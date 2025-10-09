Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ
Δύο δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, γύρω στις 9:50 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη.
- Απετράπη τρομοκρατική επίθεση στο Βέλγιο – «Ο πρωθυπουργός μεταξύ των στόχων»
- Υβρίδιο λύκου-σκύλου στη Χαλκιδική - Το πρώτο που εντοπίζεται στην Ελλάδα
- Ταμείο Ανάκαμψης: Στο γκρουπ των αδύναμων η Ελλάδα
- Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Οι κραδασμοί από τις εκρήξεις έγιναν αισθητοί μέσα στην κατοικία του δημοσιογράφου του κινεζικού Xinhua. Πολλοί κάτοικοι της Καμπούλ δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι άκουσαν εκρήξεις, ενώ ορισμένοι ντόπιοι και ξένοι κατέφυγαν σε ασφαλείς περιοχές.
Μέχρι στιγμής, οι αφγανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει καμία επίσημη δήλωση και δεν έχουν αναφερθεί άμεσα θύματα. Οι υποψίες μέχρι στιγμής πέφτουν στο Πακιστάν, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες πως η έκρηξη σημειώθηκε ύστερα από αεροπορική επιδρομή.
«Κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, όλα είναι καλά και εντάξει», δηλώνει ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν
«Ακούστηκε ο ήχος μιας έκρηξης στην Καμπούλ», έγραψε ο προσωρινός επικεφαλής εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ , στην πλατφόρμα κοινωνικών δικτύων X. «Αλλά κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, όλα είναι καλά και εντάξει. Το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα και δεν έχουν αναφερθεί ακόμη τραυματίες», πρόσθεσε.
Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς μετά την έκρηξη. Οι αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία των εκρήξεων ή αν αυτές σχετίζονται με επιχειρήσεις ασφαλείας ή με επίθεση.
- Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ
- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
- Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)
- Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
- Συναγερμός για εξαφάνιση δύο ανδρών σε Λαμία και Αχαΐα
- Ελληνικό το κορυφαίο νησί στην Ευρώπη – Ποιο είναι σύμφωνα με το Conde Nast Traveller
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις