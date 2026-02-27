Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε να υπάρξει άμεση εκεχειρία ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν.

Πληθαίνουν οι διεθνείς εκκλήσεις για τον τερματισμό των φονικών πληγμάτων και μαχών

Ο Γκουτέρες «είναι βαθιά ανήσυχος από την κλιμάκωση της βίας που παρατηρούμε μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, καθώς και από τον αντίκτυπο που έχει η βία στον άμαχο πληθυσμό», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Ζητά την άμεση παύση των εχθροπραξιών και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα μέρη να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες.

Παρόμοια έκκληση έκανε και η Μιριάνα Σπόλιαριτς, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Η Σπόλιαριτς, σε ανακοίνωσή της, ζήτησε αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, τονίζοντας ότι οι άμαχοι πολίτες και οι υγειονομικές εγκαταστάσεις πρέπει να προστατεύονται.

Η πρόεδρος της ΔΕΕΣ ανέφερε ότι ο Ερυθρός Σταυρός «προετοιμάζει μια επιχειρησιακή απάντηση στις ανθρωπιστικές ανάγκες στην περιοχή».

«Καμία ανθρωπιστική απάντηση δεν μπορεί να αντισταθμίσει την πολιτική βούληση για σεβασμό των κανόνων του πολέμου και προτεραιότητα στην αποκλιμάκωση», πρόσθεσε η Σπόλιαριτς.

Ιράν και Ιράκ καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ιράν, χώρα που συνορεύει τόσο με το Πακιστάν όσο και το Αφγανιστάν, πρόσφερε σήμερα τη βοήθειά του για «να διευκολύνει τον διάλογο», εν μέσω της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ τους.

Το Ιράν «είναι έτοιμο να παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να ενισχύσει την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

در ماه مبارک رمضان، ماه خویشتنداری و تقویت همبستگی در جهان اسلام، شایسته است افغانستان و پاکستان اختلافات موجود را در چارچوب حسن همجواری و از مسیر گفت‌وگو مدیریت و حل‌وفصل کنند.

جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه مساعدت در تسهیل گفت‌وگو و تقویت تفاهم و همکاری میان دو کشور، است. pic.twitter.com/5CI7M456aJ — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 27, 2026

Στην ανακοίνωσή του, απόψε το βράδυ, το υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε και τις δύο χώρες «να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία η μία της άλλης και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις εντάσεις και τη σύγκρουση».

Το Ιράν διατηρεί στενούς δεσμούς με το Πακιστάν, όμως οι σχέσεις του με το Αφγανιστάν περιπλέχθηκαν αφού επέστρεψαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021. Τους τελευταίους μήνες πάντως συνεργάζεται περισσότερο με τις αρχές της Καμπούλ, κυρίως για μεταναστευτικά θέματα, αφού ζήτησε να φύγουν από τη χώρα εκατομμύρια Αφγανοί που ζούσαν εκεί παράτυπα.

Τον Οκτώβριο, στις προηγούμενες φονικές συγκρούσεις μεταξύ του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, η Τεχεράνη είχε και πάλι προτείνει να μεσολαβήσει.

Πολλοί γύροι διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της Τουρκίας και του Κατάρ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν τις δύο χώρες στην ειρήνη.

Αντίστοιχη ανακοίνωση για αυτοσυγκράτηση εξέδωσε και το Ιράκ, ζητώντας να υπάρξει διάλογος ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν.