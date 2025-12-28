magazin
Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»
Culture Live 28 Δεκεμβρίου 2025 | 21:40

Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»

«Αν σας αρέσουν οι ταινίες για ταινίες, θα σας αρέσει και αυτή» σχολιάζει ο Ed Potton στους Times στην κριτική του για το Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία), στο οποίο ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι ένας εγωμανής σκηνοθέτης που λατρεύει τους προγόνους του.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Spotlight

Ο Joachim Trier, ο Δανός-Νορβηγός σκηνοθέτης που έγινε γνωστός με την ταινία, The Worst Person in the World (Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο) επιστρέφει με το Sentimental Value ένα κομψό, αν και ψυχρό, έργο για την κινηματογραφική βιομηχανία.

Το έξυπνο και καλά ερμηνευμένο, αλλά ελαφρώς απόμακρο δράμα του Joachim Trier κέρδισε το Grand Prix στις Κάννες τον Μάιο, το δεύτερο πιο διάσημο βραβείο του φεστιβάλ, και μπορείτε να καταλάβετε γιατί.

Είναι σχεδιασμένο με ακρίβεια για τους Ευρωπαίους σινεφίλ, απεικονίζοντας την ένταση μεταξύ της δουλειάς και της προσωπικής ζωής ενός καλλιτέχνη, του Χόλιγουντ και του arthouse.

Οι Κάννες λατρεύουν επίσης τις ταινίες που αφορούν την κινηματογραφική βιομηχανία και το Sentimental Value μόλις προτάθηκε για οκτώ Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών καλύτερης ταινίας – δράμα και καλύτερου σκηνοθέτη για τον Trier.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NEON (@neonrated)

Σινεμά μέσα στο σινεμά

Αυτή η ταινία περιέχει ένα αστείο που απευθύνεται τόσο ξεκάθαρα στους κινηματογραφόφιλους που θα έπρεπε να συνοδεύεται από προειδοποίηση. Ο Gustav Borg, ένας νορβηγός σκηνοθέτης που υποδύεται ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ δίνει στον εγγονό του, που πηγαίνει στο δημοτικό, ένα DVD της ταινίας The Piano Teacher (Η Δασκάλα του Πιάνου), στην οποία η Ιζαμπέλ Ιπέρ υποδύεται μια γυναίκα που η αυταρχική μητέρα της την οδηγεί σε ακραίες πράξεις σαδομαζοχισμού.

Αυτή η απίστευτα ακατάλληλη ταινία, λέει στον εγγονό του, του έμαθε όλα όσα ξέρει για τον μητρικό δεσμό. Ακολουθούν τα γεμάτα νόημα γέλια των κριτικών του Φεστιβάλ των Καννών.

Αυτή η ταινία περιέχει ένα αστείο που απευθύνεται τόσο ξεκάθαρα στους κινηματογραφόφιλους που θα έπρεπε να συνοδεύεται από προειδοποίηση

YouTube thumbnail

Δύο πληγωμένοι άνθρωποι

Το ειρωνικό είναι ότι ο Gustav Borg είναι και ο ίδιος ένας απαίσιος γονιός, με αποδεικτικό στοιχείο την ταραχώδη σχέση του με την κόρη του, την ηθοποιό Νόρα, την οποία υποδύεται η Ρενάτε Ρέινσβε, που κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στις Κάννες το 2021 για την ερμηνεία της στην ταινία «The Worst Person in the World».

Ο Gustav γυρίζει μια αυτοβιογραφική ταινία και ζητά από τη Νόρα να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όταν αυτή αρνείται, τον δίνει στη Ρέιτσελ Κεμπ (Ελ Φάνινγκ), μια αναζωογονητικά μη κενή Αμερικανίδα σταρ που είναι απελπισμένη να κερδίσει τα παράσημά της στον κόσμο του σινεμά.

«Ο Σκάρσγκαρντ και η Ρέινσβε είναι εξαιρετικοί ως δύο πληγωμένοι άνθρωποι που μπορούν να ανοιχτούν μόνο όταν δουλεύουν, αλλά ο θεατής λαχταρά να ανοιχτεί και η ίδια η ταινία. Είναι μια ενδιαφέρουσα υπόθεση, που εκτελείται με στυλ, αλλά μερικές φορές της λείπει λίγο η καρδιά» παρατηρεί ο Ed Potton στους Times.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NEON (@neonrated)

*Προπώληση εισιτηρίων inTickets

*Με στοιχεία από thetimes.com

Ποια ιδιοφυΐα από την ιστορία θα ήταν ο καλύτερος επενδυτής;

Ποια ιδιοφυΐα από την ιστορία θα ήταν ο καλύτερος επενδυτής;

Επικαιρότητα
Τραμπ-Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Τραμπ-Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
Αφηγήσεις & Σύμβολα 28.12.25

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς

Πριν τους συνδέσουμε με παραμύθια και παιδικά βιβλία, οι μονόκεροι θεωρούνταν υπαρκτά πλάσματα. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τον Μεσαίωνα, η ιστορία τους είναι πολύ πιο αληθινή απ’ όσο φανταζόμαστε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Μήνυμα 28.12.25

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δυτικό Μέτωπο 28.12.25

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»
Μστισλάβ Τσέρνοφ 28.12.25

Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»

Ο Μστισλάβ Τσέρνοφ εξηγεί γιατί το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι άλλη μια ταινία για τη φρίκη του πολέμου, αλλά ένα ντοκουμέντο για την απόσταση ανάμεσα στην ειρήνη της Δύσης και την ουκρανική αυτοάμυνα στην πρώτη γραμμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής
Αντίο 27.12.25

Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής

Ένας από τους πιο ελεύθερους και αιχμηρούς στοχαστές της γαλλικής τζαζ και δημοσιογραφίας, ο Φρανσίς Μαρμάντ έφυγε ανήμερα τα Χριστούγεννα, αφήνοντας πίσω του γραφή, χιούμορ και σκέψη που δεν χωρούσαν σε καλούπια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου
70% 27.12.25

Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου

Στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, με ένα μεγάλο τσουκάλι ζεστό κρασί να αχνίζει στο πεζοδρόμιο, οι ηθοποιοί άφησαν το σανίδι και έστησαν απεργιακή «παράσταση», κρατώντας κλειστά τα θέατρα και διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύνταξη
Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
Pikachu Illustrator 27.12.25

Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon

Την πώληση της θρυλικής κάρτας Pikachu Illustrator δρομολογεί ο Λόγκαν Πολ, εκτιμώντας ότι η αγορά των Pokémon βρίσκεται στο απόλυτο peak της, με την τελική τιμή να αναμένεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύνταξη
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών
Culture Live 26.12.25

Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών

Σχεδόν 1.000 χρόνια μετά, η ταπισερί της Μπαγιέ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο με κρατική εγγύηση 800 εκατ. λιρών. Η απόφαση για το 2026 συνδυάζει πολιτιστική διπλωματία, ρίσκο και αντιδράσεις στη Γαλλία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;
Μήπως; 26.12.25

Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;

Η συζήτηση για τα πορτρέτα του Vanity Fair στάθηκε σε πρόσωπα και αισθητικές λεπτομέρειες. Όμως το ουσιαστικό ερώτημα αφορά το πώς η πολιτική εξουσία επιλέγει να προβάλλεται — και υπό ποιες συνθήκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;
«Εσύ τι πιστεύεις;» 26.12.25

Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, οι ερωτήσεις για τον Άγιο Βασίλη πληθαίνουν και γίνονται πιο επίμονες. Πότε αρχίζει να «σπάει» ο μύθος και γιατί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό είναι φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
Culture Live 26.12.25

Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση

Νέα 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, με την Ένωση Θεατρικών Παραγωγών να ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι δεν θα συμμετάσχουν όλα τα θέατρα, την ώρα που φορείς του πολιτισμού δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει
Βασιλική Αγίου Φραγκίσκου 26.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τους σεισμούς στην Ασίζη, ειδικοί εξετάζουν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανασυνθέσει 120.000 θραύσματα της κατεστραμμένης τοιχογραφίας του Τσιμαμπούε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
Πυρά 28.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε η ΝΔ να καταδικάσει τις «εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών» - Για «παθογένειες της αντιπολίτευσης» κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου

Σύνταξη
LIVE: Aταλάντα – Ίντερ
Serie A 28.12.25

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Aταλάντα – Ίντερ για τη 17η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε
Στου Γκύζη 28.12.25

«Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Ένας 74χρονος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την 67χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πηδώντας στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Πάνω του βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα.

Σύνταξη
Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
Αφηγήσεις & Σύμβολα 28.12.25

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς

Πριν τους συνδέσουμε με παραμύθια και παιδικά βιβλία, οι μονόκεροι θεωρούνταν υπαρκτά πλάσματα. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τον Μεσαίωνα, η ιστορία τους είναι πολύ πιο αληθινή απ’ όσο φανταζόμαστε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη
Τα ίχνη 28.12.25

Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ [βίντεο]
Κόσμος 28.12.25

Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ

Δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδών φέρονται να συγκρούστηκαν στον αέρα στο και να έχουν συντριβεί. Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες πλην του βίντεο που δείχνει την πτώση του ενός και τους καπνούς.

Σύνταξη
Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του
Τραγωδία 28.12.25

Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας του Σουρινάμ, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Μήνυμα 28.12.25

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο
Κόσμος 28.12.25

Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο

Ένας 12χρονος θεωρείται ο κύριος ύποπτος για δολοφονία στην Σουηδία και συγκεκριμένα στην πόλη Μάλμε. Θύματα τέσσερις άντρες, με τον έναν 21χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών
«Αυταρχισμός» 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών

Σε ανάρτησή του «ο κ. Πλεύρης, υιοθετώντας πλήρως την ανιστόρητη εμφυλιοπολεμική επιχειρηματολογία, επιτίθεται στον Χρήστο Ράμμο και προσπαθεί να στήσει ένα πατριδοκάπηλο δίπολο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στο Κόπα Άφρικα, με τον τερματοφύλακα του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, να καταρρέει και να πέφτει με το κεφάλι στο χορτάρι – Ευτυχώς σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά

Σύνταξη
Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο
Κόσμος 28.12.25

Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Προηγμένης Τεχνολογίας του Ισραήλ διαπίστωσε ότι το 53% των εταιρειών ανέφερε αύξηση σε αιτήματα μετεγκατάστασης από Ισραηλινούς εργαζομένους

Σύνταξη
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δυτικό Μέτωπο 28.12.25

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν έχω διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»
Δείτε live 28.12.25 Upd: 22:01

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Δεν έχω διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο - Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε νωρίτερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε λόγο για «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει
Εργασιακά 28.12.25

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει

Η λεγόμενη αλγοριθμική διαχείριση, η χρήση δηλαδή λογισμικού για την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασίας, έχει αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα σε πολλές εργασίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει
On Field 28.12.25

Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει

Η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, όμως χάνει σε ουσία που πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League

Βάιος Μπαλάφας
