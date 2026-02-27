Ο υπουργός Aμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ κήρυξε σήμερα Παρασκευή «ανοικτό πόλεμο» στην de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν φονικά πλήγματα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ο Χαουάτζα Ασίφ).

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε ο κ. Χαουάτζα μέσω X.

Pakistani Defense Minister Khawaja Asif: After NATO forces withdrew, it was expected that peace would prevail in Afghanistan and that the Taliban would focus on the interests of the Afghan people and regional stability. However, the Taliban turned Afghanistan into a colony of… pic.twitter.com/WLTEpExV08 — Clash Report (@clashreport) February 26, 2026

Νωρίτερα, η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν είχε διαβεβαιώσει ότι διεξήγαγε νέες επιθέσεις εναντίον του στρατού του Πακιστάν, μετά τους βομβαρδισμούς της πακιστανικής αεροπορίας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, καθώς και σε άλλες περιοχές, ιδίως στην Κανταχάρ, σε αντίποινα για πρώτη επίθεση των ισλαμιστών μαχητών στα σύνορα.

«Μετά τα αεροπορικά πλήγματα στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και άλλες επαρχίες, διεξήχθησαν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εκ νέου εναντίον θέσεων πακιστανών στρατιωτών», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Δεκάδες νεκροί

Ο πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ είχε δηλώσει μέσω X ότι στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ».

Ο ίδιος έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των αφγανών Ταλιμπάν και τον ίδιο απολογισμό έδωσε μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ.