποσυρθούν!

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν
Ενεργειακός αποκλεισμός 24.02.26

Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν

Οι δασμοί των ΗΠΑ εναντίον όσων προμήθευαν την Κούβα με πετρέλαιο δεν είναι πλέον σε ισχύ, όπως ανακοίνωσε από το Μεξικό η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις.

Σύνταξη
Τέμπη: Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα – Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες
Σε 12 λεπτά 24.02.26

Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες

Με την πληγή που άφησε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη να παραμένει ανοιχτό, τους συγγενείς των θυμάτων και μια ολόκληρη κοινωνία να αναζητεί οξυγόνο το νέο βίντεο της ΕΔΑΠΟ εστιάζει σε ένα από τα πιο σκοτεινά και κρίσιμα ερωτήματα της τραγωδίας: Την πυρόσφαιρα που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση.

Σύνταξη
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στρατιωτική θητεία: Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο μοντέλο – Όλα όσα αλλάζουν
Ελλάδα 24.02.26

Πρεμιέρα για τη νέα στρατιωτική θητεία - Βίντεο και φωτογραφίες από την κατάταξη της Α' ΕΣΣΟ σε Θήβα και Αυλώνα

«Η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισής "Ατζέντα 2030"» έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας,

Σύνταξη
Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
Θάρρος 24.02.26

Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Οι φοιτητές/ριες της Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει μια από τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Επιταχυντής αλλαγών 24.02.26

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την 11άδα με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στη Γερμανία τη Λεβερκούζεν, για τη ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League. Δείτε και την 11άδα των Γερμανών

Σύνταξη
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Τραγικό δυστύχημα 24.02.26

Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Τραγωδία στο Περού - Ο σκύλος βρέθηκε κοντά στον νεκρό αντισμήναρχο Νόλε, τον άνθρωπο που τον φρόντιζε - Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά, έχει μεταφερθεί για εξετάσεις

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αποθεώνει τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στο Λεβερκούζεν κι έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα.... Καραϊσκάκη στους δρόμους της γερμανικής πόλης.

Σύνταξη
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Κόσμος 24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
Ελλάδα 24.02.26

Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα

Με αφετηρία τα Προπύλαια οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.

Σύνταξη
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Τι λένε για Έπσταϊν 24.02.26

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία
30 χρόνια πορείας 24.02.26

London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία

Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, ο Αντώνης Ρέμος «έστησε» το πιο ωραίο πάρτι στο Λονδίνο, καθώς χάρισε μια μοναδική μουσική εμπειρία σε όσους βρέθηκαν στο κατάμεστο London Palladium.

Σύνταξη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
Προδημοσίευση interview 24.02.26

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

Σαφή και ξεκάθαρη θέση στηλιτεύοντας τη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς βεβαίως να δικαιολογεί όσους εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

Στην απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές, ο πρόεδρος της ΕΠΟ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνει Έλληνες διαιτητές και στα ματς της Super League, όμως πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
«Μόλυνση» 24.02.26

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη αλλά κρίση brand για τη βρετανική μοναρχία, που καλείται να προστατεύσει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική της νομιμοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
