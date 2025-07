«Γενιές γυναικών έχουν παραμορφωθεί» -H Τζέιμι Λι Κέρτις για την πλαστική χειρουργική και το πρόβλημα ηλικίας του Χόλιγουντ

«Τα πρώτα λεπτά της συζήτησής μας» γράφει η Emma Brokes στον Guardian «περιλαμβάνουν την Τζέιμι Λι Κέρτις να κάνει ελεύθερους συνειρμούς μέσα από αναφορές στη μνήμη της μητέρας και του πατέρα της που έχασαν την παράστασή της σε ένα σχολικό μιούζικαλ στο Κονέκτικατ, τους διαπραγματευτικούς στόχους του συνδικάτου των μακιγιέρ και το παρατσούκλι με το οποίο θα ήθελε να είναι γνωστή αν γίνει ποτέ γιαγιά -«Fifo», συντομογραφία του «first in first out».

«Η κόρη μου Άνι μου λέει: “oι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι για σένα». Κι εγώ βασικά απαντάω ‘Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Θα έπρεπε να είναι έτοιμοι»» περιγράφει η Κέρτις τη ζωή της όλη με μια φράση.

«Αυτό είναι το πρόβλημά τους» επαναλαμβάνει. «Δεν δίνω δεκάρα πια» -μια κλασική έκφραση της Κέρτις που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι την αγαπούν βαθιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Η πρώτη πλαστική επέμβαση και η μεταμέλεια

Μια γυναίκα που, εκτός του ότι μας γοήτευσε για δεκαετίες σε μια σειρά από εμβληματικούς ρόλους, έχει περάσει, τελευταία, σε εκείνη την παράδοξη περιοχή στην οποία αγαπιέται ακριβώς επειδή σταμάτησε να ανησυχεί για το τι σκέφτονται οι άλλοι γι’ αυτήν.

Η Κέρτις έχει μιλήσει για μια επέμβαση που έκανε η ίδια στα 25 της, μετά από ένα σχόλιο στα γυρίσματα μιας ταινίας ότι τα μάτια της ήταν «σακουλιασμένα». Μετανιωμένη στη συνέχεια γι’ αυτό, πήρε στα χρόνια που ακολούθησαν την πραγματικά παράξενη και εμπνευσμένη απόφαση να επιμείνει στα μαλλιά της γκρίζα και να αποφύγει τις χειρουργικές επεμβάσεις.

Η Κέρτις είναι παιδί δύο θρύλων του Χόλιγουντ, του Τόνι Κέρτις και της Τζάνετ Λι, ωστόσο φαίνεται να λειτουργεί έξω από τους συνήθεις κανόνες του Χόλιγουντ. «Έχω γίνει αρκετά απότομη» λέει η ίδια, για τους ανθρώπους που έχουν απαιτήσεις από τον χρόνο της όταν δεν είναι ανοιχτή για δουλειές. «Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω: “Παράτα με, γ@μώτο”».

Δε θεωρήθηκε βαριά ηθοποιός

«Η Κέρτις, η οποία είναι σε γενικές γραμμές γοητευτική, ενίοτε επιβλητική, φαίνεται να καθοδηγείται από μια γενική και σαρδόνια μαχητικότητα, ενώ αντιστέκεται σε μια ζωή γεμάτη παρανοήσεις, από τις οποίες, τέσσερις μήνες πριν από τα 67α γενέθλιά της, αισθάνεται επιτέλους ελεύθερη» γράφει η Emma Brokes στον Guardian.

Η Κέρτις βρίσκεται σε μια λαμπρή φάση της καριέρας της -πρωταγωνίστησε σε τεράστιες επιτυχίες -από το franchise του Halloween και το A Fish Called Wanda (1988) μέχρι το Trading Places (1983), το True Lies (1994) και το υπερθετικό Knives Out (2019).

Ωστόσο, δε θεωρήθηκε ποτέ ιδιαίτερα βαριά ηθοποιός ούτε ήταν A-list με τον συμβατικό τρόπο, ενώ αγνοήθηκε για χρόνια από την κοινότητα των Γυναικών στον Κινηματογράφο, με το κουραστικό πρόγραμμα των πάνελ και των εκδηλώσεών της. («Εξακολουθώ να βρίσκομαι έξω από το Women In Film, με σνομπάρουν. Δε με καλούν στο γεύμα τους»). Παράλληλα βρισκόταν κι εκτός των Όσκαρ από τότε που γύρισε το Halloween, η πρώτη της ταινία, σε ηλικία 19 ετών.

Η νέα, δημιουργική φάση της

Λοιπόν, όλα αυτά έχουν αλλάξει τώρα. Το 2023, η Κέρτις κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τον ρόλο της ως Deirdre Beaubeirdre στην ταινία «Everything Everywhere All at Once» (Τα Πάντα Όλα).

Την ίδια χρονιά, εμφανίστηκε σε ένα μόνο επεισόδιο της πολυβραβευμένης τηλεοπτικής σειράς The Bear ως Donna Berzatto, η αλκοολική μητέρα μιας μεγάλης ιταλικής φατρίας – η ίδια το αποκαλεί «την πιο συναρπαστική δημιουργική εμπειρία που θα ζήσω ποτέ».

Όποιος είδε αυτή την εξαιρετική ερμηνεία μιλάει ακόμα γι’ αυτήν, και οδήγησε σε έναν μεγαλύτερο ρόλο στη σειρά.

Όταν η ίδια η Κέρτις ήταν έφηβη, λέει, ήταν «χαριτωμένη αλλά όχι όμορφη». Είδε τις καριέρες και των δύο γονιών της να ατροφούν αφού η νεανική τους ομορφιά άρχισε να φθίνει

Αφεντικό στα 66 της

Πόρτες που ήταν πάντα κλειστές για την Κέρτις άνοιξαν. Για χρόνια, είχε προσπαθήσει και αποτύχει να ξεκινήσει κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σχέδια. Τώρα, απαριθμεί τα επερχόμενα έργα στα οποία έβαλε το χεράκι της για να τα φέρει στην οθόνη: «Την κωμωδία φαντασίας Freakier Friday με τη Λίντσεϊ Λόχαν, την τηλεοπτική σειρά Scarpetta, την ταινία επιβίωσης The Lost Bus, άλλες τέσσερις τηλεοπτικές σειρές και άλλες δύο ταινίες».

Έχει γίνει μια «παραγωγική παραγωγός», λέει η ίδια καθώς και «μια ηλικιωμένη του Χόλιγουντ». Όλα αυτά κάνουν την Κέρτις να γελάει – το γεγονός ότι, επιτέλους, «στα 66 μου, μπορώ να γίνω αφεντικό».

Η ταινία Freakier Friday παρουσίασε στην Κέρτις ένα περίεργο σύνολο προκλήσεων. Έχει πρόβλημα με την «ομορφιά». Όταν η ίδια η Κέρτις ήταν έφηβη, λέει, ήταν «χαριτωμένη αλλά όχι όμορφη». Είδε τις καριέρες και των δύο γονιών της να ατροφούν αφού η νεανική τους ομορφιά άρχισε να φθίνει.

Η αυτοσυνταξιοδότησή της

Η Τζέιμι περιγράφει μια σχεδόν υπαρξιακή άρνηση να ζει στο χρονοδιάγραμμα του Χόλιγουντ, γιατί, όπως λέει: «Είδα τους γονείς μου να χάνουν το ίδιο πράγμα που τους έδωσε τη φήμη τους, τη ζωή τους και τα προς το ζην, όταν η βιομηχανία τους απέρριψε σε μια ορισμένη ηλικία. Τους είδα να φτάνουν σε απίστευτη επιτυχία και μετά να διαβρώνεται σιγά-σιγά μέχρι που χάθηκε. Και αυτό είναι πολύ οδυνηρό».

Ως αποτέλεσμα, λέει η Κέρτις: «Έχω αυτοσυνταξιοδοτηθεί εδώ και 30 χρόνια. Προετοιμάζομαι να βγω έξω, ώστε να μην υποφέρω όπως η οικογένειά μου. Θέλω να αποχωρήσω από το πάρτι προτού να μην είμαι πλέον προσκεκλημένη» και συμπληρώνει:

«Υπάρχουν πολλές, μα πάρα πολλές ηθοποιοί που αγαπούν το ντύσιμο, που αγαπούν τα ρούχα, που αγαπούν τη μόδα, που αγαπούν να είναι μοντέλα. Το μισώ. Το μισώ. Αισθάνομαι σαν να πρέπει να παλέψω με την ιδέα που έχετε για μένα σε σχέση με τη δική μου ιδέα για μένα. Γιατί έχω δουλέψει σκληρά για να καθιερώσω ποια είμαι και δεν θέλω να … Έχω παλέψει με αυτό σε όλη μου τη ζωή» προσθέτει.

«Έχω μιλήσει για την αλλοίωση μιας γενιάς γυναικών από το βιομηχανικό σύμπλεγμα των καλλυντικών, οι οποίες έχουν παραμορφώσει τον εαυτό τους» συμπληρώνει μιλώντας για τη φωτογράφησή της με τα χείλια από κερί από τη φωτογράφο Mary Rozzi για τον Guardian

«Το καλύτερο είναι το ψεύτικο»

«Έχω μιλήσει πολύ έντονα για την αλλοίωση μιας γενιάς γυναικών από το βιομηχανικό σύμπλεγμα των καλλυντικών, οι οποίες έχουν παραμορφώσει τον εαυτό τους» συμπληρώνει μιλώντας για τη φωτογράφησή της με τα χείλια από κερί από τη φωτογράφο Mary Rozzi για τον Guardian.

«Η ιδέα ότι μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που δείχνεις μέσω χημικών, χειρουργικών επεμβάσεων, fillers οδηγεί σε παραμόρφωση γενεών, κυρίως γυναικών που αλλάζουν την εμφάνισή τους» εξηγεί η Κέρτις και συνεχίζει:

«Και αυτό υποβοηθείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, επειδή τώρα το πρόσωπο φίλτρου είναι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι. Δεν είμαι φιλτραρισμένη αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που βάζω ένα φίλτρο και βλέπεις το πριν και το μετά, είναι δύσκολο να μην πεις: “Ω, αυτό φαίνεται καλύτερο”. Αλλά τι είναι καλύτερο; Το καλύτερο είναι το ψεύτικο. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα -δεν θα τα αναφέρω».

*Η ταινία Freakier Friday προβάλλεται από τις 8 Αυγούστου στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Photograph: Mary Rozzi/The Guardian