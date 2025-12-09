newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 12:00
Προειδοποίηση του ΕΟΦ για βρεφικό γάλα
Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν
Κόσμος 09 Δεκεμβρίου 2025 | 11:55

Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν ξέσπασαν τον Οκτώβριο, όταν μια εβδομάδα επιθέσεων και βομβαρδισμών προκάλεσε τον θάνατο περίπου 70 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Σύνταξη
Μια επίθεση σε ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας στο βορειοδυτικό Πακιστάν σκότωσε έξι στρατιώτες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Μια ένοπλη ομάδα εισέβαλε στο σημείο ελέγχου στην φυλετική περιοχή του Κουράμ στην επαρχία Χιμπέρ Πακτούνκχα την νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, οδηγώντας σε έντονη ανταλλαγή πυρών, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας και της ασφάλειας.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο έντασης στα σύνορα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν και απειλεί να επεκτείνει μια σειρά από συγκρούσεις των τελευταίων εβδομάδων που έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους.

Η οργάνωση Ταλιμπάν του Πακιστάν, ή TTP, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

«Έξι μέλη του προσωπικού ασφαλείας σκοτώθηκαν και τέσσερα τραυματίστηκαν, ενώ δύο μαχητές σκοτώθηκαν επίσης στη σύγκρουση», δήλωσε ανώνυμος κυβερνητικός αξιωματούχος στο AFP.

Επισφαλής εκεχειρία

Η TTP, η οποία μάχεται εναντίον του Ισλαμαμπάντ εκ των έσω για σχεδόν δύο δεκαετίες, έχει εντείνει τις επιθέσεις της στις παραμεθόριες περιοχές του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Το Ισλαμαμπάντ από μεριάς του κατηγορεί τις αρχές των Ταλιμπάν, που ανέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021, ότι προσφέρουν καταφύγιο στην οργάνωση.

Ωστόσο, η Καμπούλ αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι η ασφάλεια του Πακιστάν είναι εσωτερικό ζήτημα.

Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν τον Οκτώβριο, όταν μια εβδομάδα επιθέσεων και βομβαρδισμών προκάλεσε τον θάνατο περίπου 70 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Αφγανοί και Πακιστανοί αξιωματούχοι υπέγραψαν συμφωνία εκεχειρίας μετά από διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, η ένταση παραμένει υψηλή και οι συγκρούσεις συνεχίζονται, καθώς οι διασυνοριακές επιθέσεις επιμένουν.

Την Παρασκευή, ανταλλαγή πυροβολισμών και βομβαρδισμών σε συνοριακό πέρασμα προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων αμάχων και ενός στρατιώτη, σύμφωνα με το Αφγανιστάν.

Παράλληλα, η ένταση υποδαυλίζεται από ζητήματα εκτός του πεδίου της μάχης καθώς το Πακιστάν έχει επιταχύνει τη μαζική απέλαση ορισμένων από τα εκατομμύρια Αφγανών προσφύγων που φιλοξενεί.

Ωστόσο, το Ισλαμαμπάντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σύντομα θα αρχίσει να επιτρέπει τη διέλευση της βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών προς το Αφγανιστάν.

Ευρώπη: Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων – Γιατί δεν κλείνει το χάσμα
Μειονότητα οι γυναίκες 09.12.25

Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων - Τι εμποδίζει την Ευρώπη να καλύψει το χάσμα

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι ακόμη υπαρκτό στην Ευρώπη. Οι γυναίκες αποτελούν γενικά μειονότητα στα κοινοβούλια, στις μεγαλύτερες εταιρείες και σε κοινωνικούς θεσμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ουκρανία: Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» – Με αντιπρόταση απαντά το Κίεβο στις ΗΠΑ
Ουκρανία 09.12.25

Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» - Καθυστερήσεις από Κίεβο που στέλνει αντιπρόταση στο σχέδιο εκεχειρίας

Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Ουκρανία που επιχειρεί να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου η άρνησή της να παραχωρήσει εδάφη να μην εκληφθεί ως απόρριψη της πρότασης Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τόνι Μπλερ: Εκτός της λίστας Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα
Κόσμος 09.12.25

Ο Τόνι Μπλερ βγήκε από τη λίστα του Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Αναζητούν συμμετοχές

Ακόμα δεν είναι γνωστό ποιοι θα στελεχώσουν το περιβόητο «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Το όνομα του Τόνι Μπλερ ήταν το μόνο που είχε ακουστεί, αλλά φαίνεται πως απορρίφθηκε από τα αραβικά κράτη

Σύνταξη
Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών
Στρατηγική αφύπνιση 09.12.25

Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών

Από το σκάψιμο χαρακωμάτων και την κατασκευή τειχών έως την εκμάθηση τεχνικών επιβίωσης, η Πολωνία συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τους κινδύνους που εγκυμονούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν
Πρόβλημα τα φάρμακα 09.12.25

Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν

ΠΟΥ: 4,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας ενώ 2,1 δισ. αντιμετωπίζουν οικονομική επιβάρυνση για ιατρική φροντίδα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς
Τροχιά κρίσης 09.12.25

Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς

Οι ενδοκυβερνητικοί τριγμοί γίνονται όλο και πιο εκκωφαντικοί στο Βερολίνο, ενόσω ο καγκελάριος Μερτς επαναδιεκδικεί για τη Γερμανία ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, στο φόντο της εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Για τον Τραμπ, η Ευρώπη «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις» – «Βρομερή» απόφαση το πρόστιμο στο Χ
Λευκός Οίκος 09.12.25

Νέα σκληρή επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη

«Πρέπει να προσέξει πολύ», τονίζει ο Τραμπ για την Ευρώπη, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον της καθώς «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις (...) πολύ κακές για τον λαό».

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξανάρχισε η καταμέτρηση των ψήφων εν μέσω καταγγελιών για απάτη
Για απάτη 09.12.25

Ξανάρχισε εν μέσω καταγγελιών η καταμέτρηση των ψήφων στην Ονδούρα

Η καταμέτρηση των ψήφων προχωρά πολύ αργά στην Ονδούρα εν μέσω καταγγελιών για απάτη κι ενώ ο υποψήφιος που υποστηρίζει ο Τραμπ διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του βασικού αντιπάλου του.

Σύνταξη
Καμπότζη: Τουλάχιστον 6 άμαχοι νεκροί σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη
Νέες εχθροπραξίες 09.12.25

Με νεκρούς η... ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ για Καμπότζη και Ταϊλάνδη

Πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με παρόντα τον Τραμπ, Καμπότζη και Ταϊλάνδη έχουν εμπλακεί σε νέες πολύνεκρες συνοριακές εχθροπραξίες.

Σύνταξη
Βολιβία: 2 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες
Βολιβία 09.12.25

2 διαδηλωτές νεκροί από σφαίρες

Δύο άτομα που συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Βολιβία έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες που δέχτηκαν στον θώρακα, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους σοβαρά.

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι μετακομίζει από το ταπεινό δυάρι στην πολυτελή δημαρχιακή έπαυλη των 1.000 τ.μ.
«Με λύπη» 09.12.25

Ο Μαμντάνι αφήνει το ταπεινό δυαράκι για το πολυτελές Gracie Mansion των 1.000 τ.μ.

Ο Μαμντάνι αφήσει «με λύπη» το ταπεινό δυάρι των 2.300 δολαρίων τον μήνα για να μετακομίσει στην πολυτελή έπαυλη των 1.000 τ.μ., επίσημη κατοικία του δημάρχου, στο πολύ αριστοκρατικό Απερ Ιστ Σάιντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν – Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι
Ουκρανία 09.12.25

Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν - Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία» αναφέρουν οι Φοντ ντερ Λάιεν και Κόστα, μετά τη συνάντησή τους με τον Ζελένσκι.

