Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες

Σκηνές χάους εκτυλίσσονται στο Μεξικό μετά τo θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο». Ο Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ηγέτης του ισχυρού Jalisco New Generation Cartel, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στην πολιτεία Χαλίσκο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Ο θάνατός του προκάλεσε άμεση αντίδραση από ένοπλα μέλη της οργάνωσης, τα οποία έστησαν εκατοντάδες οδοφράγματα

Η είδηση του θανάτου του, προκάλεσε άμεση έκρηξη αναταραχής σε όλη την περιοχή που βρισκόταν υπό τον έλεγχό του, αποδεικνύοντας την τεράστια επιρροή του σε όλο το Μεξικό και σε άλλα μέρη της Λατινικής Αμερικής.

Σε τουλάχιστον 20 πολιτείες αναφέρθηκαν πύρινα οδοφράγματα, λεηλασίες και πυρπολισμοί καταστημάτων και υποκαταστημάτων τραπεζών.

Αεροπορικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των Air Canada, United Airlines και American Airlines, έχουν ακυρώσει πτήσεις προς το Χαλίσκο, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η βρετανική κυβέρνηση προειδοποιούν τους ξένους υπήκοους να μείνουν σε καταφύγιο εάν βρίσκονται σε Χαλίσκο, Ταμαουλίπας, Μιτσοακάν, Γκερέρο και Νουέβο Λεόν.

«Λόγω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων (των δυνάμεων) ασφαλείας, των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας, οι αμερικανοί πολίτες στις αναφερθείσες περιοχές θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό.

Ορισμένα αεροσκάφη που είχαν αναχωρήσει με προορισμό το Μεξικό αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, όπως ανέφεραν αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

Επίσης, ο Καναδάς κάλεσε τους πολίτες του στο νοτιοδυτικό Μεξικό να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Το Ηνωμένο Βασίλειο προέτρεψε τους Βρετανούς να αποφύγουν μη απαραίτητα ταξίδια και να παραμείνουν στα σπίτια τους. Η Αυστραλία, η Κίνα, η Ινδία και η Νέα Ζηλανδία έδωσαν παρόμοιες συστάσεις για εγρήγορση και ακολουθία των οδηγιών των τοπικών αρχών.

Μεξικό: «Ολοκληρωτικός πόλεμος»

Σύμφωνα με ορισμένα διεθνή μέσα, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων που ακολούθησαν μετά τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο».

Τα αντίποινα του οργανωμένου εγκλήματος, δεν είναι απλώς κύμα βίας αλλά ολοκληρωτικός πόλεμος που έχει παραλύσει δημόσιες συγκοινωνίες, πτήσεις και κάθε οικονομική δραστηριότητα σε τουλάχιστον δώδεκα πολιτείες, εκτιμούν αναλυτές.

Βίντεο έδειχναν τεράστια σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από το Puerto Vallarta, ένα δημοφιλές τουριστικό θέρετρο στην δυτική ακτή του Μεξικού, γνωστό για τις εντυπωσιακές παραλίες του Ειρηνικού Ωκεανού. Eγκλωβισμένοι Αμερικανοί τουρίστες στο θέρετρο ζητούν απομάκρυνση από την «εμπόλεμη ζώνη», ενώ σοκαριστικές εικόνες έρχονται από την Γκουανταλαχάρα μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA.

Ένοπλοι έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και φορτηγά, στήνοντας οδοφράγματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Γκουανταλαχάρα. Σχολεία και καταστήματα παρέμειναν κλειστά, ενώ πολλές επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά υπό τον φόβο επιθέσεων. Οι δρόμοι άδειασαν και οι κάτοικοι περιορίστηκαν στα σπίτια τους.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν και στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, ενώ τουρίστες και ταξιδιώτες αναζητούσαν τρόπο να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Κίνδυνος μιας νέας έκρηξης βίας

Ο θάνατος του Οσεγκέρα δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αποδυνάμωση του καρτέλ. Αντιθέτως, θεωρείται πιθανό να πυροδοτήσει σκληρή διαμάχη διαδοχής και νέα έκρηξη βίας για τον έλεγχο της αυτοκρατορίας του.

Η μεξικανική κυβέρνηση ήδη αντιμετωπίζει αιματηρή σύγκρουση στη Σιναλόα. Ένα νέο μέτωπο στο Χαλίσκο θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο περιβάλλον ασφαλείας.

«Δεν υπάρχει ξεκάθαρο πρόσωπο για να αναλάβει, το καρτέλ και αυτό είναι κακό νέο όσον αφορά το τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια», εξήγησε ο δημοσιογράφος Τζον Χόλμαν του Al Jazeera από την Πόλη του Μεξικού.

«Διαφορετικά “αφεντικά” μέσα στο καρτέλ, ίσως περιφερειακά, θα μπορούσαν να αρχίσουν να διεκδικούν την εξουσία. Το έχουμε δει να συμβαίνει ξανά και ξανά, από το Γκερέρο έως τη Σιναλόα», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε άλλα μεγάλα καρτέλ. «Τελικά, αυτό οδηγεί σε έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ διαφορετικών φατριών».

Ο χρονισμός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος ενόψει του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA.

«Αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα για το Μεξικό. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι μια επιτυχία για τη μεξικανική κυβέρνηση, αλλά θα μπορούσε να μετατραπεί σε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες», μεταδίδει το AJ.

Μεξικό: Η σύλληψη του Ελ Μέντσο

Οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψη του El Mencho, ο οποίος κατηγορούνταν για λαθρεμπόριο τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης, φαιντανύλης και μεθαμφεταμίνης διασχίζοντας τα νότια σύνορα των ΗΠΑ. Το καρτέλ του El Mencho, που ιδρύθηκε πριν από περίπου 16 χρόνια και είχε γίνει η πιο επιδραστική εγκληματική οργάνωση του Μεξικού, κατηγορούνταν επίσης για απόπειρα δολοφονίας αξιωματούχων της μεξικανικής κυβέρνησης.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι χαιρέτησαν την εξόντωση του El Mencho, η οποία έρχεται μετά από μήνες πίεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την εισροή ναρκωτικών και μεταναστών διαμέσου των 1.954 μιλίων (3.145 χλμ.) των συνόρων των δύο χωρών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ακόμη απειλήσει με στρατιωτική δράση κατά των καρτέλ, τα οποία ισχυρίζεται ότι «κυβερνούν το Μεξικό». Γράφοντας στο X, ο Κρίστοφερ Λάντοου, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, χαρακτήρισε τον El Mencho «έναν από τους πιο αιμοσταγείς και αδίστακτους βαρόνους των ναρκωτικών». Ανέφερε: «Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη για το Μεξικό, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και τον κόσμο».

Οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας του El Mencho, την οποία οι αναλυτές χαρακτήρισαν ως το μεγαλύτερο πλήγμα στα καρτέλ του Μεξικού σε περισσότερα από δέκα χρόνια, παραμένουν ασαφείς, μεταδίδει ο Guardian. Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι ειδικές δυνάμεις του στρατού και της εθνοφρουράς εξαπέλυσαν επιχείρηση στην Tapalpa, μια πόλη περίπου 80 μίλια νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της πολιτείας Χαλίσκο, Γκουανταλαχάρα, για τη σύλληψη του καταζητούμενου βαρόνου των ναρκωτικών, με υποστήριξη από την αεροπορία και τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, επικράτησε ανταλλαγή πυρών και ο Ελ Μέντσο τραυματίστηκε σοβαρά. Λίγη ώρα αργότερα πέθανε κατά τη μεταφορά του με στρατιωτικό ελικόπτερο στο Μεξικό.