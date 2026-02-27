Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, και σε δύο ακόμη αφγανικές περιοχές μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Παρασκευή, δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Αφγανιστάν (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι πακιστανικές επιδρομές σημειώνονται ώρες αφότου το Αφγανιστάν επιτέθηκε σε δυνάμεις του Πακιστάν στα σύνορα των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, στην τελευταία κλιμάκωση της βίας που φαίνεται να κάνει ολοένα και πιο ασταθή την κατάπαυση του πυρός που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του Κατάρ.

Οι πακιστανικές δυνάμεις έπληξαν την Καμπούλ και δύο ακόμη περιοχές του Αφγανιστάν

BREAKING: 🇵🇰🇦🇫 The Pakistan Air Force has bombed the Taliban’s headquarters in Kabul, with reports claiming top Taliban leaders and around 200 militants have been killed. pic.twitter.com/BSIeMEg7Bo — War Radar (@War_Radar2) February 26, 2026

Τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στην Καμπούλ, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για τους στόχους που επλήγησαν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν ή για τυχόν θύματα, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε ότι το Πακιστάν πραγματοποίησε επίσης αεροπορικές επιδρομές στην Κανταχάρ, νότια, και στη νοτιοανατολική επαρχία Πακτία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

A local resident of Kabul has recorded this video of Pakistani jets carrying out strikes in the Afghan capital. pic.twitter.com/ZONuLTjYEj — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 26, 2026

Επιβεβαιώνει το Πακιστάν

Η πακιστανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ και σε άλλα αστικά κέντρα, ιδίως στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια.

Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ μέσω X.

Ο ίδιος έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των αφγανών Ταλιμπάν και τον ίδιο απολογισμό έδωσε μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ.

Update on the situation at the Pakistan Afghanistan border as of 0345 hrs Friday February 27 Pakistani counter strikes against targets in Afghanistan continue. A total of 133 Afghan Taliban are confirmed killed, more than 200 wounded. Many more casualties estimated in strikes… — Mosharraf Zaidi 🇵🇰 (@mosharrafzaidi) February 26, 2026

Ο στρατός του Αφγανιστάν είχε ανακοινώσει χθες ότι κατέλαβε αρκετές πακιστανικές στρατιωτικές θέσεις σε επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον της γειτονικής χώρας, ως αντίποινα για τις πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές σε αφγανικές παραμεθόριες περιοχές νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Ασταθής εκεχειρία

Η ένταση μεταξύ των δύο γειτόνων έχει αυξηθεί εδώ και μήνες, ενώ η κατάπαυση του πυρός, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, έχει σε μεγάλο βαθμό τηρηθεί, αλλά οι δύο πλευρές εξακολουθούν περιστασιακά να ανταλλάσσουν πυρά πέρα από τα σύνορα.

Αρκετοί γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών τον Νοέμβριο δεν κατέληξαν σε επίσημη συμφωνία.