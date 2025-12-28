Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»
«Αν σας αρέσουν οι ταινίες για ταινίες, θα σας αρέσει και αυτή» σχολιάζει ο Ed Potton στους Times στην κριτική του για το Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία), στο οποίο ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι ένας εγωμανής σκηνοθέτης που λατρεύει τους προγόνους του.
Ο Joachim Trier, ο Δανός-Νορβηγός σκηνοθέτης που έγινε γνωστός με την ταινία, The Worst Person in the World (Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο) επιστρέφει με το Sentimental Value ένα κομψό, αν και ψυχρό, έργο για την κινηματογραφική βιομηχανία.
Το έξυπνο και καλά ερμηνευμένο, αλλά ελαφρώς απόμακρο δράμα του Joachim Trier κέρδισε το Grand Prix στις Κάννες τον Μάιο, το δεύτερο πιο διάσημο βραβείο του φεστιβάλ, και μπορείτε να καταλάβετε γιατί.
Είναι σχεδιασμένο με ακρίβεια για τους Ευρωπαίους σινεφίλ, απεικονίζοντας την ένταση μεταξύ της δουλειάς και της προσωπικής ζωής ενός καλλιτέχνη, του Χόλιγουντ και του arthouse.
Οι Κάννες λατρεύουν επίσης τις ταινίες που αφορούν την κινηματογραφική βιομηχανία και το Sentimental Value μόλις προτάθηκε για οκτώ Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών καλύτερης ταινίας – δράμα και καλύτερου σκηνοθέτη για τον Trier.
Σινεμά μέσα στο σινεμά
Αυτή η ταινία περιέχει ένα αστείο που απευθύνεται τόσο ξεκάθαρα στους κινηματογραφόφιλους που θα έπρεπε να συνοδεύεται από προειδοποίηση. Ο Gustav Borg, ένας νορβηγός σκηνοθέτης που υποδύεται ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ δίνει στον εγγονό του, που πηγαίνει στο δημοτικό, ένα DVD της ταινίας The Piano Teacher (Η Δασκάλα του Πιάνου), στην οποία η Ιζαμπέλ Ιπέρ υποδύεται μια γυναίκα που η αυταρχική μητέρα της την οδηγεί σε ακραίες πράξεις σαδομαζοχισμού.
Αυτή η απίστευτα ακατάλληλη ταινία, λέει στον εγγονό του, του έμαθε όλα όσα ξέρει για τον μητρικό δεσμό. Ακολουθούν τα γεμάτα νόημα γέλια των κριτικών του Φεστιβάλ των Καννών.
Δύο πληγωμένοι άνθρωποι
Το ειρωνικό είναι ότι ο Gustav Borg είναι και ο ίδιος ένας απαίσιος γονιός, με αποδεικτικό στοιχείο την ταραχώδη σχέση του με την κόρη του, την ηθοποιό Νόρα, την οποία υποδύεται η Ρενάτε Ρέινσβε, που κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στις Κάννες το 2021 για την ερμηνεία της στην ταινία «The Worst Person in the World».
Ο Gustav γυρίζει μια αυτοβιογραφική ταινία και ζητά από τη Νόρα να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όταν αυτή αρνείται, τον δίνει στη Ρέιτσελ Κεμπ (Ελ Φάνινγκ), μια αναζωογονητικά μη κενή Αμερικανίδα σταρ που είναι απελπισμένη να κερδίσει τα παράσημά της στον κόσμο του σινεμά.
«Ο Σκάρσγκαρντ και η Ρέινσβε είναι εξαιρετικοί ως δύο πληγωμένοι άνθρωποι που μπορούν να ανοιχτούν μόνο όταν δουλεύουν, αλλά ο θεατής λαχταρά να ανοιχτεί και η ίδια η ταινία. Είναι μια ενδιαφέρουσα υπόθεση, που εκτελείται με στυλ, αλλά μερικές φορές της λείπει λίγο η καρδιά» παρατηρεί ο Ed Potton στους Times.
