«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται

Οι διεθνείς εκκλήσεις για διαμεσολάβηση εντείνονται, καθώς το Πακιστάν και το Αφγανιστάν εμπλέκονται σε διασυνοριακές συγκρούσεις για τρίτη ημέρα, στην πιο σοβαρή έξαρση βίας μεταξύ των γειτόνων τους εδώ και μήνες, η οποία, σύμφωνα με το Πακιστάν, τους έχει οδηγήσει σε «ανοιχτό πόλεμο».

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, προέτρεψε το Σάββατο τις χώρες να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι η βία θα μπορούσε να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή.

Το Ιράν, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ρωσία, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, προέτρεψαν επίσης την αποκλιμάκωση και τη διαμεσολάβηση.

Οι ηγέτες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, το Πακιστάν δήλωσε το Σάββατο ότι «δεν θα υπάρξει διάλογος», επαναλαμβάνοντας το μακροχρόνιο αίτημά του να σταματήσει το Αφγανιστάν να φιλοξενεί «τρομοκρατία», μια κατηγορία που η Καμπούλ αρνείται.

«Δεν θα υπάρξουν συνομιλίες. Δεν θα υπάρξει διάλογος. Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις. Η τρομοκρατία από το Αφγανιστάν πρέπει να τερματιστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Πακιστάν για τα ξένα μέσα ενημέρωσης, Μοσαράφ Ζαΐντι, στην πακιστανική τηλεόραση, τονίζοντας ότι η ευθύνη του Πακιστάν είναι να προστατεύει τους πολίτες και το έδαφός του.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται

Εν τω μεταξύ, σημειώθηκαν ανταποδοτικές επιθέσεις κοντά στα τεταμένα σύνορα. Τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν πραγματοποίησαν επιθέσεις με drones σε πακιστανικά στρατόπεδα στις παραμεθόριες περιοχές Μιράνσαχ και Σπινουάμ.

Η πακιστανική εφημερίδα Dawn ανέφερε ότι μια επίθεση με drone έπληξε ένα τζαμί στην πόλη Μπάνου, πιο νότια, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε άτομα. Και η πακιστανική τηλεόραση ανέφερε ότι οι πακιστανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν δική τους επίθεση εναντίον αρκετών θέσεων των αφγανικών Ταλιμπάν.

Η τελευταία έκρηξη βίας ξέσπασε μετά τις αεροπορικές επιθέσεις του Πακιστάν σε αφγανικό έδαφος το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι οποίες προκάλεσαν αντίποινα αφγανικά χτυπήματα σε έξι πακιστανικές περιοχές την Πέμπτη.

Σε απάντηση, το Πακιστάν πραγματοποίησε εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην αφγανική πρωτεύουσα και σε δύο άλλες περιοχές, το Κανταχάρ και την Πακτία. Ήταν οι πρώτες αεροπορικές επιθέσεις του Πακιστάν στη νότια βάση εξουσίας των αρχών των Ταλιμπάν από την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021.

Και οι δύο πλευρές ανέφεραν βαριές απώλειες με αντικρουόμενα στοιχεία.

Το Πακιστάν δήλωσε ότι 12 από τους στρατιώτες του και 274 Ταλιμπάν σκοτώθηκαν, ενώ οι Ταλιμπάν δήλωσαν ότι 13 από τους μαχητές τους και 55 πακιστανικοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Οι ισχυρισμοί καμίας από τις δύο πλευρές δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν ανεξάρτητα από το Al Jazeera.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούν το Πακιστάν σημαντικό σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ, δήλωσαν ότι υποστηρίζουν το δικαίωμα του Πακιστάν να «υπερασπίζεται τον εαυτό του από τις επιθέσεις των Ταλιμπάν».

Οι TTP

Το Πακιστάν έχει βιώσει μια απότομη αύξηση της βίας εντός της χώρας τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας και συντονισμένων επιθέσεων που στοχεύουν τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι πακιστανικές αρχές κατηγορούν τους Ταλιμπάν του Πακιστάν, ή TTP, για πολλές από τις επιθέσεις και κατηγορούν το Αφγανιστάν ότι προσφέρει καταφύγιο στην ομάδα εντός του Αφγανιστάν.

Η Καμπούλ απορρίπτει τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να χρησιμοποιεί το αφγανικό έδαφος για επιθέσεις εναντίον οποιασδήποτε χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν.

Το Πακιστάν διαθέτει πυρηνικά όπλα και οι στρατιωτικές του δυνατότητες είναι κατά πολύ ανώτερες από αυτές του Αφγανιστάν. Ωστόσο, οι Ταλιμπάν είναι έμπειροι στον πόλεμο, σκληραγωγημένοι από δεκαετίες μάχης με τις δυνάμεις υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.