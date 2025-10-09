Αποκαλύφθηκε το καστ της ταινίας «The Moment» της Charli XCX: Από την Κάιλι Τζένερ στον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

Ανακοινώθηκε το δυναμικό καστ των ηθοποιών της επερχόμενης ταινίας της Charli xcx, με τίτλο «The Moment» – και το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι αναμένουμε να δούμε (και όχι από απόσταση ασφαλείας) την έκρηξη που θα συμβεί στη μεγάλη οθόνη.

Η ποπ σταρ χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποκαλύψει τους πρωταγωνιστές της ταινίας με ένα neon βίντεο που θυμίζει την αισθητική του «Brat», ενώ ανέφερε σε λακωνικό τόνο: «Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli XCX. The moment. Έρχεται το 2026».

«The Moment»

Σε σκηνοθεσία του τακτικού συνεργάτη της Charli, Έινταν Ζαμίρι, στο «The Moment» πρωταγωνιστούν οι Κάιλι Τζένερ, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Ρέιτσελ Σενότ, Ροζάνα Αρκέτ, Κέιτ Μπερλάντ, Ρις Σαχ, Τζέιμι Δημητρίου, Αριέλ Ντομπάλ, Χέιλι Μπέντον Γκέιτς, Τρου Μούλεν, Μελ Όττενμπεργκ, Ρίτσαρντ Πέρεζ, Άιζακ Πάουελ, Τις Γουάινστοκ, Μichael Workéyè, Shygirl και A. G. Cook.

Η Charli πρωταγωνιστεί ως ανερχόμενη ποπ σταρ που έρχεται αντιμέτωπη με «τις δυσκολίες που συνεπάγεται η φήμη και την πίεση της βιομηχανίας, ενώ προετοιμάζεται για το ντεμπούτο της σε περιοδεία», σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας.

Το σενάριο του «The Moment» είναι γραμμένο από τους Ζαμίρι και Μπέρτι Μπράντες, με μουσική του A. G. Cook.

Από το «Brat» μέχρι τον κινηματογράφο, μια Charli δρόμος

Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη δουλειά που θα δούμε από την εταιρείας παραγωγής της Charli, Studio365, αλλά και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ζαμίρι, ο οποίος έχει αποκτήσει φήμη ως φωτογράφος και σκηνοθέτης video clip, έχοντας υπογράψει βίντεο για τη Charli και τον Yung Lean, ενώ πρόσφατα επιμελήθηκε το προωθητικό βίντεο για το αθλητικό δράμα «Marty Supreme» με τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Γκουίνεθ Πάλτροου.

Αφού κυριάρχησε στη μουσική σκηνή με το άλμπουμ «Brat», που έτυχε θερμής υποδοχής από κριτικούς και κοινό, η Charli έχει βάλει στόχο να κατακτήσει τον κόσμο του κινηματογράφου.

Πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στην ταινία «Erupcja» του Pete Ohs και εμφανίζεται στην ταινία «100 Nights of Hero» της Τζούλια Τζάκμαν και στην κωμωδία «Sacrifice» του Ρομέν Γαβράς.

Άλλες συμμετοχές της περιλαμβάνουν το επερχόμενο ριμέικ του «Faces of Death» του Ντάνιελ Γκόλντχαμπερ, το «I Want Your Sex» του Γκρεγκ Αράκι, όπου συμπρωταγωνιστεί με την Ολίβια Γουάιλντ, τον Μέισον Γκούντινγκ και τον Κούπερ Χόφμαν, και το «The Gallerist» της Κάθι Γιαν, με πρωταγωνιστές την Τζένα Ορτέγκα, την Νάταλι Πόρτμαν και την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.

*Με πληροφορίες από: Variety | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Maya