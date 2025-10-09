Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

Οι κραδασμοί από τις εκρήξεις έγιναν αισθητοί μέσα στην κατοικία του δημοσιογράφου του κινεζικού Xinhua. Πολλοί κάτοικοι της Καμπούλ δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι άκουσαν εκρήξεις, ενώ ορισμένοι ντόπιοι και ξένοι κατέφυγαν σε ασφαλείς περιοχές.

Μέχρι στιγμής, οι αφγανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει καμία επίσημη δήλωση και δεν έχουν αναφερθεί άμεσα θύματα. Οι υποψίες μέχρι στιγμής πέφτουν στο Πακιστάν, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες πως η έκρηξη σημειώθηκε ύστερα από αεροπορική επιδρομή.

<br />

«Κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, όλα είναι καλά και εντάξει», δηλώνει ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν

«Ακούστηκε ο ήχος μιας έκρηξης στην Καμπούλ», έγραψε ο προσωρινός επικεφαλής εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ , στην πλατφόρμα κοινωνικών δικτύων X. «Αλλά κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, όλα είναι καλά και εντάξει. Το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα και δεν έχουν αναφερθεί ακόμη τραυματίες», πρόσθεσε.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς μετά την έκρηξη. Οι αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία των εκρήξεων ή αν αυτές σχετίζονται με επιχειρήσεις ασφαλείας ή με επίθεση.