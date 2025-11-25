Οι Ταλιμπάν κατηγορούν το Πακιστάν για τη δολοφονία 10 ατόμων σε επιθέσεις στο Αφγανιστάν – Ανάμεσά τους παιδιά

Οι επιθέσεις του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν έχουν σκοτώσει δέκα άτομα – μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά – σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, μια μέρα μετά την επίθεση αυτοκτονίας σε συγκρότημα ασφαλείας στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν.

Οι επιθέσεις στο Αφγανιστάν

«Οι πακιστανικές δυνάμεις εισβολής βομβάρδισαν το σπίτι ενός ντόπιου πολίτη… Ως αποτέλεσμα, εννέα παιδιά (πέντε αγόρια και τέσσερα κορίτσια) και μία γυναίκα σκοτώθηκαν» στην επαρχία Χοστ, δήλωσε ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ στο X.

Οι αεροπορικές επιθέσεις που στοχεύουν τις παραμεθόριες περιοχές Κουνάρ και Πακτίκα τραυμάτισαν άλλους τέσσερις πολίτες, πρόσθεσε, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Πακιστάν και ο στρατός δεν έχουν σχολιάσει τις επιδρομές.

Ο βομβαρδισμός ακολουθεί μια επίθεση αυτοκτονίας που είχε ως στόχο το αρχηγείο της παραστρατιωτικής ομοσπονδιακής αστυνομικής δύναμης του Πακιστάν στο Πεσαβάρ, σκοτώνοντας τρεις αξιωματικούς και τραυματίζοντας 11 άλλους.

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη, αλλά η κρατική τηλεόραση PTV ανέφερε ότι οι επιτιθέμενοι ήταν Αφγανοί υπήκοοι και ο πρόεδρος του Πακιστάν Ασίφ Ζαρντάρι κατηγόρησε την «υποστηριζόμενη από το εξωτερικό Fitna al-Khawarij» – όρος που χρησιμοποιεί το Ισλαμαμπάντ για τους μαχητές της Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), τους οποίους κατηγορεί ότι δραστηριοποιούνται από το αφγανικό έδαφος.

Μια άλλη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, αυτό το μήνα σκότωσε 12 άτομα και την ευθύνη ανέλαβε μια φατρία των Πακιστανών Ταλιμπάν, που μοιράζεται την ίδια ιδεολογία με τους Αφγανούς Ταλιμπάν.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε για την επίθεση στην πρωτεύουσα μια ομάδα μαχητών που «καθοδηγούνταν σε κάθε βήμα από την… ανώτατη διοίκηση με έδρα το Αφγανιστάν».

Τεταμένες οι σχέσεις Πακιστάν και Αφγανιστάν

Οι σχέσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν είναι τεταμένες από τότε που οι Ταλιμπάν επανήλθαν στην εξουσία το 2021 και επιδεινώθηκαν μετά τις θανατηφόρες συγκρούσεις στα σύνορα τον Οκτώβριο, που στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 70 άτομα και από τις δύο πλευρές.

Οι συγκρούσεις έληξαν με εκεχειρία που μεσολάβησαν το Κατάρ και η Τουρκία, αλλά οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη δεν κατέληξαν σε μόνιμη συμφωνία, με τα θέματα ασφάλειας, και ιδίως το αίτημα του Πακιστάν να περιορίσει η Καμπούλ τους μαχητές της TTP, να αποτελούν σημείο τριβής.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι προσφέρουν καταφύγιο στους μαχητές που ευθύνονται για την έξαρση των επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της TTP, η οποία διεξάγει εδώ και χρόνια μια αιματηρή εκστρατεία εναντίον του Πακιστάν.

Η Καμπούλ αρνείται την κατηγορία και αντιτείνει ότι το Πακιστάν φιλοξενεί ομάδες εχθρικές προς το Αφγανιστάν και δεν σέβεται την κυριαρχία του.