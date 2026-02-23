newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μεξικό: Ο σκληρός «Ελ Μέντσο» είναι νεκρός – Ο θάνατος του μπορεί να φέρει πόλεμο καρτέλ ή μια μεγάλη ευκαιρία
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 23:05

Μεξικό: Ο σκληρός «Ελ Μέντσο» είναι νεκρός – Ο θάνατος του μπορεί να φέρει πόλεμο καρτέλ ή μια μεγάλη ευκαιρία

Οι αρχές του Μεξικού φοβούνται ότι ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» θα προκαλέσει πόλεμο μεταξύ των καρτέλ Χαλίσκο και Σιναλόα, για το έλεγχο περιοχών. Ίσως να είναι μια ευκαιρία για να ελεγχθεί η δράση τους

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Spotlight

Ο θάνατος του πλέον καταζητούμενου προσώπου στο Μεξικό είναι πραγματικότητα. Ο αρχηγός του Καρτέλ Χαλίσκο – Νουέβα Χενερασιόν (Νέα Γενιά) ή CJNG, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», έπεσε νεκρός σε επιχείρηση του στρατού, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές του Μεξικού έφτασαν στα χνάρια του αξιοποιώντας πληροφορίες από ένα πρόσωπο κοντινό σε μία από τις ερωμένες του. Ο θάνατός του «Ελ Μέντσο» (του «σκληρού με το κακό γούστο», όπως μεταφράζεται κάπως χαλαρά το παρατσούκλι του), έδωσε μεγάλη χαρά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, που πιέζει το Μεξικό να αντιμετωπίσει τη διακίνηση φαιντανύλης. Είναι σίγουρα μια επιτυχία για την πρόεδρο του Μεξικού, Κλάουντια Σεϊνμπάουμ. Ταυτόχρονα, όμως, έχει προκαλέσει και μεγάλη ανησυχία.

Η κυβέρνηση του Μεξικού ανέπτυξε 10.000 στρατιώτες στην πολιτεία Χαλίσκο, σε μια προσπάθεια να καταστείλει τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν μετά τον θάνατο του πλέον καταζητούμενου βαρόνου των ναρκωτικών, στα οποία έχουν σκοτωθεί δεκάδες άνθρωποι.

Ναρκωτικά και παράνομη μετανάστευση

Ο θάνατος του Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες μπορεί να είναι η αρχή ενός πολέμου των καρτέλ για την κυριαρχία στη διακίνηση της φαιντανύλης. Το καρτέλ Χαλίσκο και το καρτέλ Σιναλόα πολεμούν ανοιχτά εδώ και χρόνια για το ποιος θα ελέγξει το εμπόριο του συνθετικού αυτού ναρκωτικού. Όπως και της κοκαΐνης και της ηρωίνης. Επιπλέον, εμπλέκονται στη διακίνηση των παράνομων μεταναστών στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει χαρακτηρίσει το καρτέλ Χαλίσκο «μία από τις πέντε πιο επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο». Οι δραστηριότητές του αποφέρουν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Και το ποιος θα αναλάβει τον έλεγχο της ομάδας ή αν θα διασπαστεί θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στο εμπόριο ναρκωτικών στην Αμερική.

Ο θάνατος του αρχηγού του μπορεί να είναι η χιονοστιβάδα, που θα σαρώσει το Μεξικό. Και έρχεται σε μια περίοδο που το αντίπαλο καρτέλ Σιναλόα αντιμετωπίζει εσωτερικές διαμάχες. Ο «Ελ Μέντσο» είχε εκμεταλλευτεί την εσωτερική κρίση στο καρτέλ Σιναλόα, επεκτείνοντας γρήγορα την εμβέλεια και τις δραστηριότητες του Χαλίσκο. Στα ναρκωτικά και τη διακίνηση μεταναστών πρόσθεσε την κλοπή καυσίμων, την εμπορία ανθρώπων και την οικονομική απάτη. Προσέγγισε επίσης μέρος του καρτέλ Σιναλόα, συμμάχησε μαζί του, για να βαθύνει τις διαιρέσεις του.

