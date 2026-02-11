magazin
11.02.2026 | 17:45
Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
No Other Choice: Εργασιακή ανασφάλεια, αρρενωπότητα, απειλή της ΑΙ – Η ζοφερή καταδίκη του καπιταλισμού
11 Φεβρουαρίου 2026, 15:20

No Other Choice: Εργασιακή ανασφάλεια, αρρενωπότητα, απειλή της ΑΙ – Η ζοφερή καταδίκη του καπιταλισμού

Ένας άνεργος υπάλληλος γραφείου καταστρώνει ένα πονηρό σχέδιο για να επιστρέψει στην αγορά εργασίας με δολοφονίες, σε αυτή την εκπληκτική μαύρη κωμωδία No Other Choice, από τον Park Chan-wook, τον σκηνοθέτη των ταινιών The Handmaiden και Oldboy.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
«Η νέα ταινία του Κορεάτη σκηνοθέτη Park Chan-wook φέρνει την συνηθισμένη του αβίαστη ευχέρεια, την ατσάλινη αυτοπεποίθηση και ένα είδος αφηγηματικής δυναμικής που μπορεί να φιλοξενήσει κάθε είδους παρεκβάσεις, αφαιρετικές σκηνές και την περιστασιακή υπνωτική υποταγή σε μυστηριώδεις οράματα» σχολιάζει ο Peter Bradshaw στον Guardian και συνεχίζει:

«Ξεκινάει σαν μια κωμωδία τύπου Ealing και στη συνέχεια μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο: ένα πορτρέτο της δυσλειτουργικής οικογένειας, της εύθραυστης αρρενωπότητας και της κρίσης του οικογενειάρχη, καθώς και της κατάστασης της ίδιας της χώρας».

Βασίζεται στο σατιρικό θρίλερ τρόμου Το Τσεκούρι, του Donald E Westlake, από το 1997, που είχε προηγουμένως γυριστεί το 2005 από τον Κώστα Γαβρά, στον οποίο είναι αφιερωμένη η ταινία. Μπορεί να μην είναι το αριστούργημα του Park, αλλά είναι μια ταινία που σηκώνει συζήτηση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NEON (@neonrated)

Η άκαρδη αμοιβή και οι μαζικές απολύσεις

Η σκηνή διαδραματίζεται σε ένα τέλειο οικογενειακό σπίτι, όπου ο άντρας του σπιτιού, You Man-su (που υποδύεται ο Κορεάτης σταρ Lee Byung-hun), επιβλέπει με καλοσύνη ένα μπάρμπεκιου στον κήπο, στο τέλος του καλοκαιριού, ψήνοντας μερικά χέλια που του έδωσαν οι νέοι Αμερικανοί ιδιοκτήτες του εργοστασίου χαρτιού όπου εργάζεται.

Τον κοιτάζουν με λατρεία η σύζυγός του Miri (Son Ye-jin), ο έφηβος γιος της από προηγούμενο γάμο, η κόρη τους (ένα παιδί-θαύμα στο τσέλο) και τα δύο υπέροχα λαμπραντόρ τους.

Αλλά αυτά τα χέλια είναι στην πραγματικότητα ένα άκαρδο μέρος της αμοιβής για μια δουλειά. Οι νέοι Αμερικανοί αφεντικοί προχωρούν σε βίαιες απολύσεις και ο You Man-su είναι μεταξύ αυτών.

Είναι συντετριμμένος, αλλά δεν έχει τη συναισθηματική γλώσσα για να εκφράσει ή να κατανοήσει πόσο βαθιά είναι αυτή η απώλεια για τον ίδιο. Είναι φανατικά απελπισμένος να ανακτήσει την ανδρική του υπόσταση στα μάτια της γυναίκας, των παιδιών και των κατοικίδιων του, και προσπαθεί να βρει μια νέα θέση στη βιομηχανία χαρτιού μέσα σε τρεις μήνες, πριν εξαντληθεί η αποζημίωση αποχώρησης.

Βασίζεται στο σατιρικό θρίλερ τρόμου Το Τσεκούρι, του Donald E Westlake, από το 1997, που είχε προηγουμένως γυριστεί το 2005 από τον Κώστα Γαβρά, στον οποίο είναι αφιερωμένη η ταινία

Oι αιτήσεις να γίνονται σε χαρτί μέσω ταχυδρομείου

Ωστόσο, αυτό είναι αδύνατο, οπότε του έρχεται μια λαμπρή ιδέα. Στήνει μια ψεύτικη αγγελία πρόσληψης σε ένα περιοδικό εμπορίου της βιομηχανίας χαρτιού και, με πονηριά, ο You Man-su καθιστά σαφές ότι, ως επικεφαλής μιας εταιρείας χαρτιού που είναι δεσμευμένη στο προϊόν, δεν θα αποδεχθεί, κατ’ αρχήν, ποτέ αιτήσεις μέσω ίντερνετ –πρέπει, δηλαδή, οι αιτήσεις να γίνονται σε χαρτί μέσω ταχυδρομείου, διασφαλίζοντας έτσι ότι δε θα αφήσει κανένα ψηφιακό ίχνος για το έγκλημα που προτίθεται να διαπράξει.

Χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία που θα του στείλουν αυτοί οι υποψήφιοι, τους δολοφονεί όλους, δημιουργώντας έτσι μια σειρά από κενές θέσεις εργασίας για τους υποψηφίους που έχουν εργασία και, στην περίπτωση των ανέργων, μείωση του ανταγωνισμού.

«Η μηχανοποίηση έρχεται, ο αλγόριθμος είναι βασιλιάς, οι άνθρωποι είναι λιγότερο σημαντικοί, ενώ οι ανθρώπινες προθέσεις και η ανθρώπινη δράση καταλήγουν να φαντάζουν γελοία αδιάφορες» καταλήγει ο Peter Bradshaw στον Guardian

YouTube thumbnail

«Δεν έχει άλλη επιλογή»

Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να δοκιμάσει να εργαστεί εκτός της βιομηχανίας χαρτιού, ο Man-su απαντά πεισματικά ότι «δεν έχει άλλη επιλογή», ενώ οι Αμερικανοί εργοδότες λένε ότι «δεν είχαν άλλη επιλογή» από το να μειώσουν το κόστος μισθοδοσίας. Τώρα αυτός δεν έχει «άλλη επιλογή» από τους μαζικούς φόνους.

«Στην αρχή, αυτή η ταινία μοιάζει με μια κωμωδία για σειριακούς δολοφόνους στο στυλ του Kind Hearts and Coronets» συνεχίζει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

«Στην πραγματικότητα όμως, ο Park αρνείται να ικανοποιήσει τις προσδοκίες μας: ο Man-su δεν εκδικείται τα θύματά του όπως θα φανταζόμασταν. Στην πραγματικότητα, καθυστερεί από νωρίς. Άλλες αφηγηματικές προτεραιότητες έρχονται στην επιφάνεια. Ανακαλύπτουμε ότι το σπίτι, το οποίο κινδυνεύει να χάσει λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του ενυπόθηκου δανείου, ήταν το σπίτι της παιδικής του ηλικίας και ο τόπος ενός βαθύ τραύματος που συνδέεται με τον πατέρα του, έναν χοιροτρόφο. (Ένα από τα θύματά του δέχεται τόσο σφιχτά δεμένο όσο ένα γουρούνι: μια αξέχαστη και άσχημη εικόνα.) Έτσι, όλα αυτά μπορεί να έχουν μόνο έμμεση σχέση με την απόλυσή του».

Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Υπάρχουν επίσης δευτερεύουσες πλοκές οικογενειακής αναταραχής, οι οποίες ξεπροβάλλουν στην οθόνη με την ίδια σημασία όπως η παράξενη εκστρατεία δολοφονιών. Η Miri βρίσκει δουλειά ως υγιεινολόγος, βοηθώντας έναν οδοντίατρο τον οποίο o Man-su υποψιάζεται ότι έχει σχέδια για εκείνη, και αμέσως παθαίνει ψυχοσωματικό πονόδοντο, τον οποίο φυσικά αρνείται να θεραπεύσει. Η σκέψη ότι ο υποτιθέμενος εραστής της γυναίκας του, με τη βοήθεια της γυναίκας του, σκύβει πάνω από το ανοιχτό στόμα του τού είναι αδιανόητη.

Στη συνέχεια, ο γιος του κατηγορείται για κλοπή κινητών τηλεφώνων από ένα κατάστημα που ανήκει σε έναν αντιπαθητικό γείτονα. Ο γιος επίσης βλέπει τον πατέρα του να κάνει κάτι παράξενο στο θερμοκήπιο, το οποίο θα γίνει το σκηνικό μιας εντυπωσιακά περίεργης ονειρικής ακολουθίας, η απόλυτη ανεξήγητη φύση της οποίας διαποτίζει το υπόλοιπο της ταινίας.

Σε όλη αυτή την ιστορία, δεν λείπει ποτέ η ατάραχη νότα της μαύρης κωμωδίας. Τι σημαίνουν όλα αυτά;

«Μερικές τελικές, εξαιρετικές εικόνες της υψηλής τεχνολογίας στην παραγωγή χαρτιού και της οικολογικής καταστροφής ίσως υποδηλώνουν το εξής: η μηχανοποίηση έρχεται, ο αλγόριθμος είναι βασιλιάς, οι άνθρωποι είναι λιγότερο σημαντικοί, ενώ οι ανθρώπινες προθέσεις και η ανθρώπινη δράση καταλήγουν να φαντάζουν γελοία αδιάφορες» καταλήγει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

*Με στοιχεία από theguardian.com και dazeddigital.com

