Αφγανιστάν: Περισσότεροι από δέκα άμαχοι νεκροί σε συγκρούσεις με το Πακιστάν
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 11:15

Αφγανιστάν: Περισσότεροι από δέκα άμαχοι νεκροί σε συγκρούσεις με το Πακιστάν

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Πακιστάν στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Spotlight

Πάνω από 10 άμαχοι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν σε σημερινές επιθέσεις στο Αφγανιστάν από τις πακιστανικές δυνάμεις, στη διάρκεια νέων συγκρούσεων που ξέσπασαν στη μεθόριο ανάμεσα στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν, όπως ανέφερε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο Χ.

Στην αφγανική περιοχή Σπιν Μπόλντακ ξέσπασαν συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και πραγματοποιήθηκαν βολές με όλμους, δήλωσε στο AFP ο Αλί Μοχάμεντ Χάκμαλ, εκπρόσωπος του τμήματος πληροφοριών της πόλης, κάνοντας λόγο για 15 νεκρούς αμάχους.

Αυτός ο αριθμός επιβεβαιώθηκε στο AFP από τον Αμπντούλ Τζαν Μπαράκ, αξιωματούχο στο νοσοκομείο της περιοχής Σπιν Μπόλντακ, ο οποίος δήλωσε ότι περισσότερες από 80 γυναίκες και παιδιά τραυματίστηκαν.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται την παρουσία των ένοπλων Πακιστανών στο Αφγανιστάν

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ κατηγόρησε τις πακιστανικές δυνάμεις ότι πραγματοποίησαν «για άλλη μια φορά» επιθέσεις σε αφγανικό έδαφος, «με ελαφρά και βαρέα όπλα στην περιοχή Σπιν Μπόλντακ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, 12 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν.

Κλιμάκωση

Η πρόσφατη ένταση στις σχέσεις των δύο αυτών χωρών της νότιας Ασίας, που κάποτε υπήρξαν σύμμαχοι, ξέσπασε μετά την απαίτηση του Ισλαμαμπάντ να λάβει μέτρα η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν εναντίον των ενόπλων που έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στο Πακιστάν υποστηρίζοντας ότι αυτοί δρουν από καταφύγια σε αφγανικό έδαφος.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται την παρουσία των ένοπλων Πακιστανών στο Αφγανιστάν.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν για πρώτη φορά το Σάββατο το βράδυ, όταν η Καμπούλ ξεκίνησε επιχείρηση σε τουλάχιστον πέντε επαρχίες κατά μήκος των συνόρων. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εξήγησε ότι πραγματοποίησε αυτές τις επιθέσεις εναντίον των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας «σε αντίποινα για επανειλημμένες παραβιάσεις και αεροπορικές επιδρομές σε αφγανικό έδαφος από τον πακιστανικό στρατό», έπειτα από εκρήξεις στην Καμπούλ.

Το Ισλαμαμπάντ υποσχέθηκε «ισχυρή απάντηση» την Κυριακή και αναφέρθηκαν δεκάδες θάνατοι και από τις δύο πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη β' φάση εκεχειρίας - Μπορεί η «ειρήνη» Τραμπ να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μία φωτογραφία;

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί του μεσολαβητές είναι να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;
Αντίστροφη μέτρηση 15.10.25

Washington Post για Γάζα - Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;

Μπορεί πολλοί να έδωσαν τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον «δρόμο» προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι αρχές – Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις
Περίχωρα του Κούπιανσκ 15.10.25

Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι ουκρανικές αρχές - Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εντείνονται καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προωθούνται στην Κούπιανσκ, πόλη -κλειδί στην αργή πρόοδό προς τα δυτικά

Σύνταξη
Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει
Δύσκολο παζλ 15.10.25

Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει

Η Ευρώπη πιστεύει ότι δεν μπορεί να σταματήσει η πίεση προς τον Νετανιάχου, πριν πραγματικά επιτευχθεί ειρήνη. Και ο ρόλος του Τραμπ είναι κρίσιμος, ώστε να μη βάλει φωτιά στα θεμέλια της συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People’s Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα του Πεκίνου
Κόσμος 15.10.25

Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People's Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα της Κίνας

Η Κίνα τεστάρει τις ιδέες της για βιομηχανικό και οικονομικό μετασχηματισμό, μέσα από μια σειρά editorial γραμμένα με ψευδώνυμο, μέσα από έναν αυθεντικό «έξυπνα» κινέζικο τρόπο

Σύνταξη
Ούντινε: Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας – Ισραήλ
Ούντινε 15.10.25

Συγκρούσεις με την αστυνομία στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ στην Ούντινε.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στις 37 οι εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς μετά τη θανάτωση άλλων δύο θανατοποινιτών
Φλόριντα - Μιζούρι 15.10.25