Οι πρώην ηγέτες του Σιναλόα, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάντα, κρατούνται στις ΗΠΑ. Και αυτές οι απουσίες πυροδότησαν εσωτερικό πόλεμο για τον έλεγχο του καρτέλ μεταξύ των γιων του Γκουσμάν και μιας φατρίας πιστής στον Ζαμπάντα.

Μια νέα μάχη για την ηγεσία

Αυτό που συνέβη στο καρτέλ Σιναλόα μπορεί να συμβεί και στο καρτέλ Χαλίσκο. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει σαφής διάδοχος. Ο γιος του «Ελ Μέντσο», Ρουμπέν Οσεγκέρα, εκτίει ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ από το 2020. Η σύζυγός του συνελήφθη στο Μεξικό με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος τον Νοέμβριο του 2021. Δύο αδέρφια του βρίσκονται επίσης στη φυλακή, στο Μεξικό.

REUTERS/Luis Cortes

Ο Ντέιβιντ Σαουσέδο, ειδικό ασφαλείας με έδρα την Πόλη του Μεξικού που μίλησε στο CNN, εξήγησε ότι «η διαδοχή στο καρτέλ Χαλίσκο έχει διακοπεί». Εκτός φυλακής παραμένουν ένας αδελφός του «Ελ Μέντσο» και ένα θετός γιος. Αυτός όμως «δεν φαίνεται να έχει επιρροή μεταξύ των άλλων υψηλόβαθμων στελεχών του καρτέλ».

Τέσσερις διοικητές του Καρτέλ Χαλίσκο – Νουέβα Χενερασιόν είναι πιθανό ότι θα διεκδικήσουν την ηγεσία. Και σύμφωνα με τον Σαουσέδο, «μπορεί να εισέλθουν σε έναν πόλεμο διαδοχής για να καθορίσουν τον έλεγχο του καρτέλ. Χωρίς πάντως να μπορεί να αποκλειστεί μια μετάβαση ειρηνική, μέσω διαπραγματεύσεων».

Ο Οσεγκέρα Σερβάντες ήταν αδιαμφισβήτητος ως ηγέτης του καρτέλ Χαλίσκο. Ωστόσο, φήμες ότι ήταν άρρωστος είχαν ήδη προκαλέσει αποστασίες. Οι Μεσκάλες, αποσχισθείσα φατρία του καρτέλ στην πολιτεία Κολίμα, δήλωσαν πριν από τέσσερα χρόνια ότι τερματίζουν τη σχέση τους με το Χαλίσκο, καθώς πίστευαν ότι είχε πεθάνει. Αυτή η αποστασία οδήγησε σε εβδομάδες βίας μεταξύ των συμμοριών.

Ανταγωνισμός Χαλίσκο-Σιναλόα

Τα δύο μεγάλα καρτέλ στο Μεξικό ανταγωνίζονται σε πολύ μεγάλη έκταση της χώρας και σε αρκετές πολιτείες. Μια περιοχή έντονου ανταγωνισμού είναι το Μεξικάλι, πρωτεύουσα της μεξικανικής πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια (Κάτω Καλιφόρνια). Η Μπάχα Καλιφόρντια συνορεύει με τις ΗΠΑ. Σε αυτή την περιοχή, η σύγκρουση αφορά τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών. Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» εκεί στήθηκαν οδοφράγματα από φατρίες των καρτέλ.

Επίσης, οι δύο ομάδες εμπλέκονται σε μια διαμάχη στην πολιτεία Τσιάπας, στα σύνορα με τη Γουατεμάλα. Το αντικείμενό της είναι ο έλεγχος της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.

