Τα πλοκάμια του μεξικανικού καρτέλ στην Ελλάδα – Οι δολοφονίες και οι συλλήψεις ανθρώπων του «Ελ Μέντσο»

Τα πλοκάμια του μεξικανικού καρτέλ ναρκωτικών «Χαλίσκο – Νουέβα Χενερασιόν» φαίνεται πως είχαν φτάσει μέχρι την Ευρώπη και τη χώρα μας, εδώ και χρόνια.

Ειδικότερα, συμβάντα που πρωταγωνίστησαν στο αστυνομικό δελτίο, ήδη από το 2012, συνδέονται με το μεξικανικό καρτέλ που έγινε πρώτη είδηση μετά τη δολοφονία του Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Σερβάντες, του ανθρώπου που ήταν ο Νο1 καταζητούμενος στο Μεξικό.

Από το 2012

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του MEGA, η πρώτη αναφορά του περιβόητου μεξικανικού καρτέλ στο αστυνομικό δελτίο σημειώθηκε στις 23 Ιουνίου του 2012. Τότε, είχε πραγματοποιηθεί η σύλληψη ηγετικού μέλους του μεξικανικού καρτέλ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Λίγους μήνες αργότερα, στις 20 Νοεμβρίου του 2012 εντοπίστηκε στην Κερατέα η σορός ενός 31χρονου Ελληνοκανάδου. Όπως διαπιστώθηκε από τις Αρχές, οι δράστες του είχαν χορηγήσει υπνωτικό και τον έδεσαν, τον στραγγάλισαν και τον έκαψαν. Ο 31χρονος Ελληνοκανάδος φαίνεται πως είχε σχέση με το μεξικανικό καρτέλ.

Δύο χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 5 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η σύλληψη στη Βούλα ενός Μεξικανού. Όπως αποδείχθηκε, επρόκειτο για βαρόνο ναρκωτικών, ο οποίος κατηγορούνταν για εισαγωγή 230 κιλών κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική.

Στις 18 Μαρτίου του 2023 υπήρξε σύλληψη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ενός κορυφαίου μέλους μεξικανικού καρτέλ της συμμορίας «Λος Τσαπίτος», καθώς επέστρεφε από την Αυστρία. Ο συγκεκριμένος είχε επικηρυχθεί με 1.000.000 ευρώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέλος, στις 18 Νοεμβρίου του 2025 εντοπίστηκαν 20 μέλη του συγκεκριμένου καρτέλ Χαλίσκο – Νουέβα Χενερασιόν, στην Ισπανία όπου υπήρχαν ενδείξεις ότι υπάρχουν διασυνδέσεις και κυκλώματα των ανθρώπων του «Ελ Μέντσο» σε όλη την Ευρώπη.