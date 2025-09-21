Αφγανιστάν: Απειλές Τραμπ για την άρνηση των Ταλιμπάν να παραδώσουν στρατιωτική βάση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τους Ταλιμπάν πως «αν το Αφγανιστάν δεν δώσει την βάση Μπαγκράμ πίσω σε αυτούς που την έχτισαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συμβούν κακά πράγματα». Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Μεγάλη Βρετανία την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ «τους την έδωσαν τζάμπα».

Χθες ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν απέρριψε την ιδέα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανακτήσουν μια σημαντική αεροπορική βάση στο Αφγανιστάν, μετά την δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους ότι την θέλει πίσω.

Ο Ζακίρ Τζαλάλ, που εργάζεται στο υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η ιδέα της διατήρησης οποιασδήποτε στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν απορρίφθηκε «εντελώς» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Αυτό συνέβη μετά την υπόδειξη του προέδρου των ΗΠΑ ότι η ανακατάληψη της αεροπορικής βάσης Μπαγκράμ – το επίκεντρο των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν για δύο δεκαετίες – θα ήταν δυνατή «επειδή χρειάζονται πράγματα από εμάς». Η βάση παραδόθηκε στον αφγανικό στρατό λίγο πριν οι Ταλιμπάν αναλάβουν τον έλεγχο του Αφγανιστάν.

Ο Τραμπ έθεσε ως λόγο για τον έλεγχο της βάσης τα πυρηνικά της Κίνας

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε τον Μάρτιο ότι είχε σχεδιάσει να διατηρήσει την αεροπορική βάση του Μπαγκράμ «όχι λόγω του Αφγανιστάν, αλλά λόγω της Κίνας».

Ο Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη τη σημασία της θέσης της βάσης, αναφέροντας ότι ένας από τους λόγους για την επαναφορά του Μπαγκράμ ήταν ότι «βρίσκεται μία ώρα μακριά από το σημείο όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά της όπλα».

Με βάση την κοινή γνώση, το πιο κοντινό μέρος στην Κίνα που σχετίζεται με πυρηνικά είναι μια περιοχή πυρηνικών δοκιμών στη βορειοδυτική Κίνα περίπου 2.000 χιλιόμετρα από την αεροπορική βάση που βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η βάση βοηθά στην στρατηγική πίεσης και περικύκλωσης της Κίνας από αμερικανικές βάσεις, ενώ δεν είναι ιδιαίτερα μακριά από το Ιράν.