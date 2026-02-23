newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό – Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 10:21

Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό – Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ

Ποιος ήταν ο Ελ Μέντσο, ο ισχυρότερος βαρόνος ναρκωτικών του Μεξικού που σκοτώθηκε πριν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Spotlight

Ένας από τους πιο καταζητούμενους άνδρες στον κόσμο, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, με το παρατσούκλι «Ελ Μέντσο», δολοφονήθηκε στο Μεξικό.

Ο 59χρονος ήταν ο ιδρυτής και ηγέτης του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG), συμβάλλοντας στη μετατροπή της κάποτε νεοσύστατης εγκληματικής ομάδας σε μία από τις πιο τρομερές εγκληματικές ομάδες στο σύγχρονο Μεξικό.

Αυτό τον κατέστησε έναν από τους πιο καταζητούμενους εγκληματίες του Μεξικού, με τις αρχές των ΗΠΑ να προσφέρουν αμοιβή 10 εκατομμύρια δολάρια για το κεφάλι του.

Ο Ελ Μέντσο λειτουργούσε σαν «παράλληλο κράτος» σε περιοχές που ήλεγχε η οργάνωση. Επιβάλλει φόρους, διαχειρίζεται δημόσια έργα, εκμεταλλεύεται τη μετανάστευση, και διοικεί τηλεφωνικά κέντρα απάτης. Είναι το τέλειο παράδειγμα του πώς ένα καρτέλ ναρκωτικών μπορεί να γίνει κρατικός μηχανισμός.

Σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση στο Μεξικό στις 22 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το Insightcrime.

Σήμερα, τα μέλη του καρτέλ καίνε πόλεις και πληρώνουν αστυνομικούς που σκοτώνουν… αστυνομικούς. Αυτή δεν είναι μια νέα τακτική – ο συνάδελφος του Ελ Μέντσο, Πάμπλο Εσκομπάρ, έκανε το ίδιο στην Κολομβία. Είχε επίσης ένα θλιβερό τέλος. Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των οργανώσεών τους.

Η CJNG είναι μια στρατιωτική δομή με χιλιάδες μέλη και μια ισχυρή ένοπλη πτέρυγα που ελέγχει ξεχωριστές περιοχές στο Μεξικό. Κατά τη διάρκεια μιας από τις προσπάθειες σύλληψης του Ελ Μέντσο, κατέρριψαν ένα ελικόπτερο με Αμερικανούς πεζοναύτες.

Το καρτέλ πιστεύεται ότι έχει μεταξύ 18.000 και 31.000 μέλη. Μετά τη δολοφονία του ηγέτη, ξέσπασε βία σε 8 μεξικανικές πολιτείες – ένοπλοι πυροβόλησαν αστυνομικούς, έκαψαν αυτοκίνητα και μπλόκαραν δρόμους.

Ποια είναι η ιστορία του Ελ Μέντσο;

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες – πιο γνωστός ως «Ελ Μέντσο» – είναι ένας από αυτούς. Καταγόμενος από ταπεινές αγροτικές ρίζες στη δυτική πολιτεία Μιτσοακάν, η άνοδός του στην κορυφή ενός από τα πιο τρομακτικά και επικίνδυνα καρτέλ στο σύγχρονο Μεξικό, του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG), ήταν ραγδαία. Και επιτεύχθηκε μέσω επιθετικότητας, φιλοδοξίας, βαρβαρότητας και σκληρότητας.

Όταν μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως παράτυπος μετανάστης τη δεκαετία του 1980, είχε ήδη έρθει σε επαφή με το έγκλημα καλλιεργώντας τα χωράφια μαριχουάνας στην πολιτεία καταγωγής του.

Ακολούθησαν διάφορες συλλήψεις στις ΗΠΑ, καθώς εμβάθυνε περισσότερο στο έγκλημα που αφορούσε τα ναρκωτικά στην Καλιφόρνια, προτού τελικά καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση στις ΗΠΑ.

Καπνός υψώνεται μετά από στρατιωτική επιχείρηση στην οποία, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, σκοτώθηκε ο μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών Nemesio Oseguera, γνωστός ως «El Mencho», στο Πουέρτο Βαγιάρτα

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα απελάθηκε πίσω στο Μεξικό σε ηλικία 30 ετών και άρχισε να εντάσσεται πλήρως στις δραστηριότητες των καρτέλ. Εργάστηκε για το καρτέλ Μιλένιο, με έδρα την πατρίδα του, το Μιτσοακάν, και ανέπτυξε φήμη και φήμη ως ένας υπολογιστικός και σκληρός προϊστάμενος.

Βρισκόταν στην ιδανική θέση όταν το καρτέλ διαλύθηκε και, από τα απομεινάρια του, ξεπήδησε το CJNG με επικεφαλής τον Ελ Μέντσο.

Μέσω ενός συνδυασμού εδαφικής επέκτασης και της ευελιξίας να στρέψει τη δραστηριότητα του καρτέλ σε νέες και επικερδείς παράνομες δραστηριότητες, μετέτρεψε την ομάδα σε αυτό που έχει γίνει σήμερα – αναμφισβήτητα την κυρίαρχη εγκληματική δύναμη στο Μεξικό.

Η ηγεσία του και το καρτέλ του επωφελήθηκαν από την κατάρρευση του καρτέλ Σιναλόα μετά την έκδοση του ηγέτη του, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επακόλουθες μάχες μεταξύ αντιμαχόμενων φατριών στη Σιναλόα τελικά διέλυσαν την ομάδα.

Κυρίαρχος μετά την πτώση των γιων του Ελ Τσάπο

Το καρτέλ της Νέας Γενιάς ήταν σε θέση να καταλάβει ένα σημαντικό μέρος του εμπορίου φαιντανύλης μετά την πτώση των γιων του Ελ Τσάπο. Ένας από αυτούς, ο Χοακίν Γκουζμάν Λόπεζ, παραδόθηκε στις αμερικανικές αρχές και μαζί του σκότωσε τον μεγαλύτερο αντίπαλο της οργάνωσής του, τον Ισμαήλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάντα.

Ο Ελ Μέντσο ήταν σαφώς ένας από τους ωφελημένους του κενού και της δραματικής αλληλουχίας των γεγονότων στη Σιναλόα. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά στο μεξικανικό έγκλημα ναρκωτικών, δεν ήταν ένα στέμμα που φόρεσε για πολύ.

Η κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ θα παρουσιάσει την απομάκρυνση ενός από τους πιο καταζητούμενους άνδρες στο Μεξικό ως νίκη και αυτό θα επαναληφθεί στην Ουάσιγκτον. Δείχνει πρόοδο στο κύριο ζήτημα για το οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει δράση από το Μεξικό, μετά τη μετανάστευση: το εμπόριο φαιντανύλης.

Οι Αμερικανοί τον είχαν επικυρήξει για 10 εκατομμύρια δολάρια

Δεδομένου του στοιχείου των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που προφανώς εμπλέκεται, υπογραμμίζεται επίσης η προθυμία της κυβέρνησης Σάινμπαουμ να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον για την επιδίωξη των ίδιων στόχων. Θα ήλπιζε ότι αυτό θα είναι αρκετό για να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την ανάγκη μονομερούς στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ σε μεξικανικό έδαφος με τη μορφή επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή στρατιωτικών επιχειρήσεων στο έδαφος – κάτι που ορισμένοι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στην κυβέρνηση Τραμπ έχουν ζητήσει ανοιχτά.

Τέτοιες συζητήσεις δεν έχουν ακόμη διεξαχθεί. Προς το παρόν, οι Μεξικανοί εξακολουθούν να επεξεργάζονται ότι ο Ελ Μέντσο είναι νεκρός και, κατά την απουσία του, παρακολουθούν μέλη του καρτέλ να βάζουν φωτιές στους δρόμους πόλεων σε όλη τη χώρα.

Βίαια επεισόδια στο Μεξικό

Τέσσερα μέλη της CJNG σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην πόλη Ταπάλπα, στην κεντροδυτική πολιτεία Χαλίσκο, και τρεις στρατιωτικοί τραυματίστηκαν επίσης, ανέφερε το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας.

Τα αντίποινα για τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών έχουν οδηγήσει στη βία να εξαπλωθεί σε τουλάχιστον δώδεκα πολιτείες, με την CJNG να μπλοκάρει δρόμους με φλεγόμενα οχήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής, υπήρχαν αναφορές για ένοπλους στους δρόμους του Χαλίσκο και αλλού.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Γκουανταλαχάρα – μιας από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA.

Ο κυβερνήτης της Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους Ναβάρο, κήρυξε κόκκινο κώδικα στην πολιτεία, διακόπτοντας προσωρινά όλες τις δημόσιες συγκοινωνίες και ακυρώνοντας μαζικές εκδηλώσεις και μαθήματα με φυσική παρουσία.

Οι τουρίστες που μίλησαν στο Reuters περιέγραψαν την παραθεριστική πόλη Πουέρτο Βαγιάρτα στο Χαλίσκο ως «εμπόλεμη ζώνη».

Περίπου 250 οδοφράγματα είχαν τοποθετηθεί σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια των αναταραχών, με 65 στο Χαλίσκο, ανέφερε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός συνεργάτης του BBC, CBS. Στην τελευταία του ενημέρωση, το Μεξικανικό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ανέφερε ότι τέσσερα οδοφράγματα παρέμειναν ενεργά στο Χαλίσκο.

Το υπουργικό συμβούλιο αναφέρει ότι 25 άτομα έχουν συλληφθεί, 11 για φερόμενη συμμετοχή σε βίαιες πράξεις και 14 ακόμη για φερόμενη λεηλασία και διαρπαγή.

Καταστήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες και περίπου 20 υποκαταστήματα τραπεζών δέχτηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων, πρόσθεσε.

Τι σημαίνει η δολοφονία του αρχηγού του καρτέλ του Μεξικού, «Ελ Μέντσο»

Η δολοφονία του Ελ Μέντσο, ήταν το πιο σοβαρό πλήγμα κατά των καρτέλ από την ανακατάληψη του πρώην αρχηγού των καρτέλ της Σιναλόα, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, πριν από μια δεκαετία.

Η δολοφονία θα μπορούσε να δώσει στην κυβέρνηση ένα προβάδισμα στις σχέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία απειλεί με δασμούς ή μονομερή στρατιωτική δράση εάν το Μεξικό δεν δείξει αποτελέσματα στην καταπολέμηση των καρτέλ.

Ο Μάικ Βάιγκι, πρώην επικεφαλής διεθνών επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, δήλωσε ότι το Μεξικό έστειλε «ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ ότι αγωνίζεται επιθετικά και αποτελεσματικά» ενάντια στα πιο ισχυρά καρτέλ. Πρόσθεσε ότι «η πλειονότητα των πληροφοριών προήλθε από τις μεξικανικές ένοπλες δυνάμεις και όλα τα εύσημα ανήκουν στο Μεξικό».

Ο Βίτζιλ είπε ότι το Μεξικό θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να εξαπολύσει «μια αποτελεσματική μετωπική επίθεση βασισμένη σε πληροφορίες».

«Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες αν συνεργαστούν», είπε.

Ο αναλυτής ασφαλείας Ντέιβιντ Σαουσέντο δήλωσε ότι εάν συγγενείς του Οσεγκέρα Θερβάντες αναλάβουν τον έλεγχο του καρτέλ, η βία που παρατηρήθηκε την Κυριακή θα μπορούσε να συνεχιστεί. Εάν άλλοι αναλάβουν την εξουσία, θα μπορούσαν να είναι πιο πρόθυμοι να γυρίσουν σελίδα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Η αινιγματική ανάρτηση του Τραμπ

Αφού ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον ισχυρότερο ηγέτη καρτέλ της χώρας και έναν από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες των Ηνωμένων Πολιτειών την Κυριακή, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social και έγραψε: «Κερδίζουμε πάρα πολλά, απλώς δεν είναι δίκαιο! Πρόεδρε DJT».

Μετά τη δολοφονία του Μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρείχε υποστήριξη από τις μυστικές υπηρεσίες για την επιχείρηση και είπε ότι ήταν ένας από τους κορυφαίους στόχους για την κυβέρνηση του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών ως ένας από τους κορυφαίους εμπόρους φαιντανύλης στην πατρίδα μας.

Σύζυγος και παιδιά στην οργάνωση…

Η Ροζαλίντα ήταν μέχρι το 2018, η σύζυγος του Ελ Μέντσο.

Έχουν τρία παιδιά. Την Τζέσικα την Λαίσα και τον Ρουμπέν με το ψευδώνυμο Ελ Μεντσίτο.

Ο γιος του Ελ Μέντσο, Ρουμπέν, θεωρούνταν από την μεξικανική κυβέρνηση ως ο δεύτερος στην ιεραρχία στην Εθνική Αστυνομία του Μεξικού (CJNG) πριν από τη σύλληψή του το 2014.

Αποφυλακίστηκε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, αλλά συνελήφθη ξανά κάθε φορά από την αστυνομία για πρόσθετες κατηγορίες.

Η Ροζαλίντα σύζυγος του Ελ Μέντσο

Ο Ρουμπέν εκδόθηκε αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 21 Φεβρουαρίου 2020 και αργότερα καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο ενόρκων με έδρα την Ουάσινγκτον για διάφορες κατηγορίες για φόνο, διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τον Μάιο του 2018, η σύζυγος του Ελ Μέντσο, Ροζαλίντα, συνελήφθη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Ροζαλίντα αφέθηκε αργότερα ελεύθερη αφού της χορηγήθηκε εγγύηση 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων Μεξικού (78.000 δολάρια ΗΠΑ) τον Σεπτέμβριο του 2018, αλλά εξακολουθεί να κατηγορείται ποινικά και θα δικαστεί.