Αυτό που φοβάται η κυβέρνηση στο Μεξικό είναι ότι ο πόλεμος μεταξύ των καρτέλ θα μπορούσε να προκαλέσει βία σε όλη τη χώρα. Τα μέλη των συμμοριών συγκρούονται μεταξύ τους και παράλληλα κάνουν πόλεμο με τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με αναλυτές, το Καρτέλ Χαλίσκο – Νουέβα Χενερασιόν έχει παρουσία σε περισσότερες από 20 μεξικανικές πολιτείες.

Πόλεμος όπως στην Κολομβία;

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος το καρτέλ Χαλίσκο, ή φατρίες του, να καταφύγουν σε ναρκοτρομοκρατία παρόμοια με αυτή που υπέστη η Κολομβία τη δεκαετία του 1980. Τότε που ο Πάμπλο Εσκομπάρ ουσιαστικά κήρυξε τον πόλεμο στο κράτος, με βομβιστικές επιθέσεις, δολοφονίες και απαγωγές.

Ο Σαουσέδο εκτιμά ότι μέχρι στιγμή υπάρχουν ενδείξεις για βίαιη αντίδραση από τη μέλη του καρτέλ Χαλίσκο: «ναρκοτρομοκρατία, αποκλεισμοί και πυρκαγιές σε παντοπωλεία σε όλο το Μεξικό».

Για τον Ντέιβιντ Σαουσέδο, ένας «ολοκληρωτικός πόλεμος κατά του μεξικανικού κράτους» παραμένει ένα πιθανό σενάριο. Κυρίως γιατί το καρτέλ Χαλίσκο έχει κάνει επιθέσεις αυτού του είδους στο παρελθόν. Όπως πριν από έξι χρόνια. Πραγματοποίησαν απόπειρα δολοφονίας εναντίον του υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας, Ομάρ Γκαρσία Χαρφούτς, τον οποίο τραυμάτισαν, ενώ σκότωσαν δύο σωματοφύλακες και έναν περαστικό.

Σύμφωνα με τον Σαουσέδο, «προς το παρόν, φαίνεται ότι όλοι οι ανώτεροι διοικητές του Χαλίσκο έχουν ενωθεί για να εξαπολύσουν αυτή την επίθεση εναντίον του μεξικανικού κράτους». Στόχος τους, είπε στο CNN, είναι να «παραλύσει την οικονομική δραστηριότητα και να πληγεί η εικόνα της κυβέρνησης του Μεξικού τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Και όμως, ίσως υπάρχει μια ευκαιρία

Για τους αναλυτές, ωστόσο, ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» μπορεί να αποδειχθεί ευκαιρία για την κυβέρνηση στο Μεξικό. Να της επιτρέψει να κρατήσει τα καρτέλ εκτός ισορροπίας και να πραγματοποιήσει νέες επιχειρήσεις ακριβείας εναντίον των ηγετών τους.

Τις πρώτες ώρες μετά τον θάνατο του αρχηγού του καρτέλ Χαλίσκο, πάντως, οι δυνάμεις ασφαλείας είναι πλήρως απασχολημένες. Πρέπει να αποκαταστήσουν την τάξη και να αντιμετωπίσουν το χάος. Τα μέλη του Καρτέλ Χαλίσκο – Νουέβα Χενερασιόν έχουν στήσει εκατοντάδες οδοφράγματα σε διάφορες πολιτείες, επιτίθενται σε καταστήματα, καίνε αυτοκίνητα, πυροβολούν αστυνομικούς και δημιουργούν κλίμα τρομοκρατίας.

Το καρτέλ Χαλίσκο έχει στρατιωτική δομή με χιλιάδες μέλη. Η ένοπλη πτέρυγά του ελέγχει ξεχωριστές περιοχές στο Μεξικό. Πιστεύεται ότι τα μέλη της αριθμούν από 18.000 έως 31.000 άτομα.

Για τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, «δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι κακοί απαντούν με τρόμο. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε το θάρρος μας».

Παρ’ όλη την ελπίδα που εκφράζει ο Λαντάου, τα πράγματα είναι δύσκολα. Χιλιάδες Αμερικανοί τουρίστες έχουν αποκλειστεί στο Μεξικό. Πτήσεις ακυρώνονται και οι τουρίστες έχουν λάβει σαφείς οδηγίες να παραμείνουν κλεισμένοι μέσα. Το προσωπικό της κυβέρνησης των ΗΠΑ που εργάζεται σε διάφορα μέρη της χώρας έλαβε επίσης οδηγίες να παραμείνει στα καταφύγια και να εργάζεται εξ αποστάσεως.

Επίσης, τέθηκε σε λειτουργία μια τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για τους Αμερικανούς πολίτες που έχουν πληγεί από τις αναταραχές στο Μεξικό.

Οι επόμενες μέρες κρίνονται δύσκολες, με ή χωρίς πόλεμο μεταξύ των καρτέλ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Financial Times
Η ανάκαμψη των περιφερειακών οικονομιών της Ευρώπης

Η ανάκαμψη των περιφερειακών οικονομιών της Ευρώπης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»
Απειλές και προειδοποιήσεις 23.02.26

Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί κατά του Ισραήλ, «θα απαντήσουμε με ισχύ που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Σύνταξη
Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Έπσταϊν 23.02.26

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο Μάντελσον συνελήφθη για με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος» και ως ύποπτος για «ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα».

Σύνταξη
ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Ουγγρική υπαναχώρηση 23.02.26

ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία

Για «οπισθοδρόμηση» μίλησε η Κάγια Κάλας, η οποία χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός, μία μέρα πριν από την επέτειο έναρξης του πολέμου. Και απέδωσε τις ενέργειες του Βίκτορ Όρμπαν σε εκλογική σκοπιμότητα.

Σύνταξη
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
Θέτει όρους 23.02.26

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Σύνταξη
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες
Απευθείας αναθέσεις 23.02.26

Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες

H έκθεση «Consultocracy» (Vouliwatch και Solomon), μας δείχνει πώς η γραφειοκρατία, μετατρέπεται σε «συμβουλοκρατία». Το Δημόσιο εκχωρεί κρίσιμες λειτουργίες σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα σκέφτεται να περάσει στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση σε UEFA και FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του
«Θανατική καταδίκη» 23.02.26

O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του

Σαράντα τρία χρόνια μετά τον οδυνηρό χωρισμό που έζησε στα 29 του, ο Τιμ Γκαν αποκαλύπτει ότι επέλεξε την αγαμία, εξηγώντας πως η απιστία του συντρόφου του, εν μέσω της κρίσης του AIDS το 1982, τον σημάδεψε οριστικά

Σύνταξη
Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»
Απειλές και προειδοποιήσεις 23.02.26

Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί κατά του Ισραήλ, «θα απαντήσουμε με ισχύ που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.02.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»
Ελλάδα 23.02.26

Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»

Μώλωπες και εκδορές στο σώμα, ένα μάτι πρησμένο, μελανιασμένο - Αυτή είναι η εικόνα της 25χρονης Μαρίας που ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον σύντροφό της

Σύνταξη
Ρέθυμνο: 7χρονο παιδί κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα
Ρέθυμνο 23.02.26

Επτάχρονος κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Πρωτοφανές σκηνικό έζησε μια οικογένεια στο Ρέθυμνο, όταν ο 7χρονος γιος του ζευγαριού κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης.

Σύνταξη
Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία
Ελλάδα 23.02.26

Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία

Νέες, σοκαριστικές καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φρικτή υπόθεση με την απόπειρα βιασμού 25χρονης με αναπηρία στο σπίτι της στην Κυψέλη με δράστη έναν 64χρονο που παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?
English edition 23.02.26

Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?

As the European Union pushes for the expansion of aquaculture across its waters, Greece confronts a deeper question: can industrial fish farming expand along its iconic shores without destroying the ecosystems and coastal communities that depend on them?

Σύνταξη
Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
Κίνδυνος 23.02.26

Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα

Η κατάσταση στον Έβρο επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο