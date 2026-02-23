Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό – Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ

Ένας από τους πιο καταζητούμενους άνδρες στον κόσμο, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, με το παρατσούκλι «Ελ Μέντσο», δολοφονήθηκε στο Μεξικό.

Ο 59χρονος ήταν ο ιδρυτής και ηγέτης του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG), συμβάλλοντας στη μετατροπή της κάποτε νεοσύστατης εγκληματικής ομάδας σε μία από τις πιο τρομερές εγκληματικές ομάδες στο σύγχρονο Μεξικό.

Αυτό τον κατέστησε έναν από τους πιο καταζητούμενους εγκληματίες του Μεξικού, με τις αρχές των ΗΠΑ να προσφέρουν αμοιβή 10 εκατομμύρια δολάρια για το κεφάλι του.

Ο Ελ Μέντσο λειτουργούσε σαν «παράλληλο κράτος» σε περιοχές που ήλεγχε η οργάνωση. Επιβάλλει φόρους, διαχειρίζεται δημόσια έργα, εκμεταλλεύεται τη μετανάστευση, και διοικεί τηλεφωνικά κέντρα απάτης. Είναι το τέλειο παράδειγμα του πώς ένα καρτέλ ναρκωτικών μπορεί να γίνει κρατικός μηχανισμός.

Σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση στο Μεξικό στις 22 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το Insightcrime.

Σήμερα, τα μέλη του καρτέλ καίνε πόλεις και πληρώνουν αστυνομικούς που σκοτώνουν… αστυνομικούς. Αυτή δεν είναι μια νέα τακτική – ο συνάδελφος του Ελ Μέντσο, Πάμπλο Εσκομπάρ, έκανε το ίδιο στην Κολομβία. Είχε επίσης ένα θλιβερό τέλος. Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των οργανώσεών τους.

Η CJNG είναι μια στρατιωτική δομή με χιλιάδες μέλη και μια ισχυρή ένοπλη πτέρυγα που ελέγχει ξεχωριστές περιοχές στο Μεξικό. Κατά τη διάρκεια μιας από τις προσπάθειες σύλληψης του Ελ Μέντσο, κατέρριψαν ένα ελικόπτερο με Αμερικανούς πεζοναύτες.

Το καρτέλ πιστεύεται ότι έχει μεταξύ 18.000 και 31.000 μέλη. Μετά τη δολοφονία του ηγέτη, ξέσπασε βία σε 8 μεξικανικές πολιτείες – ένοπλοι πυροβόλησαν αστυνομικούς, έκαψαν αυτοκίνητα και μπλόκαραν δρόμους.

Ποια είναι η ιστορία του Ελ Μέντσο;

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες – πιο γνωστός ως «Ελ Μέντσο» – είναι ένας από αυτούς. Καταγόμενος από ταπεινές αγροτικές ρίζες στη δυτική πολιτεία Μιτσοακάν, η άνοδός του στην κορυφή ενός από τα πιο τρομακτικά και επικίνδυνα καρτέλ στο σύγχρονο Μεξικό, του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG), ήταν ραγδαία. Και επιτεύχθηκε μέσω επιθετικότητας, φιλοδοξίας, βαρβαρότητας και σκληρότητας.

Όταν μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως παράτυπος μετανάστης τη δεκαετία του 1980, είχε ήδη έρθει σε επαφή με το έγκλημα καλλιεργώντας τα χωράφια μαριχουάνας στην πολιτεία καταγωγής του.

Ακολούθησαν διάφορες συλλήψεις στις ΗΠΑ, καθώς εμβάθυνε περισσότερο στο έγκλημα που αφορούσε τα ναρκωτικά στην Καλιφόρνια, προτού τελικά καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση στις ΗΠΑ.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα απελάθηκε πίσω στο Μεξικό σε ηλικία 30 ετών και άρχισε να εντάσσεται πλήρως στις δραστηριότητες των καρτέλ. Εργάστηκε για το καρτέλ Μιλένιο, με έδρα την πατρίδα του, το Μιτσοακάν, και ανέπτυξε φήμη και φήμη ως ένας υπολογιστικός και σκληρός προϊστάμενος.

Βρισκόταν στην ιδανική θέση όταν το καρτέλ διαλύθηκε και, από τα απομεινάρια του, ξεπήδησε το CJNG με επικεφαλής τον Ελ Μέντσο.

Μέσω ενός συνδυασμού εδαφικής επέκτασης και της ευελιξίας να στρέψει τη δραστηριότητα του καρτέλ σε νέες και επικερδείς παράνομες δραστηριότητες, μετέτρεψε την ομάδα σε αυτό που έχει γίνει σήμερα – αναμφισβήτητα την κυρίαρχη εγκληματική δύναμη στο Μεξικό.

Η ηγεσία του και το καρτέλ του επωφελήθηκαν από την κατάρρευση του καρτέλ Σιναλόα μετά την έκδοση του ηγέτη του, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επακόλουθες μάχες μεταξύ αντιμαχόμενων φατριών στη Σιναλόα τελικά διέλυσαν την ομάδα.

Κυρίαρχος μετά την πτώση των γιων του Ελ Τσάπο

Το καρτέλ της Νέας Γενιάς ήταν σε θέση να καταλάβει ένα σημαντικό μέρος του εμπορίου φαιντανύλης μετά την πτώση των γιων του Ελ Τσάπο. Ένας από αυτούς, ο Χοακίν Γκουζμάν Λόπεζ, παραδόθηκε στις αμερικανικές αρχές και μαζί του σκότωσε τον μεγαλύτερο αντίπαλο της οργάνωσής του, τον Ισμαήλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάντα.

Ο Ελ Μέντσο ήταν σαφώς ένας από τους ωφελημένους του κενού και της δραματικής αλληλουχίας των γεγονότων στη Σιναλόα. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά στο μεξικανικό έγκλημα ναρκωτικών, δεν ήταν ένα στέμμα που φόρεσε για πολύ.

Η κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ θα παρουσιάσει την απομάκρυνση ενός από τους πιο καταζητούμενους άνδρες στο Μεξικό ως νίκη και αυτό θα επαναληφθεί στην Ουάσιγκτον. Δείχνει πρόοδο στο κύριο ζήτημα για το οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει δράση από το Μεξικό, μετά τη μετανάστευση: το εμπόριο φαιντανύλης.

Δεδομένου του στοιχείου των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που προφανώς εμπλέκεται, υπογραμμίζεται επίσης η προθυμία της κυβέρνησης Σάινμπαουμ να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον για την επιδίωξη των ίδιων στόχων. Θα ήλπιζε ότι αυτό θα είναι αρκετό για να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την ανάγκη μονομερούς στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ σε μεξικανικό έδαφος με τη μορφή επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή στρατιωτικών επιχειρήσεων στο έδαφος – κάτι που ορισμένοι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στην κυβέρνηση Τραμπ έχουν ζητήσει ανοιχτά.

Τέτοιες συζητήσεις δεν έχουν ακόμη διεξαχθεί. Προς το παρόν, οι Μεξικανοί εξακολουθούν να επεξεργάζονται ότι ο Ελ Μέντσο είναι νεκρός και, κατά την απουσία του, παρακολουθούν μέλη του καρτέλ να βάζουν φωτιές στους δρόμους πόλεων σε όλη τη χώρα.

Βίαια επεισόδια στο Μεξικό

Τέσσερα μέλη της CJNG σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην πόλη Ταπάλπα, στην κεντροδυτική πολιτεία Χαλίσκο, και τρεις στρατιωτικοί τραυματίστηκαν επίσης, ανέφερε το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας.

Τα αντίποινα για τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών έχουν οδηγήσει στη βία να εξαπλωθεί σε τουλάχιστον δώδεκα πολιτείες, με την CJNG να μπλοκάρει δρόμους με φλεγόμενα οχήματα.

▶ Gabinete de Seguridad informa que, con corte a las 14:00 horas, se reportan 21 bloqueos carreteros activos, mientras que cinco ya fueron desactivados, en el estado de #Jalisco 📺 La información en #MILENIONoticias pic.twitter.com/4TYeRY492w — Milenio (@Milenio) February 22, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής, υπήρχαν αναφορές για ένοπλους στους δρόμους του Χαλίσκο και αλλού.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Γκουανταλαχάρα – μιας από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA.

Ο κυβερνήτης της Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους Ναβάρο, κήρυξε κόκκινο κώδικα στην πολιτεία, διακόπτοντας προσωρινά όλες τις δημόσιες συγκοινωνίες και ακυρώνοντας μαζικές εκδηλώσεις και μαθήματα με φυσική παρουσία.

Οι τουρίστες που μίλησαν στο Reuters περιέγραψαν την παραθεριστική πόλη Πουέρτο Βαγιάρτα στο Χαλίσκο ως «εμπόλεμη ζώνη».

🔴 Bloqueos y quema de vehículos se registraron este domingo es distintas zonas de Guadalajara, Jalisco, ante la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del CJNG, uno de los cárteles más poderosos en el mundo. 📸 #FOTOS: Miguel García García | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/NzQVmHjEAR — El Universal (@El_Universal_Mx) February 22, 2026

Περίπου 250 οδοφράγματα είχαν τοποθετηθεί σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια των αναταραχών, με 65 στο Χαλίσκο, ανέφερε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός συνεργάτης του BBC, CBS. Στην τελευταία του ενημέρωση, το Μεξικανικό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ανέφερε ότι τέσσερα οδοφράγματα παρέμειναν ενεργά στο Χαλίσκο.

Το υπουργικό συμβούλιο αναφέρει ότι 25 άτομα έχουν συλληφθεί, 11 για φερόμενη συμμετοχή σε βίαιες πράξεις και 14 ακόμη για φερόμενη λεηλασία και διαρπαγή.

Καταστήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες και περίπου 20 υποκαταστήματα τραπεζών δέχτηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων, πρόσθεσε.

Τι σημαίνει η δολοφονία του αρχηγού του καρτέλ του Μεξικού, «Ελ Μέντσο»

Η δολοφονία του Ελ Μέντσο, ήταν το πιο σοβαρό πλήγμα κατά των καρτέλ από την ανακατάληψη του πρώην αρχηγού των καρτέλ της Σιναλόα, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, πριν από μια δεκαετία.

Η δολοφονία θα μπορούσε να δώσει στην κυβέρνηση ένα προβάδισμα στις σχέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία απειλεί με δασμούς ή μονομερή στρατιωτική δράση εάν το Μεξικό δεν δείξει αποτελέσματα στην καταπολέμηση των καρτέλ.

Ο Μάικ Βάιγκι, πρώην επικεφαλής διεθνών επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, δήλωσε ότι το Μεξικό έστειλε «ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ ότι αγωνίζεται επιθετικά και αποτελεσματικά» ενάντια στα πιο ισχυρά καρτέλ. Πρόσθεσε ότι «η πλειονότητα των πληροφοριών προήλθε από τις μεξικανικές ένοπλες δυνάμεις και όλα τα εύσημα ανήκουν στο Μεξικό».

Ο Βίτζιλ είπε ότι το Μεξικό θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να εξαπολύσει «μια αποτελεσματική μετωπική επίθεση βασισμένη σε πληροφορίες».

«Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες αν συνεργαστούν», είπε.

Ο αναλυτής ασφαλείας Ντέιβιντ Σαουσέντο δήλωσε ότι εάν συγγενείς του Οσεγκέρα Θερβάντες αναλάβουν τον έλεγχο του καρτέλ, η βία που παρατηρήθηκε την Κυριακή θα μπορούσε να συνεχιστεί. Εάν άλλοι αναλάβουν την εξουσία, θα μπορούσαν να είναι πιο πρόθυμοι να γυρίσουν σελίδα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Η αινιγματική ανάρτηση του Τραμπ

Αφού ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον ισχυρότερο ηγέτη καρτέλ της χώρας και έναν από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες των Ηνωμένων Πολιτειών την Κυριακή, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social και έγραψε: «Κερδίζουμε πάρα πολλά, απλώς δεν είναι δίκαιο! Πρόεδρε DJT».

Μετά τη δολοφονία του Μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρείχε υποστήριξη από τις μυστικές υπηρεσίες για την επιχείρηση και είπε ότι ήταν ένας από τους κορυφαίους στόχους για την κυβέρνηση του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών ως ένας από τους κορυφαίους εμπόρους φαιντανύλης στην πατρίδα μας.

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

Σύζυγος και παιδιά στην οργάνωση…

Η Ροζαλίντα ήταν μέχρι το 2018, η σύζυγος του Ελ Μέντσο.

Έχουν τρία παιδιά. Την Τζέσικα την Λαίσα και τον Ρουμπέν με το ψευδώνυμο Ελ Μεντσίτο.

Ο γιος του Ελ Μέντσο, Ρουμπέν, θεωρούνταν από την μεξικανική κυβέρνηση ως ο δεύτερος στην ιεραρχία στην Εθνική Αστυνομία του Μεξικού (CJNG) πριν από τη σύλληψή του το 2014.

Αποφυλακίστηκε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, αλλά συνελήφθη ξανά κάθε φορά από την αστυνομία για πρόσθετες κατηγορίες.

Ο Ρουμπέν εκδόθηκε αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 21 Φεβρουαρίου 2020 και αργότερα καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο ενόρκων με έδρα την Ουάσινγκτον για διάφορες κατηγορίες για φόνο, διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τον Μάιο του 2018, η σύζυγος του Ελ Μέντσο, Ροζαλίντα, συνελήφθη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Ροζαλίντα αφέθηκε αργότερα ελεύθερη αφού της χορηγήθηκε εγγύηση 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων Μεξικού (78.000 δολάρια ΗΠΑ) τον Σεπτέμβριο του 2018, αλλά εξακολουθεί να κατηγορείται ποινικά και θα δικαστεί.

Τον Νοέμβριο του 2021, η Ροζαλίντα, γνωστή ως «La Jefa», συνελήφθη στο Ζαποπάν του Χαλίσκο. Κατά τη στιγμή της σύλληψης, η σύζυγος του Ελ Μέντσο διαπιστώθηκε ότι ήταν οικονομική διευθύντρια της CJNG.

Τον Φεβρουάριο του 2020, η 33χρονη κόρη του Ελ Μέντσο, Τζέσικα, γνωστή ως «La Negra», συνελήφθη στην Ουάσιγκτον όταν πήγε να δει τον αδελφό της Ρουμπέν, ο οποίος εκδόθηκε στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών.

Κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε συναλλαγές ή συναλλαγές σε ακίνητα με επιχειρήσεις που βρίσκονται στη μαύρη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών και για παροχή οικονομικής υποστήριξης στην CJNG.

Δήλωσε ένοχη στις 12 Μαρτίου 2021 και στις 11 Ιουνίου καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκισης. Τον Απρίλιο του 2022, η Τζέσικα αφέθηκε ελεύθερη.