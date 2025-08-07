Αφγανιστάν: Εκτελέσεις δυτικών ομήρων ή οι κορυφαίες διαφημίσεις της χρονιάς;

Σκοτεινά βίντεο με πλοκή που δεν περίμενε κανείς δημιούργησε ένα ταξιδιωτικό γραφείο για το Αφγανιστάν και το μοίρασαν στα κοινωνικά δίκτυα λογαριασμοί συνδεδεμένοι με τους Ταλιμπάν ενθαρρύνοντας τους τουρίστες να επιλέξουν το Αφγανιστάν για διακοπές.

Οι όμηροι βρίσκονται στα γόνατα, με τα χέρια τους πίσω από την πλάτη και τα κεφάλια τους καλυμμένα με μαύρες πλαστικές σακούλες, όλα δείχνουν πως θα βγει μαχαίρι και θα τους κόψει το κεφάλι. Σαν τα προπαγανδιστικά βίντεο του Ισλαμικού Κράτους που είδαμε την περασμένη δεκαετία. Οι ένοπλοι άνδρες που στέκονται από πάνω τους κοιτάζουν την κάμερα και εκφράζουν μια ασυνήθιστη απαίτηση.

«Ciao Italia. Αν θέλετε τους δύο πολίτες σας να επιστρέψουν ασφαλείς στην Ιταλία, πρέπει να μας στείλετε 5 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω bitcoin», λένε οι άνδρες που κρατούν αυτόματα όπλα σε ένα βίντεο που μοιράστηκε ευρέως στο X, μεταξύ άλλων και από πολλούς λογαριασμούς που συνδέονται με τους Ταλιμπάν.

Εκεί όμως έρχεται η ανατροπή όταν οι απαγωγείς αφαιρούν τις μαύρες σακούλες και αποκαλύπτουν δύο χαμογελαστούς νεαρούς άνδρες, οι οποίοι κάνουν το σήμα της νίκης και λένε: «Καλώς ήρθατε στο Αφγανιστάν!», με τις εικόνες να δείχνουν τι περιμένει τους τουρίστες που θα επισκεφθούν τη χώρα.

Η διαφήμιση ακολουθεί το μοτίβο που ξεκίνησε η Raza Afganistan

Ένα προηγούμενο βίντεο που παρήγαγε η Raza Afghanistan ακολουθεί το ίδιο πρότυπο, με γραμματοσειρά τύπου Ισλαμικού Κράτους και ένα απειλητικό «Μήνυμα για την Αμερική» πριν τα υποτιθέμενα θύματα βγάλουν τις κουκούλες χαμογελαστοί με το βίντεο να συνεχίζει να τους δείχνει να απολαμβάνουν την χώρα και αυτά που έχει να τους προσφέρει.

Το βίντεο δείχνει επίσης τους άνδρες να εξετάζουν ένα αμερικανικό τουφέκι από αυτά που άφησε πίσω ο αμερικανικός στρατός όταν έφυγε πανικόβλητος από την Καμπούλ, να κάνουν μονόζυγο με την κάνη ενός τεθωρακισμένου και άλλα «όμορφα» και γραφικά.

Ως μήνυμα είναι ιδιοφυές και αλλάζει την κακή φήμη που απέκτησε το Αφγανιστάν, μια χώρα που ουδέποτε έπιασε αμερικανούς ομήρους με σκοπό να τους εκτελέσει και ουδέποτε επιτέθηκε στις ΗΠΑ.

Η απαγόρευση της καλλιέργειας οπίου από τους Ταλιμπάν ισοπέδωσε την οικονομία της χώρας

Μια από τις πρώτες κινήσεις των Ταλιμπάν όταν ανήλθαν στην εξουσία ήταν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια παπαρούνας , ενός ιδιαίτερα επικερδούς φυτού για τους αγρότες όπου επεξεργάζονταν αρχικά σε όπιο και μετά ως ηρωίνη της καλύτερης ποιότητας. Σταδιακά αντικατέστησαν τις καλλιέργειες οπίου κάτι που μείωσε τα εισοδήματα των αγροτών.

Οι διαφημιστικές ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θυμίζουν βίντεο εκτελέσεων ομήρων, όπως η αποκεφαλισμός του Αμερικανού δημοσιογράφου Ντάνιελ Περλ ο αποκεφαλισμός του Τζέιμς Φόλεϊ, επίσης δημοσιογράφου από τις ΗΠΑ, από το Ισλαμικό Κράτος στο Πακιστάν στη Συρία το 2014.

Οι αντιδράσεις στα βίντεο είναι εξαιρετικές όπου ουσιαστικά αλλάζει συλλήβδην την εικόνα που έχει η Δύση για τους Ταλιμπάν. Εκτός από ένα ζήτημα: Στο βίντεο δεν παρουσιάζονται γυναίκες, κάτι βαθιά προβληματικό σε μια χώρα όπου οι γυναίκες έχουν πολύ περιορισμένα δικαιώματα, όπως στην πρόσβαση στα πανεπιστήμια ή την αγορά εργασίας.

Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και σε άλλα αραβικά κράτη, που η Δύση έχει άριστες σχέσεις με τα καθεστώτα τους. Αυτά είναι τα διπλά στάνταρ βέβαια και δεν αναιρούν την θέση της γυναίκας στο Αφγανιστάν.

Τι είπε ο ιδρυτής του ταξιδιωτικού γραφείο που έφτιαξε τα βίντεο

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram, ο ιδρυτής του ταξιδιωτικού γραφείου Γιοσάφ Αριούμπι εξήγησε πώς ήθελε να αμφισβητήσει τα στερεότυπα και δήλωσε ότι «δεν έχει καμία σχέση με καμία κυβέρνηση».

«Καταλαβαίνετε επίσης ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το Χόλιγουντ παρουσίασαν τα βουνά του Αφγανιστάν και όσους τα προστατεύουν ως ανελέητους και κακούς», έγραψε ο 28χρονος, ο οποίος μεγάλωσε στις ΗΠΑ και τώρα μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Καλιφόρνιας και Καμπούλ.

«Είναι μεγάλη ευλογία να μοιράζομαι εμπειρίες σε μια χώρα στην οποία δεν μπόρεσα να ταξιδέψω πολύ λόγω της κατάστασης κατά τη διάρκεια της 20ετούς κατοχής».

Οι Ταλιμπάν στοχεύουν σε έναν νέο για αυτούς κλάδο

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την κατάληψη της εξουσίας, οι Ταλιμπάν θέλουν ή αναγκάζονται να προσελκύσουν τουρίστες στη χώρα και να αυξήσουν τα έσοδα της χώρας που βρέθηκε με μια κατεστραμμένη οικονομία εξαιτίας των πολέμων.

Το μεγαλύτερο μέρος των 41 εκατ. κατοίκων της χώρας είναι βυθισμένο στη φτώχεια εξαιτίας του ανεπίσημου μποϊκοτάζ της Δύσης για τα ανύπαρκτα δικαιώματα των γυναικών. Καθώς αγωνίζεται να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, η κυβέρνηση δεν έχει παραβλέψει τον τουρισμό.

«Ο λαός του Αφγανιστάν είναι θερμός και φιλόξενος και επιθυμεί να φιλοξενήσει τουρίστες από άλλες χώρες και να έρθει σε επαφή μαζί τους», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Τουρισμού Κουαντρατούλα Τζαμάλ σε συνέντευξη τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Euronews.

«Ο τουρισμός αποφέρει πολλά οφέλη σε μια χώρα. Έχουμε λάβει υπόψη αυτά τα οφέλη και στόχος μας είναι η χώρα μας να τα αξιοποιήσει στο έπακρο», πρόσθεσε. Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, περίπου 9.000 τουρίστες επισκέφθηκαν το Αφγανιστάν πέρυσι, ενώ περίπου 3.000 άτομα έφτασαν τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους.