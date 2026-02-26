Ο στρατός του Αφγανιστάν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κατέλαβε αρκετές πακιστανικές στρατιωτικές θέσεις σε επιθέσεις εναντίον της γειτονικής χώρας, ως αντίποινα για τις πακιστανικές αεροπορικές επιθέσεις σε αφγανικές παραμεθόριες περιοχές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η τελευταία κλιμάκωση της βίας μεταξύ των ασταθών γειτόνων, σύμφωνα με την Washington Post, το Associated Press και πληροφορίες τοπικών Αφγανικών μέσων.

Σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του στρατού του Αφγανιστάν στην ανατολική χώρα, αναφέρεται ότι «σφοδρές συγκρούσεις» ξεκίνησαν την Πέμπτη το βράδυ «ως απάντηση στις πρόσφατες αεροπορικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι πακιστανικές δυνάμεις» στο ανατολικό Αφγανιστάν. Μέχρι στιγμής το Αφγανιστάν έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες δέκα νεκρών στρατιωτών και βίντεο αιχμαλώτων.

«Σε απάντηση στις επαναλαμβανόμενες εξεγέρσεις και ανταρσίες του πακιστανικού στρατού, ξεκίνησαν μεγάλης κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον πακιστανικών στρατιωτικών βάσεων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της γραμμής Ντουράντ», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ (φωτογραφία) σε ανάρτησή του στο X την Πέμπτη το βράδυ.

Τα σύνορα των δύο χωρών, μήκους 2.611 χιλιομέτρων, είναι γνωστά ως γραμμή Ντουράντ, την οποία το Αφγανιστάν δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα. Ο Μουτζαχίντ δήλωσε ότι τουλάχιστον 8 πακιστανικοί στρατιωτικοί σταθμοί είχαν καταληφθεί, ενώ λίγο αργότερα η διεύθυνση πληροφοριών της ανατολικής επαρχίας Νανγκαράρ του Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι οι αφγανικές δυνάμεις είχαν καταλάβει συνολικά 17 πακιστανικούς στρατιωτικούς σταθμούς.

Πακιστάν και Αφγανιστάν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις

Οι τοπικές αρχές του Πακιστάν και δύο ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι οι πακιστανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν στη βορειοδυτική επαρχία Χιμπέρ Παχτούνχουα ανταποκρίθηκαν σε «απρόκλητα πυρά» στοχεύοντας τις αφγανικές θέσεις από τις οποίες προήλθαν τα πυρά του πυροβολικού.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της τοπικής διοίκησης του Πακιστάν, η ανταλλαγή πυρών ξεκίνησε στην περιοχή Χιμπέρ κατά μήκος των συνόρων και αργότερα επεκτάθηκε σε τουλάχιστον τέσσερις άλλες περιοχές. To Πακιστάν δημοσίευσε την επίθεση εναντίον φυλακίου στο Αφγανιστάν.

Η ένταση μεταξύ των δύο γειτόνων είναι υψηλή εδώ και μήνες, με θανατηφόρες συγκρούσεις στα σύνορα τον Οκτώβριο να έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων στρατιωτών, αμάχων και υπόπτων μαχητών. Η βία ακολούθησε εκρήξεις στην Καμπούλ, για τις οποίες οι αφγανικές αρχές κατηγόρησαν το Πακιστάν. Το Ισλαμαμπάντ, τότε, πραγματοποίησε επιθέσεις βαθιά μέσα στο Αφγανιστάν, στοχεύοντας κρησφύγετα μαχητών.

Το Κατάρ προσπάθησε να μεσολαβήσει τον Νοέμβριο για να σταματήσουν οι εκατέρωθεν επιθέσεις χωρίς επιτυχία. Για την ώρα όμως, πρόκειται για αψιμαχίες και όχι για πόλεμο πλήρους κλίμακας. Επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας των Ταλιμπάν στην επαρχία Μπακάρ του Πακιστάν που σημειώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου, επιβεβαιώθηκε ως αληθινή με θύματα τέσσερις αστυνομικούς και τον δράστη.