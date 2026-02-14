magazin
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Culture Live 14 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν» δεν ήταν το πιο εύκολο σλόγκαν για την προώθηση της ταινίας παραδέχεται η σκηνοθέτιδα Σαρμπαντού Σαντάτ (Shahrbanoo Sadat) μιλώντας στον Guardian. Ωστόσο, η ταινία της, No Good Men, που ήταν ένα ρίσκο, της εξασφάλισε τη θέση της ταινίας που θα ανοίξει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου που ξεκινά την Πέμπτη, στέλνοντάς την στα χνάρια του κόκκινου χαλιού, ακολουθώντας τους Μάρτιν Σκορσέζε και τους αδελφούς Κοέν.

Η Σαντάτ, 35 ετών, έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί στην τολμηρή, πρωτοποριακή ταινία No Good Men, που αφορά μια αναπτυσσόμενη ερωτική σχέση σε μια αίθουσα σύνταξης στην Καμπούλ, την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021 και της χαοτικής αποχώρησης του Δυτικού κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς προετοιμασίας της ταινίας, η Σαντάτ βρέθηκε εγκλωβισμένη σε ένα συγγραφικό καταφύγιο στη Γερμανία λόγω της πανδημίας, και στη συνέχεια έγινε μάρτυρας των τελευταίων ημερών της δημοκρατίας στο Αφγανιστάν. Τελικά, έμεινε στην Ευρώπη φοβούμενη για τη ζωή της, καθώς η Καμπούλ έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lucky Number (@luckynumber_films)

Μια μοναδική πορεία ως Αφγανή σκηνοθέτιδα

Είπε ότι αυτά τα ταραχώδη χρόνια μέσα και έξω από την πατρίδα της διαμόρφωσαν το είδος της ταινίας που ήθελε να κάνει – αποτίοντας φόρο τιμής στις γυναίκες και τους άνδρες που βρήκαν χαρά και σύνδεση παρά την αναταραχή, τη βία και την καταπίεση.

«Το Αφγανιστάν δεν έχει κινηματογραφική βιομηχανία και πάντα παρουσιάζεται με λάθος τρόπο στις ταινίες που γυρίζονται από διεθνείς σκηνοθέτες. Ο μόνος τύπος ταινιών που αναμένεται είναι τα πολεμικά δράματα» είπε στον Guardian σε βιντεοκλήση από το Αμβούργο, όπου έχει εγκατασταθεί.

Η Σαντάτ είπε ότι αυτή η αποσύνδεση την οδήγησε σε μια μοναδική πορεία ως Αφγανή σκηνοθέτιδα, μια πορεία που αγκαλιάζει τη διασκέδαση και ακόμη και την ειλικρινή σεξουαλικότητα, σε αντίθεση με τα δυτικά στερεότυπα.

«Η ζωή μου δεν είναι ένα πολεμικό δράμα κάθε μέρα. Υπάρχει πολύ χιούμορ και πολλή κωμωδία. Και όταν ξεκίνησα, ήμουν με τον φίλο μου, οπότε υπήρχε και ρομαντισμός» είπε. «Το Αφγανιστάν είναι όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, οπότε αποφάσισα να γυρίσω μια ρομαντική κωμωδία».

Στην ταινία, η Σαντάτ υποδύεται τη Νάρου, τη μοναδική γυναίκα κάμεραμαν στον κύριο τηλεοπτικό σταθμό της Καμπούλ, η οποία έχει χωρίσει από τον άπιστο σύζυγό της και αγωνίζεται να διατηρήσει την επιμέλεια του τριών ετών γιου της.

Καθώς διασχίζουν την Καμπούλ, μια σπίθα ανάβει ανάμεσά τους και η Νάρου αρχίζει να αναρωτιέται αν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν καλοί άντρες στο Αφγανιστάν. «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να είσαι καλός άντρας στην αφγανική κοινωνία»

Δεν υπάρχουν καλοί άντρες στο Αφγανιστάν;

Στη δουλειά της δεν επιτρέπεται στη Νάρου να καλύπτει σοβαρά νέα, μέχρι που αξιοποιεί στο έπακρο ένα ρεπορτάζ για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου που της ανατέθηκε, καταγράφοντας τις αυθεντικές απόψεις των γυναικών για τους άντρες της ζωής τους. Ο πιο διακεκριμένος δημοσιογράφος του σταθμού, ο Κοντράτ, αναγνωρίζει το ταλέντο της και αρχίζει να την παίρνει μαζί του στο πεδίο. Μαζί καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές σχετικής ελευθερίας στην πόλη.

Καθώς διασχίζουν την Καμπούλ, μια σπίθα ανάβει ανάμεσά τους και η Νάρου αρχίζει να αναρωτιέται αν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν καλοί άντρες στο Αφγανιστάν. «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να είσαι καλός άντρας στην αφγανική κοινωνία» είπε η Σαντάτ.

«Σε εκφοβίζουν, σε χλευάζουν όλοι οι άλλοι άντρες που έχουν την ίδια νοοτροπία: ότι οι γυναίκες είναι ζώα και πρέπει να τις ελέγχεις και να είσαι το αφεντικό, ότι όλες οι γυναίκες της οικογένειάς σου πρέπει να σε φοβούνται».

Η σκηνοθέτις δήλωσε ότι τα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά ιδρύματα ήταν αρχικά απρόθυμα να υποστηρίξουν το No Good Men ως κωμωδία, «ενώ οι γενναίες Αφγανές γυναίκες πολεμούν στους δρόμους της Καμπούλ ενάντια στους Ταλιμπάν – σαν να λένε, “πώς τολμάτε;”»

YouTube thumbnail

Μια υπερσυντηρητική φυλετική κοινωνία

Η Σαντάτ είπε ότι οι απεικονίσεις στην οθόνη αντανακλούσαν σχεδόν αποκλειστικά αυτή την «τερατώδη» εικόνα. «Και σκέφτηκα: θα κάνω μια ταινία που θα είναι σαν μια ερωτική επιστολή προς όλους αυτούς τους καλούς άντρες που γνωρίζω».

Ήθελε επίσης να απεικονίσει μια γυναίκα της πόλης που της έμοιαζε πολύ: ισχυρογνώμων, οικονομικά ανεξάρτητη και εξοργισμένη από τις ταπεινώσεις που της επέβαλε μια υπερσυντηρητική φυλετική κοινωνία.

Ήθελε επίσης να αντισταθεί στην τάση να «ρομαντικοποιείται η εποχή της δημοκρατίας», «αποδίδοντας 100% της ευθύνης στους Ταλιμπάν» για την καταπίεση των γυναικών, αγνοώντας τις υποκείμενες πατριαρχικές δομές που επιβίωσαν κατά τη διάρκεια της δυτικής κατοχής. «Δεν αρκεί να είσαι μια ισχυρή γυναίκα αν το σύστημα δεν σε υποστηρίζει».

Σε μια θορυβώδη σκηνή, μια Αφγανή φίλη που την επισκέπτεται από τις ΗΠΑ δίνει στη Νάρου ένα σεξουαλικό παιχνίδι ως δώρο για να γιορτάσει τη νέα της ελευθερία ως ανύπαντρη γυναίκα -σίγουρα μια πρωτιά στην ιστορία του αφγανικού κινηματογράφου. Η Σαντάτ είπε ότι πιστεύει ότι ένα παθιασμένο φιλί στην οθόνη μεταξύ της Νάρου και του Κοντράτ είναι επίσης άνευ προηγουμένου.

«Ρίσκαρε πολλά για να γυρίσει αυτή την ταινία»

Για το αφγανικό κοινό, η Σαντάτ αστειεύεται ότι τέτοιου είδους τολμηρές εικόνες θα το μετατρέψουν σε «ταινία τρόμου, όχι σε ρομαντική κωμωδία». Ωστόσο, είναι σίγουρη ότι, παρά την επίσημη λογοκρισία και τις παραδοσιακές αξίες, οι Αφγανοί θα αναζητήσουν την ταινία, ακόμα και αν πρέπει να την παρακολουθήσουν σε αποσπάσματα στο TikTok.

Το No Good Men είναι η τρίτη ταινία της Σαντάτ, η οποία γεννήθηκε στην Τεχεράνη και μετακόμισε με την οικογένειά της σε ένα χωριό στο κεντρικό Αφγανιστάν όταν ήταν 12 ετών. Το ντεμπούτο της, Wolf and Sheep, κέρδισε ένα βραβείο στις Κάννες το 2016.

Η σκηνοθέτις δήλωσε ότι τα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά ιδρύματα ήταν αρχικά απρόθυμα να υποστηρίξουν το No Good Men ως κωμωδία, «ενώ οι γενναίες Αφγανές γυναίκες πολεμούν στους δρόμους της Καμπούλ ενάντια στους Ταλιμπάν – σαν να λένε, “πώς τολμάτε;”».

«Και εγώ σκέφτηκα, τι; Είμαι μία από αυτές τις γυναίκες και θέλω να κάνω κάτι και εσύ είσαι εναντίον μου. Πώς τολμάς; Πραγματικά αισθάνομαι προσβεβλημένη που αισθάνεσαι προσβεβλημένος από το πρότζεκτ μου. Οπότε ήταν πραγματικά μια κωμωδία από μόνη της. Μια φαρσοκωμωδία».

Κατάφερε να συγκεντρώσει χρηματοδότηση από όλη την Ευρώπη και γύρισε το No Good Men στη Γερμανία, όπου έχει προσωρινή βίζα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά Αφγανούς ηθοποιούς.

Η διευθύντρια του φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, Τρίσια Τατλ, επέλεξε το No Good Men ως την ταινία που θα άνοιγε την 76η διοργάνωση, παραδίδοντας τη σκυτάλη από μερικούς από τους κορυφαίους σκηνοθέτες του κόσμου. Η Τατλ χαρακτήρισε τη Σαντάτ «μία από τις πιο συναρπαστικές φωνές του παγκόσμιου κινηματογράφου», σημειώνοντας ότι «ρίσκαρε πολλά για να γυρίσει αυτή την ταινία».

*Με στοιχεία από theguardian.com

