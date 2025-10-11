Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν κατηγόρησε την Παρασκευή το Πακιστάν για την πραγματοποίηση αεροπορικών επιδρομών στο έδαφός της και προειδοποίησε για «συνέπειες», ενώ το Ισλαμαμπάντ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα κατά των μαχητών.

Έντεκα ακόμη πακιστανικοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε σύγκρουση με ισλαμιστές μαχητές στην περιοχή Τίρα, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με πακιστανικούς αξιωματούχους ασφαλείας. Το Ισλαμαμπάντ ισχυρίζεται ότι οι μαχητές της οργάνωσης Τεχρίκ ε Ταλιμπάν Πακιστάν – TTP δραστηριοποιούνται από το Αφγανιστάν, κάτι που αρνείται η Καμπούλ.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν για τις αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Καμπούλ αργά το βράδυ της Πέμπτης και στην ανατολική επαρχία Πακτίκα γύρω στα μεσάνυχτα, όπως μεταφέρει το Reuters.

«Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου, βίαιη και προκλητική πράξη στην ιστορία του Αφγανιστάν και του Πακιστάν», ανέφερε σε δήλωσή του το αφγανικό υπουργείο Άμυνας. «Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω μετά από αυτές τις ενέργειες, οι συνέπειες θα βαρύνουν τον πακιστανικό στρατό». Σύμφωνα με τους Ταλιμπάν, δεν υπήρξαν θύματα από τις αεροπορικές επιδρομές.

Χτυπήθηκε το όχημα του αρχηγού των πακιστανών αυτονομιστών

Ένας πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι ένα όχημα που χρησιμοποιούσε ο ηγέτης της TTP, Νουρ Γουαλί Μεχσούντ, ήταν στόχος της αεροπορικής επιδρομής στην Καμπούλ. Δεν είναι σαφές αν επέζησε. Τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ηγέτης της TTP σκοτώθηκε σε επίθεση με drone εναντίον οχήματος στην Καμπούλ.

Το Ισλαμαμπάντ δήλωσε ότι η υπομονή του με το Καμπούλ εξαντλείται, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη διεξαγωγή των αεροπορικών επιδρομών. Ο υποστράτηγος Αχμέτ Σαρίφ Τσαούντρυ, εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού, «σημείωσε» τις αναφορές για τις επιθέσεις.

«Για να προστατεύσουμε τις ζωές του λαού του Πακιστάν, κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Τσαούντρυ σε συνέντευξη Τύπου. «Το αίτημά μας προς το Αφγανιστάν: Το έδαφός σας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τρομοκρατικές ενέργειες κατά του Πακιστάν».

Η TTP αγωνίζεται για την ανατροπή της κυβέρνησης του Ισλαμαμπάντ και την αντικατάστασή της με ένα αυστηρό ισλαμικό σύστημα διακυβέρνησης. Έχει στενές σχέσεις με τους Αφγανούς Ταλιμπάν, οι οποίοι ενέπνευσαν την ίδρυση της TTP.

Το Πακιστάν κατηγορεί την Ινδία για στήριξη και υποκίνηση των τρομοκρατών

Το Πακιστάν κατηγορεί την Ινδία, μεγάλη περιφερειακή δύναμη και αντίπαλό του, ότι υποστηρίζει την TTP μέσω του Αφγανιστάν. Η Ινδία αρνείται τις κατηγορίες αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες».

Οι αεροπορικές επιδρομές συνέπεσαν με μια σπάνια επίσκεψη στην Ινδία ενός ηγέτη των Ταλιμπάν, του υπουργού Εξωτερικών Αμίρ Χαν Μουτάκι.

Το ταξίδι του οδήγησε την Ινδία να ανακοινώσει την Παρασκευή ότι θα αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, ενισχύοντας έτσι την διπλωματικά απομονωμένη ομάδα, με την επαναλειτουργία της πρεσβείας της στο Καμπούλ, η οποία είχε κλείσει από την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021.

⚡#WATCH #Taliban reinforcements are reportedly moving toward the Afghanistan-Pakistan border, escalating tensions following Pakistani airstrikes and deadly TTP ambushes. Heavy clashes have already erupted in multiple sectors. 🇦🇫🇵🇰 https://t.co/rTiOhPIhTd pic.twitter.com/HjQf49DhpC — War Updates FC (@k_c_shivansh) October 11, 2025

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν δύο φυλάκια στο Πακιστάν

Σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας και από τις δύο χώρες, το Σάββατο αργά το βράδυ ξέσπασαν νέες επιθέσεις κατά μήκος των συνόρων Πακιστάν-Αφγανιστάν, με τους Αφγανούς Ταλιμπάν να επιτίθενται σε πακιστανικά φυλάκια, μετά από πακιστανική αεροπορική επιδρομή στην Καμπούλ αυτή την εβδομάδα.

Οι δυνάμεις των Ταλιμπάν ισχυρίστηκαν ότι κατέλαβαν δύο πακιστανικά συνοριακά φυλάκια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της νότιας επαρχίας Χελμάν

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση σε αίτημα για σχόλιο από τον πακιστανικό στρατό. Πακιστανικές αρχές ασφαλείας επιβεβαίωσαν συγκρούσεις σε περισσότερα από πέντε σημεία στα σύνορα, αναφέροντας ότι αντεπιτέθηκαν.

Το Αφγανιστάν είχε δεσμευτεί να ανταποκριθεί μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Καμπούλ και στην ανατολική επαρχία Πακτίκα την Πέμπτη. Το Ισλαμαμπάντ δεν επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε τις αεροπορικές επιδρομές.