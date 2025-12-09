Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν

Μια επίθεση σε ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας στο βορειοδυτικό Πακιστάν σκότωσε έξι στρατιώτες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Μια ένοπλη ομάδα εισέβαλε στο σημείο ελέγχου στην φυλετική περιοχή του Κουράμ στην επαρχία Χιμπέρ Πακτούνκχα την νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, οδηγώντας σε έντονη ανταλλαγή πυρών, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας και της ασφάλειας.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο έντασης στα σύνορα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν και απειλεί να επεκτείνει μια σειρά από συγκρούσεις των τελευταίων εβδομάδων που έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους.

Η οργάνωση Ταλιμπάν του Πακιστάν, ή TTP, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

«Έξι μέλη του προσωπικού ασφαλείας σκοτώθηκαν και τέσσερα τραυματίστηκαν, ενώ δύο μαχητές σκοτώθηκαν επίσης στη σύγκρουση», δήλωσε ανώνυμος κυβερνητικός αξιωματούχος στο AFP.

🛑 6 Pakistani soldiers killed in militant attacks in northwestern Khyber Pakhtunkhwa province 👉 Militants carried out attacks on security forces in Kurram district near Afghan border, police official tells Anadolu https://t.co/zh4mkkLPIq — Anadolu English (@anadoluagency) December 9, 2025

Επισφαλής εκεχειρία

Η TTP, η οποία μάχεται εναντίον του Ισλαμαμπάντ εκ των έσω για σχεδόν δύο δεκαετίες, έχει εντείνει τις επιθέσεις της στις παραμεθόριες περιοχές του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Το Ισλαμαμπάντ από μεριάς του κατηγορεί τις αρχές των Ταλιμπάν, που ανέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021, ότι προσφέρουν καταφύγιο στην οργάνωση.

🚨Unrest continues in Central Kurram as a security operation in the Manato area led to an intense exchange of fire today. Official sources report that 6x TTP militants including high-profile commander Usman Khaibari were killed in the clash, while 3x security personnel sustained… pic.twitter.com/yJ1hl17elB — Jirga- جرگہ (@kpkjirga) December 8, 2025

Ωστόσο, η Καμπούλ αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι η ασφάλεια του Πακιστάν είναι εσωτερικό ζήτημα.

Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν τον Οκτώβριο, όταν μια εβδομάδα επιθέσεων και βομβαρδισμών προκάλεσε τον θάνατο περίπου 70 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Αφγανοί και Πακιστανοί αξιωματούχοι υπέγραψαν συμφωνία εκεχειρίας μετά από διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, η ένταση παραμένει υψηλή και οι συγκρούσεις συνεχίζονται, καθώς οι διασυνοριακές επιθέσεις επιμένουν.

#BreakingNews

TTP has attacked Pakistan Forces in Tor Ghundai in central Kurram, resulting in 6 pak soldiers Ki**ed. pic.twitter.com/4YTBVsr1Fm — PRAKHAR SINGH (@prakharsingh551) December 9, 2025

Την Παρασκευή, ανταλλαγή πυροβολισμών και βομβαρδισμών σε συνοριακό πέρασμα προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων αμάχων και ενός στρατιώτη, σύμφωνα με το Αφγανιστάν.

Παράλληλα, η ένταση υποδαυλίζεται από ζητήματα εκτός του πεδίου της μάχης καθώς το Πακιστάν έχει επιταχύνει τη μαζική απέλαση ορισμένων από τα εκατομμύρια Αφγανών προσφύγων που φιλοξενεί.

Ωστόσο, το Ισλαμαμπάντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σύντομα θα αρχίσει να επιτρέπει τη διέλευση της βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών προς το Αφγανιστάν.