Σε μία γραφική μικρή βίλα, χαμένη στην ύπαιθρο της επαρχίας Χαλίσκο του Μεξικού, γράφτηκε το τέλος του ισχυρότερου βαρόνου ναρκωτικών στον κόσμο.

Ο «Ελ Μέντσο» αιχμαλωτίστηκε, τραυματίστηκε και πέθανε. Οι μεξικανικές Αρχές έφτασαν στα ίχνη του διαβόητου «Αφεντικού των Αφεντικών» των καρτέλ, ακολουθώντας όχι το χρήμα ή τα ναρκωτικά, αλλά την ερωμένη του.

«Σε κάθε μεγάλη υπόθεση υπάρχει σχεδόν πάντα ένα λάθος. Σε αυτήν την περίπτωση το λάθος έχει ένα όνομα. Γουαδελούπε Μορένο Καρίγιο. Το όνομα έχει αναφερθεί δημόσια και ήταν γνωστό από το 2022, με το ψευδώνυμο ‘Γουακαμάγια Λιξ’. Θεωρούνταν η ερωτική σύντροφος του αρχηγού του καρτέλ της Χαλίσκο. Έγγραφα του υπουργείου Άμυνας την περιγράφουν ως μία γυναίκα περίπου 50 ετών, με λευκό δέρμα και μαύρα μαλλιά».

Ωστόσο, στα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα άλλο όνομα κυκλοφορεί. Αυτό της Μαρία Χουλίσα, 25 ετών, influencer και μοντέλου σε γνωστή πλατφόρμα ερωτικού περιεχομένου:

Η ίδια μιλάει για fake news, διαψεύδει τα πάντα και μάλιστα κατηγορεί όσους διακινούν τις φήμες ότι βάζουν τη ζωή της σε θανάσιμο κίνδυνο.

Ο «Ελ Μέντσο» φέρεται να έπασχε από νεφρική ανεπάρκεια. Μετακινούνταν συχνά σε κρυφά ιατρεία κι αυτό βοήθησε τις μυστικές υπηρεσίες, μεξικανικές και αμερικανικές, να τον ιχνηλατήσουν.

Η διάσημη σειρά του Netflix «Narcos: Mexico», βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην αναρρίχηση του «Ελ Μέντσο» στην κορυφή της ηγεσίας του ισχυρότερου καρτέλ.

Διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμοί, απαγωγές και λαθραία μεταφορά μεταναστών, δολοφονίες, βασανιστήρια. Ο θάνατός του σηματοδοτεί την πρώτη εξουδετέρωση, τα τελευταία χρόνια, κορυφαίου ηγέτη καρτέλ στο Μεξικό.