Αλλες 2 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ

Στις 37 αυξήθηκε ο αριθμός των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, μετά τις εκτελέσεις άλλων δύο θανατοποινιτών στη Φλόριντα και το Μιζούρι.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τη στρατιωτική θητεία
Κόσμος 15.10.25

Η στρατιωτική θητεία διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου νόμου που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς διαφώνησαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων
Κόσμος 15.10.25

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Έμπειρος αναλυτής στις Ινδοαμερικανικές σχέσεις και σύμβουλος του Πενταγώνου κατηγορείται για την «κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ» και «συναντήσεις με πρόσωπα από την Κίνα»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου
Λογοκρισία 15.10.25

ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου

Οι New York Times, η Washington Post, το CNN και άλλα ΜΜΕ δήλωσαν ότι απορρίπτουν την πολιτική του Πενταγώνου που απαγορεύει την είσοδο σε δημοσιογράφους, εκτός αν αναφέρουν μόνο εγκεκριμένες ειδήσεις

Σύνταξη
H Ρωσία θα παραδώσει ντοσιέ 350 σελίδων για τη δολοφονία Κένεντι στις ΗΠΑ
Νέα στοιχεία; 15.10.25

Από τη Ρωσία με αγάπη: Οι ΗΠΑ θα παραλάβουν ντοσιέ 350 σελίδων της KGB για τη δολοφονία Κένεντι

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άννα Πολίνα Λούνα ανακοίνωσε πως η Ρωσία, δια μέσου της πρεσβείας της, ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να παραδώσει φάκελο της KGB σχετικά με τη δολοφονία Κένεντι

Σύνταξη
«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει
Φωτογραφίες 15.10.25

«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει

Από τα σουτιέν με ψεύτικες ρώγες στα εσώρουχα με ψεύτικες ηβικές τρίχες. Η Κιμ Καρντάσιαν ξαναγράφει το manual της πρόκλησης, λανσάροντας το «The Ultimate Bush» — και φυσικά έγινε sold out.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Μόρνος: Νέα υποχώρηση των νερών της λίμνης – Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχές, λέει ο Λαγουβάρδος
Καμπανάκι 15.10.25

Νέα υποχώρηση των νερών του Μόρνου - Για ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχοπτώσεις κάνει λόγο ο Λαγουβάρδος

Ο Μόρνος στην επιφάνειά του παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο την περίοδο 2016-2024, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Αγγλία η τελευταία χρονικά αλλά και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - Άλλες 28 χώρες έχουν ήδη πάρει το «εισιτήριο».

Σύνταξη
Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση
Σε εξέλιξη 15.10.25

Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για το 13ωρο που εισάγει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Η αντιπολίτευση ζητεί απόσυρση του νομοσχεδίου, κατάργηση υποσχέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή

Σύνταξη
Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών

Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους κατά της ΝΔ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τη «μάχη» για τα εργασιακά έρχεται σύγκρουση για την εξωτερική πολιτική. Οι διεργασίες για το συνέδριο και ο στόχος της «συστράτευσης»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι
Κρίσιμη εβδομάδα 15.10.25

Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Πάνος Ρούτσι είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη - Μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, επέστρεψε σπίτι του για πλήρη ανάρρωση

Σύνταξη
Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)
Άλλα Αθλήματα 15.10.25

Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)

Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής της, απέναντι στον καρκίνο, πέτυχε η Καναδή βολεϊμπολίστρια, Αλίσια Όγκομς, η οποία ευχαρίστησε δημόσια την ομάδα της, τον ΑΟ Θήρας που «της έσωσε τη ζωή»! - Τι απάντησε ο σύλλογος της Σαντορίνης.

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη β' φάση εκεχειρίας - Μπορεί η «ειρήνη» Τραμπ να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μία φωτογραφία;

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί του μεσολαβητές είναι να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;
Αντίστροφη μέτρηση 15.10.25

Washington Post για Γάζα - Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;

Μπορεί πολλοί να έδωσαν τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον «δρόμο» προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)

Ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου ανήκει αποκλειστικά πλέον στον Λιονέλ Μέσι... Όσον αφορά στους κορυφαίους σκόρερ με τις Εθνικές, ο Αργεντινός είναι δεύτερος με 114.

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)
Ενδοοικογενειακή βία 15.10.25

Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)

Οικονομικές διαφορές πίσω από τη σοκαριστική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο - Η κοπέλα κατέθεσε ότι λεκτική βία δέχεται εδώ και χρόνια από τον πατέρα της, αλλά πρώτη φορά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου

Σύνταξη
