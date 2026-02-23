Δεν έχουν τέλος τα αντίποινα από το καρτέλ Jalisco New Generation Cartel (JNGC) για τον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, πιο γνωστού με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο», στο Μεξικό.

Το καρτέλ JNGC έχει ισχυρή παρουσία σε ολόκληρο το Μεξικό

Ο «Ελ Μέντσο», διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών, σκοτώθηκε μαζί με άλλα οκτώ μέλη του καρτέλ σε στρατιωτική επιχείρηση με τη βοήθεια των αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατός του, έχουν ξεσπάσει σκληρά αντίποινα από το καρτέλ με έδρα την πολιτεία Χαλίσκο, το οποίο έχει ισχυρή παρουσία σε ολόκληρο το Μεξικό.

Δείτε σχετικά βίντεο:

🇲🇽 #Mexico’s security forces killed on Sunday Nemesio Oseguera Cervantes, the nation’s most powerful cartel leader. His killing marks the highest-profile blow against drug #cartels in a decade and sparked a wave of arson and road blockades across large parts of the country 👇 pic.twitter.com/A9ZbGEMRzn — FRANCE 24 English (@France24_en) February 23, 2026

A wave of violence swept Mexico after security forces killed Jalisco New Generation Cartel leader Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, known as ‘El Mencho’, in a US-backed military raid. Gunmen torched cars and blocked highways across several states in retaliation. pic.twitter.com/Zr3Ga6hyuM — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 23, 2026

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο

Ο Ομάρ Γκαρσία Χαρφούτς, υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας των Πολιτών του Μεξικού, ανέφερε ότι δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έξι «δειλές επιθέσεις κατά των αρχών» στη Χαλίσκο, σύμφωνα με το CNN.

«Είκοσι πέντε μέλη της Εθνικής Φρουράς, ένας φρουρός φυλακών και ένας υπάλληλος της Εισαγγελίας της Πολιτείας έχασαν τη ζωή τους», είπε.

Ο Χαρφούτς ανέφερε ακόμη ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε και ότι «30 εγκληματίες επίσης έχασαν τη ζωή τους».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🔴 25 elementos de la Guardia Nacional murieron durante el operativo en Tapalpa, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sñaló que, además, perdieron la vida un custodio y un agente de la Fiscalía estatal de Jalisco. En estos hechos también murió una mujer. En… pic.twitter.com/WAo7NgP5vh — Azucena Uresti (@azucenau) February 23, 2026

Ενισχύονται οι δυνάμεις του στρατού

Το Μεξικό έχει αναπτύξει άλλους 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» δήλωσε ο Μεξικανός υπουργός Άμυνας.

Ο Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο, με δάκρυα στα μάτια, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από τα αντίποινα του καρτέλ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🔴 Entre sollozos, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, envió sus condolencias a las familias de los militares que perdieron la vida durante el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera, “El Mencho”. Reconoció al personal castrense que participó… pic.twitter.com/G8EpggyvHg — Azucena Uresti (@azucenau) February 23, 2026

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

Πώς εντοπίστηκε ο «Ελ Μέντσο»

Ο Μεξικανός υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε λεπτομέρειες στην ίδια συνέντευξη Τύπου σχετικά με την επιχείρηση κατά του ηγέτη του καρτέλ JNGC.

Ο υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι η τοποθεσία του «Ελ Μέντσο» ανακαλύφθηκε την Παρασκευή μέσω ενός φίλου μιας ερωτικής συντρόφου του βαρόνου ναρκωτικών, την οποία είχαν μεταφέρει σε μια εγκατάσταση στην Ταπάλπα, της πολιτείας Χαλίσκο.

«Στις 21 Φεβρουαρίου, έφυγε από την εγκατάσταση και εξασφαλίστηκαν πληροφορίες ότι ο Ελ Μέντσο παρέμεινε στην τοποθεσία», εξήγησε ο Μεξικανός υπουργός Εθνικής Άμυνας, γι’ αυτό και το σχέδιο για τη σύλληψη του βαρόνου ναρκωτικών, τον οποίο τελικά σκότωσαν, εκτελέστηκε αμέσως μετά.

Δείτε σχετικό βίντεο:

📺 TV en DIRECTO | El secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla, revela cómo fue capturado El Mencho en una zona de cabañas cercana a su escondite https://t.co/33JHgvIVcn pic.twitter.com/Q3VruSWm3k — EL PAÍS (@el_pais) February 23, 2026

Αναβλήθηκαν ποδοσφαιρικοί αγώνες, ανησυχία για τη διοργάνωση του Μουντιάλ

Η μεξικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανέβαλε τέσσερις αγώνες την Κυριακή λόγω των συγκρούσεων του στρατού με το καρτέλ JNGC.

Η Εθνική Μεξικού έχει προγραμματίσει φιλικό αγώνα με την Ισλανδία για την Τετάρτη στο στάδιο Κορεγιδόρα στην πόλη Κερετάρο, στο κεντρικό Μεξικό.

Η Γκουανταλαχάρα, πρωτεύουσα της Χαλίσκο και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο Μεξικό, όπου έχει την έδρα της η Τσίβας, έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούνιο.

Ήδη, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις που αφορούν την ασφάλεια για τη διοργάνωση του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στο Μεξικό, αλλά και σε ΗΠΑ και Καναδά.

Δείτε σχετική ανάρτηση: