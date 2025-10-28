Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από τρία χρόνια και έκτοτε βρίσκει τα γυρίσματα αρκετά πιο δύσκολα. Μιλώντας στο Vulture για την προώθηση του Sentimental Value, της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας του Joachim Trier για έναν σκηνοθέτη που παλεύει να συνδεθεί με τις κόρες του, ο ηθοποιός είπε ότι αρρώστησε μεταξύ των δύο τμημάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ, καθώς και των σεζόν της σειράς Star Wars Andor.

«Ήταν ο τέλειος συγχρονισμός», είπε, προσθέτοντας ότι η γλώσσα του είχε γίνει «πιο αδύναμη» ως αποτέλεσμα και ότι χρειάστηκε ακουστικό στο Dune: Part Two.

Ο 74χρονος Στέλαν Σκάρσγκαρντ δήλωσε ότι «δεν φοβάται τον θάνατο, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα είμαι ικανός να ζήσω. Αυτός είναι ένας φόβος

Κάτω από το δρεπάνι

«Ξαφνικά, δεν μπορώ να θυμηθώ ονόματα» είπε ο Σουηδός ηθοποιός. «Δεν μπορώ να ακολουθήσω μια σκέψη ή να διατυπώσω ένα επιχείρημα που εκτείνεται σε αρκετές προτάσεις και φτάνει στο σημείο […] Αυτό είναι εξαιρετικά απογοητευτικό. Αλλά από την άλλη πλευρά, είμαι ζωντανός. Μπορώ να δουλέψω».

»Αισθάνομαι λίγο περισσότερο σαν να ζω κάτω από το δρεπάνι τώρα» συνέχισε. «Επειδή έχω ζήσει μια άτακτη ζωή. Και είμαι 74 ετών, που είναι ήδη παράταση».

«Το να είμαι βαρετός» συνεχίζει «είναι μια ανησυχία, τόσο για μένα όσο και για τους απογόνους μου».

«Και με τα οκτώ παιδιά μου… υπάρχει ένα πράγμα που φοβάμαι κάθε φορά που αποκτώ ένα νέο παιδί… ότι θα είναι βαρετό. Ευτυχώς, κανένα από αυτά δεν είναι».

Ορισμένα από τα παιδιά του Σκάρσγκαρντ -μεταξύ των οποίων ο Αλεξάντερ, ο Μπιλ και ο Γκουστάβ- είναι ηθοποιοί, αλλά ο ίδιος απέρριψε την ιδέα ότι πέτυχαν λόγω του πατέρα τους

Nepo daddy

Ορισμένα από τα παιδιά του Σκάρσγκαρντ -μεταξύ των οποίων ο Αλεξάντερ, ο Μπιλ και ο Γκουστάβ- είναι ηθοποιοί, αλλά ο ίδιος απέρριψε την ιδέα ότι πέτυχαν λόγω του πατέρα τους. «Θεωρώ τον εαυτό μου nepo daddy» είπε «επειδή παίρνω τόσα πολλά κρέντιν και ίσως και δουλειές εξαιτίας τους».

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Αλεξάντερ είχαν ταινίες που προβλήθηκαν στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Τελλουράιντ, στο Κολοράντο, στα τέλη Αυγούστου, συνέχισε, υπενθυμίζοντας ότι όταν ο μεγαλύτερος γιος του βγήκε από την προβολή της ταινίας Sentimental Value «με αγκάλιασε με δάκρυα στα μάτια».

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες Mamma Mia!, καθώς και για τις συνεργασίες του με τον σκηνοθέτη Λαρς Φον Τρίερ, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών Δαμάζοντας τα κύματα (1996), Χορεύοντας στο σκοτάδι (2000), Dogville (2003), Melancholia (2011) και Nymphomaniac (2013).

Νωρίτερα φέτος ανακοινώθηκε ότι ο Λαρς Φον Τρίερ είχε μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής φροντίδας, μετά τη διάγνωσή του με τη νόσο του Πάρκινσον.

*Με στοιχεία από theguardian.com