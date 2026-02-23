Οι ΗΠΑ προέτρεψαν όσους Αμερικανούς βρίσκονται σε αρκετές περιοχές του Μεξικού «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας» λόγω της κλιμάκωσης της βίας, μετά την επιχείρηση του μεξικανικού στρατού κατά την οποία σκοτώθηκε ο αρχηγός ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών (στη φωτογραφία του Reuters/Luis Cortes, επάνω, μεξικανοί στρατιώτες περιπολούν στην είσοδο του διεθνούς αεροδρομίου Μπενίτο Χουάρες στην Πόλη του Μεξικού).

Η προειδοποίηση των ΗΠΑ προς τους πολίτες τους αφορά αρκετές περιοχές του Μεξικού

«Λόγω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων (των δυνάμεων) ασφαλείας, των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας, οι αμερικανοί πολίτες στις αναφερθείσες περιοχές θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό.

Η προειδοποίηση αφορά αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τουριστικών προρισμών, όπως το Κανκούν, η Γουαδαλαχάρα, η Οαχάκα και η Μπάχα Καλιφόρνια.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε αφότου ο μεξικανικός στρατός σκότωσε χθες Κυριακή τον Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα, αρχηγό του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (Cártel de Jalisco Nueva Generación / CJNG).

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες United Airlines, Southwest Airlines και Alaska Airlines, καθώς οι καναδικές Air Canada και WestJet/Sunwing Airlines ανακοίνωσαν την ακύρωση πτήσεων προς Πουέρτο Βαγιάρτα, Γουαδαλαχάρα και Μανσανίγιο.

Επικηρυγμένος

Ορισμένα αεροσκάφη που είχαν αναχωρήσει με προορισμό το Μεξικό αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, όπως ανέφεραν αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα, ενός από τους πλέον καταζητούμενους άνδρες στο Μεξικό, τον οποίο οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει με 15 εκατομμύρια δολάρια, έχει πυροδοτήσει πράξεις αντεκδίκησης από μέλη του καρτέλ σε πολλές μεξικανικές πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