Αναβολές, βία στα γήπεδα και αγωνία για το Μουντιάλ – Χάος στο Μεξικό με τον θάνατο του «El Mencho»

Αναβλήθηκαν τέσσερις ποδοσφαιρικοί αγώνες στο Μεξικό, μετά από βίαιες συγκρούσεις κοντά στην Γκουανταλαχάρα, μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά από στρατιωτική επιχείρηση (22/2) που άφησε νεκρό τον ηγέτη του καρτέλ Νεμέσιο Οσεγκέρα, «El Mencho».

Ο Οσεγκέρα, 60 ετών, εγκέφαλος του ισχυρού καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG), πέθανε υπό κράτηση αφού τραυματίστηκε σε επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων στις ακτές του Ειρηνικού του Μεξικού στην πολιτεία Χαλίσκο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Το μεξικανικό πρωτάθλημα ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δύο αγώνες κορυφαίας κατηγορίας που ήταν προγραμματισμένοι για την Κυριακή (22/2)- Κερετάρο εναντίον Χουάρες στους άνδρες και Τσίβας εναντίον Αμέρικα στις γυναίκες – αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Δύο αγώνες δεύτερης κατηγορίας που ήταν προγραμματισμένοι επίσης την Κυριακή (22/2) ακυρώθηκαν, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

📽 | El Mencho, fundador y jefe máximo del Cartel Jalisco Nueva Generación amplió con cabeza fría y perfil bajo el negocio criminal más allá de la droga, con tentáculos por todo el país capaces de asesinar a jueces, políticos y militares https://t.co/PJYDaewWUC pic.twitter.com/ZoTjBNE8Sx — EL PAÍS (@el_pais) February 23, 2026

Ο χθεσινός (22/2) αγώνας γυναικών μεταξύ Μεκάξα και Κερετάρο διακόπηκε προσωρινά όταν οι παίκτριες εγκατέλειψαν το γήπεδο αφού άκουσαν δυνατούς θορύβους έξω από το Estadio Victoria, τους οποίους τα μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν ως πυροβολισμούς. Ο αγώνας συνεχίστηκε αργότερα, με τη Νεκάξα να κερδίζει με 2-1.

Η εθνική ομάδα του Μεξικού πρόκειται να αντιμετωπίσει την Ισλανδία την Τετάρτη σε φιλικό αγώνα στο στάδιο Corregidora στο Κερετάρο.

Τα δεδομένα για το Μουντιάλ με τον θάνατο του «El Mencho»

Μετά από αυτό το συμβάν, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φήμες ότι η FIFA εξετάζει σοβαρά τη μεταφορά τουλάχιστον ορισμένων από τους 13 αγώνες που προγραμματίζονταν να γίνουν στο Μεξικό.

Η Γκουανταλαχάρα, πρωτεύουσα της Χαλίσκο και σε απόσταση μόλις 300 χιλιομέτρων από το Πουέρτο Βαγιάρτα, είχε προγραμματιστεί να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες ομίλων, μεταξύ αυτών το Μεξικό – Νότια Κορέα, Κολομβία – νικητής playoffs και την αναμέτρηση Ουρουγουάη – Ισπανία. Οι Κορεάτες μάλιστα, έχουν επιλέξει το Chivas Verde Valle, τις εγκαταστάσεις προπόνησης της Τσίβας, ως βάση τους για τη διοργάνωση.

Η FIFA θα πρέπει να δράσει γρήγορα για να μεταφέρει τους αγώνες. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές κατάλληλες αμερικανικές έδρες, με το «Allegiant Stadium» στο Λας Βέγκας να θεωρείται η καλύτερη επιλογή, λόγω του πολιτικού κλίματος και των ανησυχιών για την ασφάλεια, η FIFA θα μπορούσε να στραφεί βόρεια των συνόρων και να προσθέσει περισσότερους αγώνες στο Τορόντο και το Βανκούβερ, ή να επανεξετάσει το Έντμοντον.

Για την ώρα πάντως, η FIFA δεν πάρει επίσημη θέση ότι η Γκουανταλαχάρα θα χάσει τον ρόλο της ως πόλη υποδοχής του Μουντιάλ, αλλά δημοσιεύματα στο εξωτερικό, έχουν αναγνωρίσει υψηλό επίπεδο ανησυχίας σχετικά με το κατά πόσον οι συνθήκες στο γήπεδο μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια που αναμένεται σε ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός αυτής της κλίμακας.

The match between Necaxa vs Querétaro in Mexico has been suspended as there are Cartel members shooting into the stadium 😳 pic.twitter.com/2MreWs1Pvc — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) February 23, 2026

Προβλήματα και σε τουρνουά τένις

Εν τω μεταξύ, οι διοργανωτές του τουρνουά τένις ανδρών Mexican Open στο Ακαπούλκο ανακοίνωσαν ότι οι αγώνες θα ξεκινήσουν (23/2), όπως έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το τουρνουά τένις γυναικών Merida Open έχει επίσης προγραμματιστεί να ξεκινήσει από σήμερα (23/2).

Μετά από αναφορές για τον θάνατο του «El Mencho», μέλη του καρτέλ απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους με φωτιά σε αυτοκίνητα και επιχειρήσεις σε περισσότερες από έξι πολιτείες.

Οι αεροπορικές εταιρείες Air Canada, United Airlines, Aeromexico και American Airlines ανέστειλαν τις πτήσεις στην περιοχή.