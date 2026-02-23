Τραμπ: Το Μεξικό πρέπει να «εντείνει» τη δράση του κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Μεξικό να εντείνει τη δράση του ενάντια στα καρτέλ και τα ναρκωτικά μετά την εξόντωση του διαβόητου ηγέτη του Jalisco New Generation Cartel (JNGC), Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, πιο γνωστού με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο».

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social

Ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις στη Χαλίσκο

Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνικής Φρουράς του Μεξικού μαζί με έναν αστυνομικό και έναν δικαστικό υπάλληλο σκοτώθηκαν στο Μεξικό κατά τις επιθέσεις του καρτέλ CJNG, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας, Ομάρ Γκαρσία Χαρφούτς.

Κατά το κύμα βίας που εξαπέλυσε το καρτέλ στην πολιτεία Χαλίσκο, μία γυναίκα σκοτώθηκε, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 30 μέλη του καρτέλ, διευκρίνισε ο υπουργός Ασφαλείας.

Ο στρατός έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «το πιο σημαντικό είναι η προστασία του πληθυσμού» και διευκρίνισε ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».