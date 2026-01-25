«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» – Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα

«Θα ήταν ο κόσμος καλύτερος αν δεν υπήρχαν άσχημοι άνθρωποι; Φανταστείτε το. Κανένας άντρας στο μπαρ με πρόσωπο σαν σφυρί ποντικοκυνηγού. Καμία γυναίκα στο λεωφορείο με δόντια σαν καμένος φράχτης» γράφει η Carol Midgley στους Times και συνεχίζει:

«Και κανένας χοντρός! Όχι, όχι. Όλοι θα είχαν κοιλιακούς τόσο σφιχτούς που θα μπορούσατε να τους χρησιμοποιήσετε για να κόψετε λάχανο και κανείς δε θα καταλάμβανε δύο θέσεις δίπλα σας στο αεροπλάνο. Ακούγεται τρομερό, έτσι δεν είναι;».

Η τελειότητα ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία

Η ταινία The Beauty, μια τρελή, κωμική παρωδία τρόμου, εξετάζει τα άκρα στα οποία μπορεί να μας οδηγήσει η σύγχρονη εμμονή με την εξάλειψη της ασχήμιας.

Μια παρατεταμένη και αιματηρή μεταφορά για την εποχή του Botox, των ενέσεων υαλουρονικού, των ενέσεων λίπους και της πλαστικής χειρουργικής.

Η διαφορετική αντιμετώπιση των ανθρώπων

Πρόκειται για την ιστορία ενός άπληστου δισεκατομμυριούχου (Άστον Κούτσερ) που εμπορεύεται μια χημική φόρμουλα, η οποία αργότερα μεταλλάσσεται σε έναν σεξουαλικά μεταδιδόμενο ιό, που προκαλεί την αναδιαμόρφωση και την αναγέννηση των ανθρώπων — κυριολεκτικά παλεύοντας, με τα κόκαλά τους να σπάνε, να βγουν από έναν γλοιώδη εμβρυϊκό σάκο και να αναδυθούν ως ονειρεμένοι.

Αμέσως αντιλαμβάνονται πόσο διαφορετικά τους αντιμετωπίζει ο κόσμος όταν είναι όμορφοι. Μια ένεση σε κάνει σέξι. Αλλά φυσικά υπάρχει μια παγίδα. Όπως και με τις λιποαναρροφήσεις στους γλουτούς και τα χείλη-πάπιας, ο λογαριασμός πρέπει πάντα να πληρώνεται.

«Μπορεί να σκεφτείτε ότι αυτό μοιάζει τρομακτικά με την ταινία The Substance με πρωταγωνίστρια τη Ντέμι Μουρ — και θα έχετε δίκιο!» σχολιάζει η Carol Midgley στους Times.

«Είναι παράξενα παρόμοια ιστορία, αν και βασίζεται στο κόμικ με τίτλο The Beauty των Τζέρεμι Χάουν και Τζέισον Α. Χέρλεϊ.

Αμφισβητήσιμο γούστο

«Όταν είδα το The Substance, δεν μπορούσα να αποφασίσω αν ήταν εξαιρετικό ή απαίσιο (κατέληξα στο απαίσιο) και στην αρχή είχα το ίδιο δίλημμα με το The Beauty. Θα μπορούσα να πάω και προς τις δύο κατευθύνσεις» γράφει η Carol Midgley και συνεχίζει:

«Αλλά αφού είδα 11 επεισόδια (ναι, δυστυχώς), κατέληξα να απολαμβάνω αυτή την παράλογη περιπέτεια. Και αυτό κυρίως επειδή είναι αστεία. Σίγουρα είναι πιο αστεία από το The Substance. Είναι τρελή.

»Περιστασιακά είναι βαριά στα κοινωνικά μηνύματα («μερικοί άνθρωποι είναι τέλειοι όπως είναι», «ο κόσμος είναι σκληρός με τους ανθρώπους που δεν είναι όμορφοι») και ένα επεισόδιο αγγίζει τα όρια του αμφισβητήσιμου γούστου όταν η φόρμουλα μετατρέπει ένα νεαρό κορίτσι με ένα σύνδρομο που προκαλεί στα παιδιά γρήγορη γήρανση και θάνατο σε ένα ευτυχισμένο παιδί με χρυσά μαλλιά».

Δείτε το τρέιλερ του The Beauty

Όταν η γυναίκα γέρασε φυσικά

«Ωστόσο, η αγωνία του για τη σύγχρονη εμμονή με την ομορφιά είναι πάντα ειρωνική και ελαφριά σαν ένα αέρινο νυχτικό. Εν τω μεταξύ, ο Κούτσερ που περιφέρεται ως ο δισεκατομμυριούχος Μπάιρον Φορστ, γνωστός και ως Corporation, λέγοντας “Όχι πια άσχημοι! Όχι πια, γαμώτο”, είναι πολύ διασκεδαστικός» παρατηρεί η Carol Midgley στη σινεκριτική της στους Times.

«Έχει πάρει τη δική του φόρμουλα και έχει μεταμορφωθεί από έναν γκριζομάλλη, κοιλαρά άντρα, περίπου 70 ετών στον –και καλά- Άστον Κούτσερ. Αλλά η σύζυγός του, που υποδύεται η Ιζαμπέλα Ροσελίνι, δεν έχει πιει από την πηγή της νεότητας, παραμένοντας στη βιολογική της ηλικία (είναι 73 ετών στην πραγματική ζωή) και οι καβγάδες και η αμοιβαία απέχθεια του ζευγαριού — αυτός είναι περισσότερο γιος της παρά σύζυγός της — είναι ένα από τα highlights της σειράς.

«Το γ@μημένο παιδί του HIV και της λύσσας»

Η σειρά ξεκινά με ένα σούπερ μοντέλο στην πασαρέλα του Παρισιού (Μπέλα Χαντίντ) που ξαφνικά καίγεται από μια βίαιη, οργισμένη ανάγκη για νερό, τόσο βίαιη που ορμάει στο Παρίσι συνθλίβοντας όποιον βρεθεί στο δρόμο της και βουτάει το πρόσωπό της σε μια λεκάνη τουαλέτας.

Τελικά καταρρέει, αφήνοντας μόνο ένα καπνισμένο κέλυφος. Αυτό είναι το μειονέκτημα του ιού, που περιγράφεται ως «το γ@μημένο παιδί του HIV και της λύσσας», και σύντομα άλλα μοντέλα σε όλο τον κόσμο, που έχουν πάρει το Kool Aid για να γίνουν σέξι, αρχίζουν να πεθαίνουν με τον ίδιο άσχημο τρόπο.

Υπάρχει μια πολύ camp και διασκεδαστική σκηνή στα γραφεία της Condé Nast στη Νέα Υόρκη, όταν ένας βοηθός συντάκτη του Vogue έχει ένα παρόμοια φρικτό τέλος, προκαλώντας φρίκη στους fashionistas.

«Πρόσωπο σαν γάντι του μπέιζμπολ»

Βλέπουμε τον Τζέρεμι, έναν θλιμμένο και μοναχικό incel, που ζει με τη μητέρα του και αγοράζει προϊόντα για την αύξηση του πέους στο διαδίκτυο, να αναγεννιέται ως γοητευτικός άντρας (υποδυόμενος από τον Τζέρεμι Πόουπ) και να είναι τόσο ευχαριστημένος με τη μεταμόρφωσή του που αρχίζει να κάνει πολύ σεξ, διαδίδοντας έτσι τον ιό.

Υπάρχει επίσης ο Άντονι Ράμος ως ο δολοφονικός εκτελεστής του Φορστ, ένας άντρας που λατρεύει τα βασανιστήρια και τα τραγούδια του Κρίστοφερ Κρος.

Εν τω μεταξύ, δύο πράκτορες του FBI, που υποδύονται οι Έβαν Πίτερς και Ρεμπέκα Χολ, ερευνούν τους μυστηριώδεις θανάτους, όταν δεν σκίζουν ο ένας τα ρούχα του άλλου. Σε ένα σημείο, ένας από τους άντρες του Φορστ λέει στον χαρακτήρα του Πίτερς ότι έχει πρόσωπο σαν γάντι του μπέιζμπολ, κάτι που ήταν λίγο σκληρό.

Φαουστική συμφωνία

«Υπάρχουν πάρα πολλά επεισόδια, μια ακόμη σύγχρονη ασθένεια, αλλά θα πω αυτό για την σειρά: δεν είναι βαρετή» καταλήγει η Carol Midgley.

«Είναι μια σκοτεινή κωμική διαλογιστική προσέγγιση του πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι για να επιτύχουν τη σωματική τελειότητα. Θα δέχονταν οι άνθρωποι, στην πραγματικότητα, μια πολύ πιο σύντομη ζωή και έναν φρικτό θάνατο με αντάλλαγμα το να μπορούν να ζήσουν ως άψογα όμορφοι; Σίγουρα θα έκαναν αυτή τη φαουστική συμφωνία πολύ περισσότεροι από ό,τι νομίζετε».

*Το The Beauty είναι διαθέσιμο στο Disney+.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Η Μπέλα Χαντίντ στο The Beauty / FX