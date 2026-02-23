newspaper
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Μεξικό: Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 04:45

Μεξικό: Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο

Η αμερικανική Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο στο Μεξικό.

Spotlight

Μια νεοσύστατη υπηρεσία του Πενταγώνου που ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών για τα καρτέλ ναρκωτικών συνέβαλε στην επιχείρηση κατά την οποία ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον βαρόνο ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», δήλωσε αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters (στη φωτογραφία από noordhollandsdagblad.nl, επάνω, μέλη των μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας).

Η Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel / JIATF-CC), στην οποία συμμετέχουν αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκροτήθηκε επισήμως τον προηγούμενο μήνα με στόχο την χαρτογράφηση δικτύων καρτέλ ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Οι ΗΠΑ συνέταξαν λεπτομερή φάκελο με πληροφορίες για τον Ελ Μέντσο και τον διαβίβασαν στο Μεξικό

Ο αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο να διατηρηθεί η ανωνυμία του, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που παρείχε η JIATF-CC στις μεξικανικές αρχές, υπογραμμίζοντας πως η επιχείρηση διεξήχθη από τις ένοπλες δυνάμεις του Μεξικού.

Αμερικανός πρώην αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε – χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στην JIATF-CC – ότι οι ΗΠΑ συνέταξαν λεπτομερή φάκελο με πληροφορίες για τον Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα και τον διαβίβασαν στο Μεξικό. Διευκρίνισε πως ο «Ελ Μέντσο» ήταν πολύ ψηλά – αν όχι στην κορυφή – της λίστας με τους «στόχους» των ΗΠΑ στο Μεξικό.

Ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον βαρόνο ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στόχο την αιχμαλώτισή του στην πολιτεία Χαλίσκο του δυτικού Μεξικού. Ο θάνατός του πυροδότησε κύμα βίας, καθώς μέλη του καρτέλ πυρπόλησαν αυτοκίνητα και απέκλεισαν αυτοκινητοδρόμους σε πολλές μεξικανικές πολιτείες.

«Πληροφορίες»

Το υπουργείο Aμυνας του Μεξικού γνωστοποίησε πως οι αρχές των ΗΠΑ συνέβαλαν στην επιχείρηση παρέχοντας «πληροφορίες», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Κυβερνητικοί κύκλοι στο Μεξικό ανέφεραν ότι η επιχείρηση σχεδιάστηκε και διεξήχθη από τις μεξικανικές αρχές, χωρίς ενεργή ανάμειξη αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο 60χρονος Οσεγκέρα, πρώην αστυνομικός, ήταν ο σκιώδης αρχηγός του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG). Κατάφερνε επί χρόνια να διαφεύγει της σύλληψης, παρότι οι ΗΠΑ τον είχαν επικηρύξει με 15 εκατομμύρια δολάρια.

Η εξόντωση του «Ελ Μέντσο» αντιπροσωπεύει μια σημαντική νίκη του Μεξικού στον πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών που ευθύνονται για τη διακίνηση κοκαΐνης και φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει έντονες πιέσεις στην πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ προκειμένου να εντείνει τις επιχειρήσεις καταστολής των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων απειλών για ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ.

Χαρτογράφηση

Ελάχιστες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σχετικά με την αμερικανική Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel / JIATF-CC). Στον ιστότοπό της αναφέρεται ότι στόχος της είναι να «εντοπίσει, να διαταράξει και να εξαρθρώσει δίκτυα καρτέλ που αποτελούν απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού».

Ο ταξίαρχος Μαουρίτσιο Καλαμπρέζι, ο οποίος ηγείται της JIATF-CC, είχε μιλήσει στο Reuters προ ημερών για το πώς ο αμερικανικός στρατός αξιοποιεί την εμπειρία που έχει αποκομίσει από την εκστρατεία εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, προκειμένου να χαρτογραφήσει τα δίκτυα των καρτέλ ναρκωτικών.

«Τα καρτέλ λειτουργούν διαφορετικά από την Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος, έχουν διαφορετικά κίνητρα, κάτι που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό για εμάς να εντοπίσουμε ολόκληρα δίκτυα ώστε να τα πλήξουμε και να τα εξαρθρώσουμε», δήλωσε ο Καλαμπρέζι.

«Ξεκλείδωσε» πόρους

Ο Τζακ Ράιλι, πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) δήλωσε ότι η απόφαση του προέδρου Τραμπ να συμπεριλάβει πέρυσι μεξικανικά καρτέλ στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων «ξεκλείδωσε» περισσότερους πόρους στον αγώνα εναντίον των διακινητών ναρκωτικών.

Aλλος αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters πριν από την επιχείρηση των μεξικανικών αρχών, δήλωσε ότι η συγκρότηση της JIATF-CC εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας ο αμερικανικός στρατός έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στα σύνορα με το Μεξικό.

Σε αυτήν τη στρατηγική περιλαμβάνονται άλλωστε τα συχνά αμερικανικά πλήγματα σε ταχύπλοα που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί αντεγκλήσεις κυβερνητικών με αντιπολιτευόμενους στην Ουάσιγκτον.

World
Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

World
ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

Μεξικό: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια»
Μεξικό 23.02.26

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους πολίτες τους «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Οι αμερικανοί πολίτες «θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω «των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Απεργία πείνας ξεκίνησαν πάνω από 200 κρατούμενοι που δεν καλύπτονται από την αμνηστία
Βενεζουέλα 23.02.26

Απεργία πείνας κρατουμένων που δεν καλύπτονται από την αμνηστία

«Συνολικά 214, Βενεζουελάνοι και ξένοι, κάνουν απεργία πείνας» καθώς παραμένουν κρατούμενοι αφού δεν τους καλύπτει ο νέος νόμος γενικής αμνηστίας που ψήφισε το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Μεξικό: Κύμα βίας πυροδοτεί ο θάνατος του Ελ Μέντσο – Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ
Θάνατος Ελ Μέντσο 23.02.26

Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ - Κύμα βίας έχει ξεσπάσει στο Μεξικό

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», τονίζει η Κλαούντια Σέινμπαουμ για το κύμα βίας που ξέσπασε στο Μεξικό έπειτα από τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος
Βόρεια Κορέα 23.02.26

Στον Κιμ ξανά τα ηνία του κυβερνώντος κόμματος

«Σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» στο συνέδριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών.

Σύνταξη
Χαμάς: Ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια
Ποιοι είναι 22.02.26

Η Χαμάς ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

Ο νέος ηγέτης της Χαμάς θα αναδειχθεί από το πολιτικό γραφείο της οργάνωσης μετά τις εκλογές που έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και μεταξύ των μελών της Χαμάς στο εξωτερικό

Σύνταξη
Άντριου: Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
Νέα αποκάλυψη 22.02.26

Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που πέθανε το 2019

Σύνταξη
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο