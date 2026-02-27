newspaper
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πακιστάν – Αφγανιστάν: Οι φονικές μάχες στα σύνορα συνεχίζονται – Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 16:40

Πακιστάν – Αφγανιστάν: Οι φονικές μάχες στα σύνορα συνεχίζονται – Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει

Για «μηδενική ανοχή» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, το Αφγανιστάν υπόσχεται «ακόμη πιο αποφασιστική απάντηση» - Νέες διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πέψη: 6 απλοί τρόποι για να την βελτιώσετε και να απαλλαγείτε από το φούσκωμα

Πέψη: 6 απλοί τρόποι για να την βελτιώσετε και να απαλλαγείτε από το φούσκωμα

Spotlight

Οι μάχες στα σύνορα του Πακιστάν και του Αφγανιστάν κλιμακώνονται, με τις απώλειες να αφορούν και τις δύο πλευρές.

Η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες εξελίσσεται σε πόλεμο

Το Ισλαμαμπάντ λέει ότι η «επιχείρηση συνεχίζεται» στο Αφγανιστάν, ενώ ο Αφγανός αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φασιχουντίν Φιντράτ δήλωσε ότι το Πακιστάν θα «λάβει μια ακόμη πιο ισχυρή και αποφασιστική απάντηση» σε περίπτωση μελλοντικών επιθέσεων, σύμφωνα με το TOLOnews.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι σκότωσε 274 μαχητές των Ταλιμπάν, ενώ σημείωσε ότι σκοτώθηκαν δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του.

Σύμφωνα με το Αφγανιστάν, σκοτώθηκαν 55 Πακιστανοί στρατιώτες, ενώ από τις μάχες έχασαν τη ζωή τους 8 μαχητές των Ταλιμπάν.

Αυτοί οι αριθμοί δεν μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητη πηγή, όπως σημειώνει το Al Jazeera.

Μαχητές των Ταλιμπάν στα σύνορα Αφγανιστάν – Πακιστάν.

Για «μηδενική ανοχή» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν

Το απόγευμα της Παρασκευής το γραφείο του πρωθυπουργού του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ο Μοχάμαντ Σαχμπάζ Σαρίφ επισκέφθηκε το Γενικό Αρχηγείο και ενημερώθηκε από τη στρατιωτική ηγεσία για την κατάσταση στο Αφγανιστάν.

Σε δήλωσή του, ο Σαρίφ ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει «μηδενική ανοχή» απέναντι στις «κακόβουλες ενέργειες του Φίτνα αλ-Χάβαριτζ (σ.σ. των Χαριζιτών) και του καθεστώτος των Αφγανών Ταλιμπάν».

«Υπό την ηγεσία του στρατάρχη Σιέντ Ασίμ Μουνίρ, αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού και αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Πακιστάν είναι πάντα έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα», δήλωσε ο Σαρίφ.

«Το Πακιστάν ξέρει πώς να αμυνθεί ενάντια σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», πρόσθεσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει

Το Κατάρ εξέφρασε την υποστήριξή του σε μια διπλωματική λύση ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν.

Ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ-Χουλάιφι, υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, με τρόπο που θα ενισχύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Στη συνέχεια ο Καταριανός ΥΠΕΞ επικοινώνησε για τον ίδιο λόγο και με τον εν ενεργεία υπουργό Εξωτερικών του Αφγανιστάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «βαθιά ανήσυχο» από την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν.

«Καλούμε και τις δύο πλευρές να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης, να αποφύγουν περαιτέρω βλάβες στους πολίτες και να επανέλθουν σε διάλογο με διαμεσολάβηση», έγραψε η Κούπερ στο X.

Η αποστολή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν δήλωσε ότι είναι ενήμερη για την πρόσφατη κλιμάκωση των «εντάσεων» μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση.

Σε ανακοίνωσή της, η αμερικανική αποστολή τόνισε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις «υπογραμμίζουν τον εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο που ενέχει η παραμονή ή η μετακίνηση στο Αφγανιστάν».

Υπενθύμισε στους Αμερικανούς πολίτες ότι η ταξιδιωτική σύσταση για το Αφγανιστάν παραμένει στο επίπεδο 4 «Μην ταξιδεύετε», λόγω του κινδύνου «εμφυλίων αναταραχών, εγκληματικότητας, τρομοκρατίας, παράνομης κράτησης, απαγωγής και ελλιπών υγειονομικών εγκαταστάσεων».

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

«Να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, καλώντας τις δύο πλευρές «να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σταματήσουν αμέσως όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις».

«Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νόμιμες ανησυχίες του Πακιστάν για την ασφάλεια», έγραψε ο ίδιος στο X. «Ομοίως, πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Αφγανιστάν», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι αυτές οι «δύο ανάγκες δεν είναι αντιφατικές» και «μπορούν να επιλυθούν μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πέψη: 6 απλοί τρόποι για να την βελτιώσετε και να απαλλαγείτε από το φούσκωμα

Πέψη: 6 απλοί τρόποι για να την βελτιώσετε και να απαλλαγείτε από το φούσκωμα

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια
Νέα ήττα 27.02.26

Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια

Η Αγγελική Στόγια γεννήθηκε στην Άρτα και μετανάστευσε στην Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του '90. Έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μάντσεστερ και από το 2012 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος της πόλης

Σύνταξη
EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 27.02.26

EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν

Πραξικόπημα της Δεξιάς χαρακτηρίζει την μονομερή απόφαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur o αντιπρόεδρος της Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Προειδοποιεί για επικίνδυνη διατάραξη της θεσμικής ισορροπίας στην ΕΕ και εντοπίζει τα πολιτικά και νομικά κενά της επιλογής της Κομισιόν που μπορούν να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ

Σύνταξη
Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν
Έντονη δυσαρέσκεια 27.02.26

Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Τι αποκάλυψε το τελευταίο συνέδριο για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν
Κιμ Τζου Ε 27.02.26

«Το αγαπημένο παιδί»: Τι αποκάλυψε το συνέδριο στη Βόρεια Κορέα για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Κίμ Γιονγκ Ουν έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχο. Άλλοι λένε ότι η πολιτική των φύλων στη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να εμποδίσει την πορεία της προς την εξουσία

Σύνταξη
Ισραήλ: «Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» – Η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της
Κόσμος 27.02.26

«Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» - Οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της στο Ισραήλ

Με τα σύννεφα πολέμου να πυκνώνουν πάνω από τη Μέση Ανατολή η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ισραήλ προκαλεί περαιτέρω ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατιωτικό διοικητή της Μέσης Ανατολής για τις επιλογές επίθεσης
Στενεύουν τα περιθώρια 27.02.26

Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατό για τις επιλογές επίθεσης στο Ιράν μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν κατέρρευσαν, αλλά ο Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές που διαθέτει για επίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 27.02.26

Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ρωσία και Ουκρανία έχουν συχνά κατηγορήσει η μία την άλλη ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού με επιθέσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE
Νέα συνάντηση 27.02.26

Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE

Αν και ο Τραμπ κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο πρόεδρος φάνηκε γοητευμένος μετά την πρώτη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε
Δυσπιστία ή σιγουριά; 27.02.26

Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε

Στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και με τον κόσμο να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι πολιτικοί και οι υπηρεσίες κατασκοπείας της Ευρώπης συνεχίζουν να αντλούν μαθήματα από τις αποτυχίες του 2022

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
BBC 27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Σύνταξη
Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
Ευαίσθητες ισορροπίες 27.02.26

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια
Νέα ήττα 27.02.26

Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια

Η Αγγελική Στόγια γεννήθηκε στην Άρτα και μετανάστευσε στην Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του '90. Έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μάντσεστερ και από το 2012 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος της πόλης

Σύνταξη
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
«Οι δικοί μου όροι» 27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη
Βουλή 27.02.26

Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη

«Να μην ξανασυμβιβαστούμε με την ατιμωρησία που εξοργίζει. Τον ωχαδερφισμό που διαλύει κάθε νοιάξιμο. Την αδιαφάνεια που σκοτώνει. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τις διαχρονικές παθογένειες», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»
Ελλάδα 27.02.26

Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στην Καισαριανή, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη

«Ποια δεδομένα ή εκτιμήσεις κινδύνου δικαιολόγησαν, κατά την κρίση της ΕΛ.ΑΣ., την παρουσία ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε μια προγραμματισμένη, δημόσια και ειρηνική επίσκεψη υπουργού σε νοσοκομείο;», ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά – Όταν το «εργαλείο» απειλεί μισθούς και θέσεις εργασίας
Ανησυχητικά σημάδια 27.02.26

Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά - Όταν το εργαλείο «απειλεί» μισθούς και θέσεις εργασίας

Εργαζόμενοι που «εκπαιδεύουν» συστήματα AI βλέπουν την ανθρώπινη εργασία να απαξιώνεται, τις αμοιβές να μειώνονται, την ποιότητα να υποχωρεί και την επαγγελματική ασφάλεια να κλονίζεται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 27.02.26

EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν

Πραξικόπημα της Δεξιάς χαρακτηρίζει την μονομερή απόφαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur o αντιπρόεδρος της Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Προειδοποιεί για επικίνδυνη διατάραξη της θεσμικής ισορροπίας στην ΕΕ και εντοπίζει τα πολιτικά και νομικά κενά της επιλογής της Κομισιόν που μπορούν να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

«Τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη οι συγκρούσεις τρένων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες», σημειώνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Μήνυμα 27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν
Έντονη δυσαρέσκεια 27.02.26

Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur

Σύνταξη
Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλή 27.02.26

Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πόρισμα επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, εκ των μελών του προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος, και η γραμματέας, Ιωάννα Λυτρίβη

Σύνταξη
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου
Opinion 27.02.26

Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν ζητάμε τη σταδιακή κατάργηση των ιδρυμάτων και την εγκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ακόμη κι επαγγελματικής αναδοχής που υπάρχει ως θεσμός στη χώρα μας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα
Ξυπνητήρι σε μισώ 27.02.26

«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Το ευέλικτο ωράριο που εφάρμοσε σχολείο της Ελβετίας επέτρεψε στους μαθητές να κοιμούνται περισσότερο και παράλληλα βελτίωσε τις επιδόσεις τους.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας
Νέες πληροφορίες 27.02.26

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας

Ο 19χρονος τραυματίας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, έδωσε μία πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο