Τραμπ: Το Μεξικό πρέπει να «εντείνει» τη δράση του κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις για τις εξελίξεις στο Μεξικό μετά την εξόντωση του διαβόητου αρχηγού καρτέλ, «Ελ Μέντσο»
- Γαλάτσι: Άνδρας έπεσε από γκρεμό επτά μέτρων στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό
- Ανήλικος χωρίς δίπλωμα, τραυμάτισε ανήλικο πεζό στη Χαλκίδα
- Επισπεύδεται η συζήτηση για ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ με φόντο τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
- Γιγάντιες χελώνες επέστρεψαν σε νησί των Γκαλαπάγκος ενάμιση αιώνα μετά
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Μεξικό να εντείνει τη δράση του ενάντια στα καρτέλ και τα ναρκωτικά μετά την εξόντωση του διαβόητου ηγέτη του Jalisco New Generation Cartel (JNGC), Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, πιο γνωστού με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο».
Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social
Ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις στη Χαλίσκο
Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνικής Φρουράς του Μεξικού μαζί με έναν αστυνομικό και έναν δικαστικό υπάλληλο σκοτώθηκαν στο Μεξικό κατά τις επιθέσεις του καρτέλ CJNG, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας, Ομάρ Γκαρσία Χαρφούτς.
Κατά το κύμα βίας που εξαπέλυσε το καρτέλ στην πολιτεία Χαλίσκο, μία γυναίκα σκοτώθηκε, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 30 μέλη του καρτέλ, διευκρίνισε ο υπουργός Ασφαλείας.
Ο στρατός έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο.
«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.
Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «το πιο σημαντικό είναι η προστασία του πληθυσμού» και διευκρίνισε ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».
- Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη
- Τραμπ: Το Μεξικό πρέπει να «εντείνει» τη δράση του κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών
- Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών
- Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
- Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
- Phishing: Πώς εξελίχθηκαν οι απειλές το 2025
- Ντουμπάι: Πρεμιέρα το απόγευμα της Τρίτης (24/2) κόντρα στον Ουμπέρ ο Τσιτσιπάς
- Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις