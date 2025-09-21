newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
Αφγανιστάν: Απειλές Τραμπ για την άρνηση των Ταλιμπάν να παραδώσουν στρατιωτική βάση
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 01:15

Αφγανιστάν: Απειλές Τραμπ για την άρνηση των Ταλιμπάν να παραδώσουν στρατιωτική βάση

Απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ταλιμπάν μια μέρα μετά την άρνησή τους να παραδώσουν στρατιωτική βάση στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τους Ταλιμπάν πως «αν το Αφγανιστάν δεν δώσει την βάση Μπαγκράμ πίσω σε αυτούς που την έχτισαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συμβούν κακά πράγματα». Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Μεγάλη Βρετανία την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ «τους την έδωσαν τζάμπα».

Χθες ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν απέρριψε την ιδέα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανακτήσουν μια σημαντική αεροπορική βάση στο Αφγανιστάν, μετά την δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους ότι την θέλει πίσω.

Ο Ζακίρ Τζαλάλ, που εργάζεται στο υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η ιδέα της διατήρησης οποιασδήποτε στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν απορρίφθηκε «εντελώς» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Αυτό συνέβη μετά την υπόδειξη του προέδρου των ΗΠΑ ότι η ανακατάληψη της αεροπορικής βάσης Μπαγκράμ – το επίκεντρο των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν για δύο δεκαετίες – θα ήταν δυνατή «επειδή χρειάζονται πράγματα από εμάς». Η βάση παραδόθηκε στον αφγανικό στρατό λίγο πριν οι Ταλιμπάν αναλάβουν τον έλεγχο του Αφγανιστάν.

Ο Τραμπ έθεσε ως λόγο για τον έλεγχο της βάσης τα πυρηνικά της Κίνας

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε τον Μάρτιο ότι είχε σχεδιάσει να διατηρήσει την αεροπορική βάση του Μπαγκράμ «όχι λόγω του Αφγανιστάν, αλλά λόγω της Κίνας».

Ο Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη τη σημασία της θέσης της βάσης, αναφέροντας ότι ένας από τους λόγους για την επαναφορά του Μπαγκράμ ήταν ότι «βρίσκεται μία ώρα μακριά από το σημείο όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά της όπλα».

Με βάση την κοινή γνώση, το πιο κοντινό μέρος στην Κίνα που σχετίζεται με πυρηνικά είναι μια περιοχή πυρηνικών δοκιμών στη βορειοδυτική Κίνα περίπου 2.000 χιλιόμετρα από την αεροπορική βάση που βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η βάση βοηθά στην στρατηγική πίεσης και περικύκλωσης της Κίνας από αμερικανικές βάσεις, ενώ δεν είναι ιδιαίτερα μακριά από το Ιράν.

Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

EE: Προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Δούναι και λαβείν 21.09.25

Η ΕΕ προτίθεται να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία αν δεχθεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 550 εκατ. ευρώ για την Ουγγαρία, από αυτά που είχε παγώσει για παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου, αν εξασφαλίσει συμφωνία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ
Πυρηνικά 20.09.25

Ιράν: Η Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

Τρεις προϋποθέσεις έθεσαν οι Ευρωπαίοι για να μην επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, καθώς η σχετική απόφαση του ΟΗΕ μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»
Κόσμος 20.09.25

Το Πεντάγωνο απαιτεί από τους δημοσιογράφους να στέλνουν τα άρθρα τους για «έγκριση»

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαίτησε από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ, να υποβάλουν τα θέματά τους στο Πεντάγωνο προς έγκριση, σε μια σκοτεινή στιγμή για την δημοσιογραφία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ
ΗΠΑ 20.09.25

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών

Οι αξιωματούχοι της ICE αναζητούν νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξουν τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων υπαλλήλων και δικηγόρων για θέματα απέλασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ολλανδία: Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία [Βίντεο]
Δείτε βίντεο 20.09.25

Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία

Μια αντιμεταναστευτική διαδήλωση της ακροδεξιάς πήρε πολύ βίαιη τροπή με επιθέσεις σε πολίτες από ομάδες χούλιγκαν, καμένα οχήματα και άγνωστο αριθμό τραυματιών και συλλήψεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;
Κόσμος 20.09.25

Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;

Η τελευταία ανακοίνωση του Τραμπ σχετικά με την Antifa USA έρχεται την ώρα που ο Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία
Ένταση στη Βαλτική 20.09.25

Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία

Δυτικοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εισβολή στην Πολωνία είχε ως στόχο να δοκιμάσει τις άμυνές του ΝΑΤΟ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες
Αιματοκύλισμα 20.09.25

Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο συνολικός απολογισμός του πολέμου στη Γάζα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, φαντάζει δυσθεώρητος: 65.208 νεκροί, 166.271 τραυματίες, και χιλιάδες ακόμη θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»
Όχι στη λογοκρισία 20.09.25

ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»

Ο ένας μετά τον άλλο, δημοφιλείς τηλεπαρουσιαστές, είτε σοβαρά είτε με χιούμορ, καταγγέλλουν τον αυταρχισμό του Ντόναλντ Τραμπ και την προσπάθειά του να περιορίσει την ελευθερία του λόγου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ
Πού θα φτάσει; 20.09.25

Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ

Προειδοποιητικά μηνύματα για την απειλή ενάντια στην ελευθερία του λόγου εκπέμπουν φιλελεύθερες οργανώσεις στις ΗΠΑ. Λένε ότι ο Τραμπ αξιοποιεί τον θάνατο του Κερκ για να σβήσει κάθε επικριτική φωνή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