Ο γιος του Ελ Μέντσο με το ψευδώνυμο Ελ Μεντσίτο

Τον Νοέμβριο του 2021, η Ροζαλίντα, γνωστή ως «La Jefa», συνελήφθη στο Ζαποπάν του Χαλίσκο. Κατά τη στιγμή της σύλληψης, η σύζυγος του Ελ Μέντσο διαπιστώθηκε ότι ήταν οικονομική διευθύντρια της CJNG.

Τον Φεβρουάριο του 2020, η 33χρονη κόρη του Ελ Μέντσο, Τζέσικα, γνωστή ως «La Negra», συνελήφθη στην Ουάσιγκτον όταν πήγε να δει τον αδελφό της Ρουμπέν, ο οποίος εκδόθηκε στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών.

Η Τζέσικα κόρη του Ελ Μέντσο

Κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε συναλλαγές ή συναλλαγές σε ακίνητα με επιχειρήσεις που βρίσκονται στη μαύρη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών και για παροχή οικονομικής υποστήριξης στην CJNG.

Δήλωσε ένοχη στις 12 Μαρτίου 2021 και στις 11 Ιουνίου καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκισης. Τον Απρίλιο του 2022, η Τζέσικα αφέθηκε ελεύθερη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: «Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις βλέπει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 23.02.26

«Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ βλέπει ο Πεζεσκιάν

Για ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έκανε λόγο ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος παράλληλα και στις «αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο».

Σύνταξη
Μεξικό: Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο
Η νεοσύστατη JIATF-CC 23.02.26

Ο ρόλος των ΗΠΑ στην εξόντωση του Ελ Μέντσο

Η αμερικανική Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο στο Μεξικό.

Σύνταξη
Μεξικό: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια»
Μεξικό 23.02.26

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους πολίτες τους «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Οι αμερικανοί πολίτες «θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω «των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Απεργία πείνας ξεκίνησαν πάνω από 200 κρατούμενοι που δεν καλύπτονται από την αμνηστία
Βενεζουέλα 23.02.26

Απεργία πείνας κρατουμένων που δεν καλύπτονται από την αμνηστία

«Συνολικά 214, Βενεζουελάνοι και ξένοι, κάνουν απεργία πείνας» καθώς παραμένουν κρατούμενοι αφού δεν τους καλύπτει ο νέος νόμος γενικής αμνηστίας που ψήφισε το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Μεξικό: Κύμα βίας πυροδοτεί ο θάνατος του Ελ Μέντσο – Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ
Θάνατος Ελ Μέντσο 23.02.26

Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ - Κύμα βίας έχει ξεσπάσει στο Μεξικό

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», τονίζει η Κλαούντια Σέινμπαουμ για το κύμα βίας που ξέσπασε στο Μεξικό έπειτα από τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος
Βόρεια Κορέα 23.02.26

Στον Κιμ ξανά τα ηνία του κυβερνώντος κόμματος

«Σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» στο συνέδριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών.

Σύνταξη
Χαμάς: Ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια
Ποιοι είναι 22.02.26

Η Χαμάς ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

Ο νέος ηγέτης της Χαμάς θα αναδειχθεί από το πολιτικό γραφείο της οργάνωσης μετά τις εκλογές που έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και μεταξύ των μελών της Χαμάς στο εξωτερικό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 23.02.26

Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη

Οι δήμοι έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τα κούλουμα - Τα υπαίθρια «τραπέζια» θα περιμένουν τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Κούλουμα 23.02.26

Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση
Περιβάλλον 23.02.26

Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση

Η Δυτική Ελλάδα βιώνει εντονότερα και πιο συχνά ακραία φαινόμενα - Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αθανάσιος Αργυρίου, εξηγεί τους λόγους

Σύνταξη
Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία
Αρνητικά ρεκόρ 23.02.26

Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στα επερχόμενα Όσκαρ, μια ακόμα γιορτή του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με τα BAFTA. Ωστόσο η βραδιά δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το Marty Supreme.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια
Για τη μέρα 23.02.26

Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια

Η ταραμοσαλάτα δεν γίνεται να λείπει από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Αν αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε τρεις συνταγές για να επιλέξετε αν θα τη φτιάξετε με πατάτα, ψωμί ή καρύδια.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Φωτογραφίες και βίντεο 23.02.26

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

Σύνταξη
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
Λύπη 23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο