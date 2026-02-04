Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»

Η υποψηφιότητα της Ισπανίας για τα Όσκαρ — η ταινία Sirāt του Όλιβερ Λάξε — αποδεικνύεται η πιο εντυπωσιακή επιτυχία της χρονιάς, χάρη στη δύναμη της πληροφορίας που περνάει από στόμα σε στόμα.

Από τη στιγμή που κέρδισε τέσσερα βραβεία στις Κάννες, συμπεριλαμβανομένου του επίσημου Βραβείου της Κριτικής Επιτροπής του φεστιβάλ καθώς και του Palme Dog, η καθηλωτική οδύσσεια του Λάξε με techno μουσική υπόκρουση έχει ξεφύγει με διαφορά από την κατηγορία των ξενόγλωσσων ταινιών.

Βασικό στοιχείο του φετινού φεστιβαλικού κύκλου, το Sirāt έχει επαινεθεί από ομάδες κριτικών στο Λονδίνο, το Τορόντο και τη Νέα Υόρκη. Αλλά ίσως πιο ικανοποιητικό για τον γαλλογεννημένο, ισπανόφωνο σκηνοθέτη είναι οι εισπράξεις που έχει συγκεντρώσει η ταινία και στις δύο χώρες: 436.116 εισιτήρια στην Ισπανία και 706.483 στη Γαλλία μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου του 2025.

«Έχουμε ήδη κερδίσει σε αυτό το σημείο»

Η ταινία Sirât του Όλιβε Λάξε έλαβε δύο υποψηφιότητες την Πέμπτη για τα 98α Βραβεία Όσκαρ, τα οποία θα απονεμηθούν στις 15 Μαρτίου -Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και Καλύτερου Ήχου.

Πριν από την ανακοίνωση, ο 43χρονος Λάξε μίλησε στην ομάδα του και στα μέσα ενημέρωσης, ευχαριστώντας τους για την υποστήριξή τους και για την πορεία της ταινίας από το Φεστιβάλ των Καννών. «Έχουμε ήδη κερδίσει σε αυτό το σημείο. Ας το απολαύσουμε, παρακαλώ. Αυτή η ενέργεια είναι υπέροχη, ό,τι και να συμβεί».

Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης εξήρε τους συναδέλφους του στον τομέα του ήχου: «Έχετε δει τους ανταγωνιστές τους; Το budget που είχαν; Είναι δεινόσαυροι… αλλά τα μικρά θηλαστικά επέζησαν».

Η ταινία Sirât ξεκίνησε το ταξίδι της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου κέρδισε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια, στα Ευρωπαϊκά Κινηματογραφικά Βραβεία, κέρδισε πέντε τρόπαια: μοντάζ, ήχος, σκηνογραφία, καστ και κινηματογραφία. Μόνο η νορβηγική ταινία Sentimental Value την ξεπέρασε με έξι

Το βραβείο στις Κάννες

Όσον αφορά το μέλλον, ζήτησε «ηρεμία και γαλήνη» για την ώρα. «Είμαι ενθουσιασμένος για τα Όσκαρ, γιατί ενθουσιάζουν τους ανθρώπους, τους γείτονές μου, τους συναδέλφους μου. Είμαι επίσης πολύ χαρούμενος για τους σκηνοθέτες που βρίσκονται σε αυτό το ταξίδι, όπως εμείς που διανέμουμε τις ταινίες μας στις ΗΠΑ μέσω της Neon. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά».

Παρεμπιπτόντως, είπε ότι είχε επικοινωνήσει με τους παππούδες του εκείνο το πρωί. «Αυτό μου έδωσε φοβερή ενέργεια για την ημέρα».

Η τελευταία ισπανική ταινία που κέρδισε το Όσκαρ για την Καλύτερη Διεθνή Ταινία ήταν το The Sea Inside του Alejandro Amenábar το 2004.

«Έτσι, αυτή η ταινία είναι – όπως την βλέπω εγώ – ο δρόμος του να είσαι άνθρωπος σε αυτόν τον αιώνα»

«Καθώς ξεπερνάμε τα όριά μας»

Το δράμα ακολουθεί έναν πατέρα (Sergi López) που, μαζί με τον μικρό γιο του, αναζητά την εικοσάχρονη κόρη του στον κόσμο ενός rave φεστιβάλ. Με την καθοδήγηση μιας χούφτας raver, αυτός ο αποπροσανατολισμένος και καθημερινός άντρας διασχίζει τα βουνά του Μαρόκου και την έρημο Σαχάρα σε μια ταινία που αποτίει φόρο τιμής τόσο στις ταινίες περιπέτειας όσο και στον κινηματογράφο της δεκαετίας του 1970.

«Γιατί χρησιμοποίησες techno μουσική;» ρωτάει τον Λάξε το Deadline και αυτός απαντάει: «Για μένα, η techno είναι κατά κάποιον τρόπο μια πρόσκληση για περιπέτεια. Ο ρυθμός, όταν ξεκινά, είναι σαν να λέει “πάμε!”. Έχει να κάνει με την ενέργεια. Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, αν θέλεις να εκφράσεις μια πνευματική περιπέτεια, ένα πνευματικό ταξίδι, η techno μουσική είναι ιδανική. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά αυτά τα φορτηγά που διασχίζουν την έρημο δεν είναι μόνο φορτηγά… κι εμείς, καθώς ξεπερνάμε τα όριά μας. Είναι δύσκολο να το περιγράψω, αλλά η μουσική είναι ενέργεια».

«Τι σημαίνει για εσάς η λέξη Sirāt» και γιατί επέλεξες αυτόν τον τίτλο;» είναι η επόμενη ερώτηση του Deadline.

«Τον επέλεξα ακριβώς στο τέλος, λίγο πριν το Φεστιβάλ των Καννών. Προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τίτλο που να αποτυπώνει την ταινία, αλλά η ταινία είναι πολύ περίπλοκη και έχει πολλά επίπεδα. Ήταν αδύνατο να βρούμε μια λέξη. Τελικά, νομίζω ότι η λέξη sirat είναι λίγο ασαφής, έχει πολλές σημασίες και έχει αυτό το πνευματικό νόημα. Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”.

»Έτσι, αυτή η ταινία είναι – όπως την βλέπω εγώ – ο δρόμος του να είσαι άνθρωπος σε αυτόν τον αιώνα. Έχει μια μουσικότητα. Εννοώ, από την προοπτική της παράδοσης, λέμε ότι το θείο εκφράζεται στα εβραϊκά, τα σανσκριτικά και τα αραβικά. Αυτές οι γλώσσες έχουν θεϊκά στοιχεία, ας πούμε, και υπάρχουν μερικές λέξεις που έχουν μια μουσικότητα, ένα φως, μια ευλογία. Και το sirāt είναι μία από αυτές τις λέξεις. Θυμάμαι ότι είπα σε έναν από τους δασκάλους μου ότι το όνομα της ταινίας ήταν Sirāt. Ακόμα έχω το μήνυμά του στο WhatsApp. Είπε: “Θα είναι επιτυχία. Δεν έχω καμία αμφιβολία για την επιλογή αυτού του ονόματος. Θα είναι 100% απόλυτη επιτυχία”».