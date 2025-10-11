newspaper
11.10.2025 | 19:49
Πυροβολισμοί σε στοιχηματικό γραφείο στη Γερμανία
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές – Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 23:11

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές – Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ

Το Αφγανιστάν κατηγορεί το Πακιστάν για τις αεροπορικές επιθέσεις, ενώ το Ισλαμαμπάντ ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν παρέχει καταφύγιο σε Πακιστανούς μαχητές

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν κατηγόρησε την Παρασκευή το Πακιστάν για την πραγματοποίηση αεροπορικών επιδρομών στο έδαφός της και προειδοποίησε για «συνέπειες», ενώ το Ισλαμαμπάντ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα κατά των μαχητών.

Έντεκα ακόμη πακιστανικοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε σύγκρουση με ισλαμιστές μαχητές στην περιοχή Τίρα, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με πακιστανικούς αξιωματούχους ασφαλείας. Το Ισλαμαμπάντ ισχυρίζεται ότι οι μαχητές της οργάνωσης Τεχρίκ ε Ταλιμπάν Πακιστάν – TTP δραστηριοποιούνται από το Αφγανιστάν, κάτι που αρνείται η Καμπούλ.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν για τις αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Καμπούλ αργά το βράδυ της Πέμπτης και στην ανατολική επαρχία Πακτίκα γύρω στα μεσάνυχτα, όπως μεταφέρει το Reuters.

«Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου, βίαιη και προκλητική πράξη στην ιστορία του Αφγανιστάν και του Πακιστάν», ανέφερε σε δήλωσή του το αφγανικό υπουργείο Άμυνας. «Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω μετά από αυτές τις ενέργειες, οι συνέπειες θα βαρύνουν τον πακιστανικό στρατό». Σύμφωνα με τους Ταλιμπάν, δεν υπήρξαν θύματα από τις αεροπορικές επιδρομές.

Χτυπήθηκε το όχημα του αρχηγού των πακιστανών αυτονομιστών

Ένας πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι ένα όχημα που χρησιμοποιούσε ο ηγέτης της TTP, Νουρ Γουαλί Μεχσούντ, ήταν στόχος της αεροπορικής επιδρομής στην Καμπούλ. Δεν είναι σαφές αν επέζησε. Τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ηγέτης της TTP σκοτώθηκε σε επίθεση με drone εναντίον οχήματος στην Καμπούλ.

Το Ισλαμαμπάντ δήλωσε ότι η υπομονή του με το Καμπούλ εξαντλείται, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη διεξαγωγή των αεροπορικών επιδρομών. Ο υποστράτηγος Αχμέτ Σαρίφ Τσαούντρυ, εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού, «σημείωσε» τις αναφορές για τις επιθέσεις.

«Για να προστατεύσουμε τις ζωές του λαού του Πακιστάν, κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Τσαούντρυ σε συνέντευξη Τύπου. «Το αίτημά μας προς το Αφγανιστάν: Το έδαφός σας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τρομοκρατικές ενέργειες κατά του Πακιστάν».

Η TTP αγωνίζεται για την ανατροπή της κυβέρνησης του Ισλαμαμπάντ και την αντικατάστασή της με ένα αυστηρό ισλαμικό σύστημα διακυβέρνησης. Έχει στενές σχέσεις με τους Αφγανούς Ταλιμπάν, οι οποίοι ενέπνευσαν την ίδρυση της TTP.

Το Πακιστάν κατηγορεί την Ινδία για στήριξη και υποκίνηση των τρομοκρατών

Το Πακιστάν κατηγορεί την Ινδία, μεγάλη περιφερειακή δύναμη και αντίπαλό του, ότι υποστηρίζει την TTP μέσω του Αφγανιστάν. Η Ινδία αρνείται τις κατηγορίες αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες».

Οι αεροπορικές επιδρομές συνέπεσαν με μια σπάνια επίσκεψη στην Ινδία ενός ηγέτη των Ταλιμπάν, του υπουργού Εξωτερικών Αμίρ Χαν Μουτάκι.

Το ταξίδι του οδήγησε την Ινδία να ανακοινώσει την Παρασκευή ότι θα αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, ενισχύοντας έτσι την διπλωματικά απομονωμένη ομάδα, με την επαναλειτουργία της πρεσβείας της στο Καμπούλ, η οποία είχε κλείσει από την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021.