Σύνταξη
«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
Champions League 09.12.25

«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)

Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...

Σύνταξη
Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία
Σφοδρά πυρά 09.12.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία, προσπαθεί να χτίσει την στρατηγική της έντασης, και αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Επανέλαβε ότι «πρέπει να υπάρξει μια συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς στη βάση ενός προγράμματος»

Σύνταξη
Ο σιωπηλός» γενετικός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν
Σύσταση για εξετάσεις 09.12.25

Ο σιωπηλός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη μελέτη ερευνητών της Κλινικής Mayo με Ελληνα επικεφαλής δείχνει ότι σχεδόν το 90% των ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία παραμένουν αδιάγνωστοι –  η γενετική ανάλυση για τη διαταραχή πρέπει να μετατραπεί σε ρουτίνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα

Πρόσκληση σε περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα μας, απηύθυνε ο κ. Χατζηδάκης, θριαμβολογώντας (ξανά) για τις ενεργειακές συμφωνίες και αναφέροντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής

Σύνταξη
Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα
Champions League 09.12.25

Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα

Οι επιλογές του Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα της Καϊράτ, κόντρα στον Ολυμπιακό (9/12, 17;30) μοιάζουν… κλειδωμένες, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Ευρώπη: Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων – Γιατί δεν κλείνει το χάσμα
Μειονότητα οι γυναίκες 09.12.25

Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων - Τι εμποδίζει την Ευρώπη να καλύψει το χάσμα

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι ακόμη υπαρκτό στην Ευρώπη. Οι γυναίκες αποτελούν γενικά μειονότητα στα κοινοβούλια, στις μεγαλύτερες εταιρείες και σε κοινωνικούς θεσμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου
Αυτοδιοίκηση 09.12.25

Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου

Η ΚΕΔΕ διεκδικεί-όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, να γίνει πράξη η μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, που θα στηρίζεται στην συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική-οικονομική αυτοτέλεια.

Σύνταξη
Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό
Ελλάδα 09.12.25

Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό

Σε 48χωρη απεργία από σήμερα έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού στο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου με έναν 26χρονο εργάτη νεκρό

Σύνταξη
Γιάννης Λάλας: Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών – Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του
Συμβόλαια θανάτου 09.12.25

Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών - Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα

Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε πριν από λίγους μήνες στην Αράχοβα - Οι αρχές εξάρθρωσαν ομάδα εκτελεστών που είχαν συμμετάσχει σε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του

Σύνταξη
Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες

Η τουρκική δικαιοσύνη συνεχίζει να ερευνά το μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο, παίρνοντας αποφάσεις για προφυλάκιση ακόμα και πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών.

Σύνταξη
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»
Undercover 09.12.25

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποφάσισε να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα που απασχολούσε πολλούς θαυμαστές του: γιατί κρύβει τόσο συχνά το πρόσωπό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χολαργός: Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο – «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
Χολαργός 09.12.25

Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»

«Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει» - Η κυνική ομολογία του νεαρού που μαχαίρωσε τον 14χρονο στο Χολαργό

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)
Youth League 09.12.25

Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)

Ο Ολυμπιακός Κ19 δεν τα κατάφερε στην Αστάνα, ηττήθηκε με 2-0 από την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League και περιμένει τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αναμετρήσεων για να μάθει αν θα βρεθει στα νοκ-άουτ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» – Με αντιπρόταση απαντά το Κίεβο στις ΗΠΑ
Ουκρανία 09.12.25

Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» - Καθυστερήσεις από Κίεβο που στέλνει αντιπρόταση στο σχέδιο εκεχειρίας

Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Ουκρανία που επιχειρεί να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου η άρνησή της να παραχωρήσει εδάφη να μην εκληφθεί ως απόρριψη της πρότασης Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
