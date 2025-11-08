Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν για μόνιμη εκεχειρία που έλαβαν χώρα στην Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Καμπούλ.

Είχε προηγηθεί μία συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο χώρες αλλά οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για μια λύση σε βάθος χρόνου αποδεικνύονται πιο δύσκολη υπόθεση.

«Κατά τις συνομιλίες, η πακιστανική πλευρά προσπάθησε να μεταθέσει όλες τις ευθύνες για την ασφάλειά του στην αφγανική κυβέρνηση, ενώ ταυτοχρόνως δεν έδειξε καμία προθυμία να αναλάβει την παραμικρή ευθύνη ούτε για την ασφάλεια του Αφγανιστάν ούτε για τη δική της», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ.

«Η ανεύθυνη στάση και η έλλειψη συνεργασίας της πακιστανικής αντιπροσωπείας δεν οδήγησε σε κανένα αποτέλεσμα, παρ’όλες τις καλές προθέσεις του ισλαμικού εμιράτου και τις προσπάθειες των μεσολαβητών», συνέχισε.

Το Πακιστάν δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά.

Οι δηλώσεις του Πακιστάν

Χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ο υπουργός Πληροφόρησης του Ισλαμαμπάντ, ο Αταουλάχ Ταράρ, είχε αφήσει να εννοηθεί αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να το δηλώσει σαφώς, ευχαριστώντας σε μήνυμά του στο X τους μεσολαβητές και δηλώνοντας ότι εναπόκειται «στο Αφγανιστάν να σεβαστεί τις διεθνείς, περιφερειακές και διμερείς μακροχρόνιες δεσμεύσεις του για τον έλεγχο της τρομοκρατίας».

«Το Πακιστάν θα συνεχίσει να ασκεί όλες τις απαραίτητες επιλογές για να διαφυλάξει την ασφάλεια του λαού του και της κυριαρχίας του», είχε προσθέσει.

Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη για έναν νέο γύρο συνομιλιών με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατάρ, έπειτα από μια εβδομάδα αιματηρών συγκρούσεων.