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν δύο φυλάκια στο Πακιστάν

Σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας και από τις δύο χώρες, το Σάββατο αργά το βράδυ ξέσπασαν νέες επιθέσεις κατά μήκος των συνόρων Πακιστάν-Αφγανιστάν, με τους Αφγανούς Ταλιμπάν να επιτίθενται σε πακιστανικά φυλάκια, μετά από πακιστανική αεροπορική επιδρομή στην Καμπούλ αυτή την εβδομάδα.

Οι δυνάμεις των Ταλιμπάν ισχυρίστηκαν ότι κατέλαβαν δύο πακιστανικά συνοριακά φυλάκια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της νότιας επαρχίας Χελμάν

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση σε αίτημα για σχόλιο από τον πακιστανικό στρατό. Πακιστανικές αρχές ασφαλείας επιβεβαίωσαν συγκρούσεις σε περισσότερα από πέντε σημεία στα σύνορα, αναφέροντας ότι αντεπιτέθηκαν.

Το Αφγανιστάν είχε δεσμευτεί να ανταποκριθεί μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Καμπούλ και στην ανατολική επαρχία Πακτίκα την Πέμπτη. Το Ισλαμαμπάντ δεν επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε τις αεροπορικές επιδρομές.

Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου [Βίντεο]
Κόσμος 11.10.25

Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου

Ένα «ανθρώπινο ποτάμι» επιστρέφει στη βόρεια Γάζα, για να αντικρύσει το αναπόφευκτο ενός πολέμου εναντίον όλων: Τις περισσότερες πολιτικές δομές κατεστραμμένες και τα σπίτια του ερείπια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν – Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής
Κόσμος 11.10.25

Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια της βόρειας Γάζας - Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής

Μισό εκατομμύριο αναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις κατεστραμμένες πόλεις της βόρειας Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός παύει τα πυρά και αποσύρεται εν μέρει από την περιοχή στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε στοιχηματικό γραφείο στη Γερμανία – Τρεις τραυματίες
Αστυνομική έρευνα 11.10.25 Upd: 22:47

Πυροβολισμοί σε στοιχηματικό γραφείο στη Γερμανία – Τρεις τραυματίες

Ο δράστης της επίθεσης στην πόλη Γκίσεν συνελήφθη. Προς το παρόν παραμένει άγνωστη η κατάσταση των τραυματιών της ένοπλης επίθεσης στο γραφείο αθλητικών στοιχημάτων στη Γερμανία.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία

Με γκολ του Μάναϊ, η Αλβανία πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί Σερβίας (1-0) και μαζί το προβάδισμα ενόψει των μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Νίκες για Ισπανία και Πορτογαλία κόντρα σε Γεωργία, Ιρλανδία.

Σύνταξη
Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές

Η πολιτική ήταν ο καταλύτης για την εικόνα που καταγράφεται στις αγορές – Η οικονομική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Από τις ΗΠΑ και την Κίνα, έως τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Τζούλη Καλημέρη
Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

«Seven»: το ιταλικό στολίδι των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο οι Μπέκαμ απολαμβάνουν τη ζωή στη Μαγιόρκα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Nasa: Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι
NASA 11.10.25

Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι

Γιγαντιαίες γυάλινες σφαίρες φτιαγμένες από σεληνιακή σκόνη θα μπορούσαν μια μέρα να φιλοξενήσουν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, σύμφωνα με τη Nasa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Σερβία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

LIVE: Σερβία – Αλβανία

LIVE: Σερβία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σερβία – Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Το NBA επιστρέφει στην Κίνα
Μπάσκετ 11.10.25

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη λόγω του Χονγκ Κονγκ, το NBA επιστρέφει στην ασιατική αγορά με τους Brooklyn Nets και Phoenix Suns σε μια συμφιλίωση που συνδυάζει πολιτική, επιχειρήσεις και θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι
Δεν είναι τωρινό φαινόμενο 11.10.25

Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι

Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχουν αναφέρει κατ’ επανάληψη πως «τα ράντζα είναι παρελθόν» και πως «το ΕΣΥ άλλαξε». Εικόνες ντοκουμέντο από το «Λαϊκό» νοσοκομείο, στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Σύνταξη
Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»
EHF European Cup 11.10.25

Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»

Σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη με 34-28 επί της Αλμπάτρο Σιρακούσα στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η ρεβάνς γίνεται τη Δευτέρα (13/10, 19.30).

Σύνταξη
