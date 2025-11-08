Αφγανιστάν – Πακιστάν: Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία
Το Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι απέτυχε ο νέος γύρος συνομιλιών με το Πακιστάν στην Τουρκία και κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ για έλλειψη διάθεσης συνεργασίας
- Ζητείται ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα – «Απορρίπτονται οι χρήσιμοι ηλίθιοι»
- Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – 15 συλλήψεις
- «Το δώρο Χριστουγέννων δεν είναι ούτε γενναιοδωρία, ούτε πολυτέλεια» λένε τα συνδικάτα στη Γαλλία
- Εντοπίστηκε και 14ος νεκρός από τη συντριβή του αεροσκάφους της UPS
Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν για μόνιμη εκεχειρία που έλαβαν χώρα στην Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Καμπούλ.
Είχε προηγηθεί μία συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο χώρες αλλά οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για μια λύση σε βάθος χρόνου αποδεικνύονται πιο δύσκολη υπόθεση.
«Κατά τις συνομιλίες, η πακιστανική πλευρά προσπάθησε να μεταθέσει όλες τις ευθύνες για την ασφάλειά του στην αφγανική κυβέρνηση, ενώ ταυτοχρόνως δεν έδειξε καμία προθυμία να αναλάβει την παραμικρή ευθύνη ούτε για την ασφάλεια του Αφγανιστάν ούτε για τη δική της», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ.
«Η ανεύθυνη στάση και η έλλειψη συνεργασίας της πακιστανικής αντιπροσωπείας δεν οδήγησε σε κανένα αποτέλεσμα, παρ’όλες τις καλές προθέσεις του ισλαμικού εμιράτου και τις προσπάθειες των μεσολαβητών», συνέχισε.
Το Πακιστάν δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά.
Οι δηλώσεις του Πακιστάν
Χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ο υπουργός Πληροφόρησης του Ισλαμαμπάντ, ο Αταουλάχ Ταράρ, είχε αφήσει να εννοηθεί αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να το δηλώσει σαφώς, ευχαριστώντας σε μήνυμά του στο X τους μεσολαβητές και δηλώνοντας ότι εναπόκειται «στο Αφγανιστάν να σεβαστεί τις διεθνείς, περιφερειακές και διμερείς μακροχρόνιες δεσμεύσεις του για τον έλεγχο της τρομοκρατίας».
«Το Πακιστάν θα συνεχίσει να ασκεί όλες τις απαραίτητες επιλογές για να διαφυλάξει την ασφάλεια του λαού του και της κυριαρχίας του», είχε προσθέσει.
Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη για έναν νέο γύρο συνομιλιών με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατάρ, έπειτα από μια εβδομάδα αιματηρών συγκρούσεων.
- ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλευρό του Τραμπ – Παγώνει την απόφαση για καταβολή επιδομάτων για αγορά τροφίμων
- Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
- Τεχνόπολη: Όλες οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
- Βραζιλία: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε πόλη στα νότια της χώρας – Πέντε νεκροί και 130 τραυματίες
- Πυρηνική απειλή Ρωσίας – «Ο Πούτιν γαβγίζει, δεν θα δαγκώσει»
- Κόρτνεϊ Κοξ: Σκηνοθετεί το θρίλερ «Evil Genius», μια αληθινή ιστορία, με τους Ντέιβιντ Χάρμπουρ και Πατρίσια Αρκέτ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις