Οι μάχες στα σύνορα του Πακιστάν και του Αφγανιστάν κλιμακώνονται, με τις απώλειες να αφορούν και τις δύο πλευρές.

Η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες εξελίσσεται σε πόλεμο

Το Ισλαμαμπάντ λέει ότι η «επιχείρηση συνεχίζεται» στο Αφγανιστάν, ενώ ο Αφγανός αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φασιχουντίν Φιντράτ δήλωσε ότι το Πακιστάν θα «λάβει μια ακόμη πιο ισχυρή και αποφασιστική απάντηση» σε περίπτωση μελλοντικών επιθέσεων, σύμφωνα με το TOLOnews.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι σκότωσε 274 μαχητές των Ταλιμπάν, ενώ σημείωσε ότι σκοτώθηκαν δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του.

Σύμφωνα με το Αφγανιστάν, σκοτώθηκαν 55 Πακιστανοί στρατιώτες, ενώ από τις μάχες έχασαν τη ζωή τους 8 μαχητές των Ταλιμπάν.

Αυτοί οι αριθμοί δεν μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητη πηγή, όπως σημειώνει το Al Jazeera.

Για «μηδενική ανοχή» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν

Το απόγευμα της Παρασκευής το γραφείο του πρωθυπουργού του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ο Μοχάμαντ Σαχμπάζ Σαρίφ επισκέφθηκε το Γενικό Αρχηγείο και ενημερώθηκε από τη στρατιωτική ηγεσία για την κατάσταση στο Αφγανιστάν.

Σε δήλωσή του, ο Σαρίφ ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει «μηδενική ανοχή» απέναντι στις «κακόβουλες ενέργειες του Φίτνα αλ-Χάβαριτζ (σ.σ. των Χαριζιτών) και του καθεστώτος των Αφγανών Ταλιμπάν».

«Υπό την ηγεσία του στρατάρχη Σιέντ Ασίμ Μουνίρ, αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού και αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Πακιστάν είναι πάντα έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα», δήλωσε ο Σαρίφ.

«Το Πακιστάν ξέρει πώς να αμυνθεί ενάντια σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», πρόσθεσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει

Το Κατάρ εξέφρασε την υποστήριξή του σε μια διπλωματική λύση ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν.

Ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ-Χουλάιφι, υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, με τρόπο που θα ενισχύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Στη συνέχεια ο Καταριανός ΥΠΕΞ επικοινώνησε για τον ίδιο λόγο και με τον εν ενεργεία υπουργό Εξωτερικών του Αφγανιστάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Minister of State at Ministry of Foreign Affairs @Dr_Al_Khulaifi Receives Phone Call from Afghanistan’s Acting Foreign Minister Doha | February 27, 2026 HE Minister of State at the Ministry of Foreign Affairs Dr. Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi received Friday a… pic.twitter.com/uchYECergE — Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) February 27, 2026

Εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «βαθιά ανήσυχο» από την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν.

«Καλούμε και τις δύο πλευρές να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης, να αποφύγουν περαιτέρω βλάβες στους πολίτες και να επανέλθουν σε διάλογο με διαμεσολάβηση», έγραψε η Κούπερ στο X.

The UK is deeply concerned by the significant escalation in tensions between Afghanistan and Pakistan. We urge both sides to take immediate steps toward de‑escalation, avoid further harm to civilians, and re‑engage in mediated dialogue. — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) February 27, 2026

Η αποστολή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν δήλωσε ότι είναι ενήμερη για την πρόσφατη κλιμάκωση των «εντάσεων» μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση.

Σε ανακοίνωσή της, η αμερικανική αποστολή τόνισε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις «υπογραμμίζουν τον εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο που ενέχει η παραμονή ή η μετακίνηση στο Αφγανιστάν».

Υπενθύμισε στους Αμερικανούς πολίτες ότι η ταξιδιωτική σύσταση για το Αφγανιστάν παραμένει στο επίπεδο 4 «Μην ταξιδεύετε», λόγω του κινδύνου «εμφυλίων αναταραχών, εγκληματικότητας, τρομοκρατίας, παράνομης κράτησης, απαγωγής και ελλιπών υγειονομικών εγκαταστάσεων».

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

We are aware of the recent escalation in tensions and outbreak of fighting between the Taliban and Pakistan, and we continue to monitor the situation closely. See updated travel alert below.https://t.co/aaXIHbZwYB? — U.S. Mission to Afghanistan (@USEmbassyKabul) February 27, 2026

«Να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, καλώντας τις δύο πλευρές «να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σταματήσουν αμέσως όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις».

«Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νόμιμες ανησυχίες του Πακιστάν για την ασφάλεια», έγραψε ο ίδιος στο X. «Ομοίως, πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Αφγανιστάν», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι αυτές οι «δύο ανάγκες δεν είναι αντιφατικές» και «μπορούν να επιλυθούν μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: