Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Γκουτέρες: Ζητά «άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν – Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 21:20

Γκουτέρες: Ζητά «άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν – Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού - Ιράν και Ιράκ καλούν σε αυτοσυγκράτηση Πακιστάν και Αφγανιστάν 

Σύνταξη
Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε να υπάρξει άμεση εκεχειρία ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν.

Πληθαίνουν οι διεθνείς εκκλήσεις για τον τερματισμό των φονικών πληγμάτων και μαχών

Ο Γκουτέρες «είναι βαθιά ανήσυχος από την κλιμάκωση της βίας που παρατηρούμε μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, καθώς και από τον αντίκτυπο που έχει η βία στον άμαχο πληθυσμό», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Ζητά την άμεση παύση των εχθροπραξιών και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα μέρη να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες.

Παρόμοια έκκληση έκανε και η Μιριάνα Σπόλιαριτς, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Η Σπόλιαριτς, σε ανακοίνωσή της, ζήτησε αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, τονίζοντας ότι οι άμαχοι πολίτες και οι υγειονομικές εγκαταστάσεις πρέπει να προστατεύονται.

Η πρόεδρος της ΔΕΕΣ ανέφερε ότι ο Ερυθρός Σταυρός «προετοιμάζει μια επιχειρησιακή απάντηση στις ανθρωπιστικές ανάγκες στην περιοχή».

«Καμία ανθρωπιστική απάντηση δεν μπορεί να αντισταθμίσει την πολιτική βούληση για σεβασμό των κανόνων του πολέμου και προτεραιότητα στην αποκλιμάκωση», πρόσθεσε η Σπόλιαριτς.

Ιράν και Ιράκ καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ιράν, χώρα που συνορεύει τόσο με το Πακιστάν όσο και το Αφγανιστάν, πρόσφερε σήμερα τη βοήθειά του για «να διευκολύνει τον διάλογο», εν μέσω της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ τους.

Το Ιράν «είναι έτοιμο να παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να ενισχύσει την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Στην ανακοίνωσή του, απόψε το βράδυ, το υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε και τις δύο χώρες «να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία η μία της άλλης και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις εντάσεις και τη σύγκρουση».

Το Ιράν διατηρεί στενούς δεσμούς με το Πακιστάν, όμως οι σχέσεις του με το Αφγανιστάν περιπλέχθηκαν αφού επέστρεψαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021. Τους τελευταίους μήνες πάντως συνεργάζεται περισσότερο με τις αρχές της Καμπούλ, κυρίως για μεταναστευτικά θέματα, αφού ζήτησε να φύγουν από τη χώρα εκατομμύρια Αφγανοί που ζούσαν εκεί παράτυπα.

Τον Οκτώβριο, στις προηγούμενες φονικές συγκρούσεις μεταξύ του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, η Τεχεράνη είχε και πάλι προτείνει να μεσολαβήσει.

Πολλοί γύροι διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της Τουρκίας και του Κατάρ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν τις δύο χώρες στην ειρήνη.

Αντίστοιχη ανακοίνωση για αυτοσυγκράτηση εξέδωσε και το Ιράκ, ζητώντας να υπάρξει διάλογος ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν.

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Πετρέλαιο: Πάνω από 2% η αύξηση στην τιμή του

Πετρέλαιο: Πάνω από 2% η αύξηση στην τιμή του

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση
Κοροϊδία 27.02.26

Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση

Προκλητική χαρακτηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την επιμονή του Μαξίμου στην επίκληση της «εμπιστοσύνης που έχει η κυβέρνηση στην Δικαιοσύνη». Όσο για την «γαλάζια» πεποίθηση ότι τις υποκλοπές τις διέπραξαν ιδιώτες, αυτή ξεπερνάει τα όρια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι
Άλλα Αθλήματα 27.02.26

Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Αντίπαλος των Ερυθρόλευκων στη «μάχη» για τη διεκδίκηση της κούπας ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»
«Σκορπά παραπληροφόρηση» 27.02.26

Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, δημοσίευσε editorial με τίτλο «Ένας χρόνος αποτυχίες» στο οποίο προειδοποιεί για τα πεπραγμένα του Ρόμπερτ Κένεντι στον τομέα της υγείας

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή
Predatorgate 27.02.26

Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή

Η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) επισημαίνουν ότι πρώτη φορά υπήρξαν συνέπειες για χρήση παράνομου λογισμικού. Και ελπίζουν ότι ήρθε το τέλος της εποχής της ατιμωρησίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους
Βίντεο 27.02.26

Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους

Μια καλλιτεχνική παρέμβαση στο Prospect Park φέρνει στο προσκήνιο τον βαρύ απολογισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ η Committee to Protect Journalists καταγράφει τουλάχιστον 252 νεκρούς δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός
Πόλο 27.02.26

LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός

LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από EΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τις σημερινές κληρώσεις – Ποια παιχνίδια θα δώσουν μέσα στον Μάρτιο για τη Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία
Ελλάδα 27.02.26

Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία

«Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
Ποια είναι η αλήθεια; 27.02.26

Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;

Πρόσφατα, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Μικ Τζάγκερ «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Μπάσκετ 27.02.26

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
