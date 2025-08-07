magazin
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αφγανιστάν: Εκτελέσεις δυτικών ομήρων ή οι κορυφαίες διαφημίσεις της χρονιάς;
Viral 07 Αυγούστου 2025 | 06:00

Αφγανιστάν: Εκτελέσεις δυτικών ομήρων ή οι κορυφαίες διαφημίσεις της χρονιάς;

Δύο από τις κορυφαίες διαφημίσεις που έχουν γυριστεί φέτος, βγήκαν για λογαριασμό του Αφγανιστάν με σκοπό να εξωραΐσει την εικόνα που έχουν οι Ταλιμπάν στη Δύση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Spotlight

Σκοτεινά βίντεο με πλοκή που δεν περίμενε κανείς δημιούργησε ένα ταξιδιωτικό γραφείο για το Αφγανιστάν και το μοίρασαν στα κοινωνικά δίκτυα λογαριασμοί συνδεδεμένοι με τους Ταλιμπάν ενθαρρύνοντας τους τουρίστες να επιλέξουν το Αφγανιστάν για διακοπές.

Οι όμηροι βρίσκονται στα γόνατα, με τα χέρια τους πίσω από την πλάτη και τα κεφάλια τους καλυμμένα με μαύρες πλαστικές σακούλες, όλα δείχνουν πως θα βγει μαχαίρι και θα τους κόψει το κεφάλι. Σαν τα προπαγανδιστικά βίντεο του Ισλαμικού Κράτους που είδαμε την περασμένη δεκαετία. Οι ένοπλοι άνδρες που στέκονται από πάνω τους κοιτάζουν την κάμερα και εκφράζουν μια ασυνήθιστη απαίτηση.

«Ciao Italia. Αν θέλετε τους δύο πολίτες σας να επιστρέψουν ασφαλείς στην Ιταλία, πρέπει να μας στείλετε 5 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω bitcoin», λένε οι άνδρες που κρατούν αυτόματα όπλα σε ένα βίντεο που μοιράστηκε ευρέως στο X, μεταξύ άλλων και από πολλούς λογαριασμούς που συνδέονται με τους Ταλιμπάν.

Εκεί όμως έρχεται η ανατροπή όταν οι απαγωγείς αφαιρούν τις μαύρες σακούλες και αποκαλύπτουν δύο χαμογελαστούς νεαρούς άνδρες, οι οποίοι κάνουν το σήμα της νίκης και λένε: «Καλώς ήρθατε στο Αφγανιστάν!», με τις εικόνες να δείχνουν τι περιμένει τους τουρίστες που θα επισκεφθούν τη χώρα.

Η διαφήμιση ακολουθεί το μοτίβο που ξεκίνησε η Raza Afganistan

Ένα προηγούμενο βίντεο που παρήγαγε η Raza Afghanistan ακολουθεί το ίδιο πρότυπο, με γραμματοσειρά τύπου Ισλαμικού Κράτους και ένα απειλητικό «Μήνυμα για την Αμερική» πριν τα υποτιθέμενα θύματα βγάλουν τις κουκούλες χαμογελαστοί με το βίντεο να συνεχίζει να τους δείχνει να απολαμβάνουν την χώρα και αυτά που έχει να τους προσφέρει.

Το βίντεο δείχνει επίσης τους άνδρες να εξετάζουν ένα αμερικανικό τουφέκι από αυτά που άφησε πίσω ο αμερικανικός στρατός όταν έφυγε πανικόβλητος από την Καμπούλ, να κάνουν μονόζυγο με την κάνη ενός τεθωρακισμένου και άλλα «όμορφα» και γραφικά.

Ως μήνυμα είναι ιδιοφυές και αλλάζει την κακή φήμη που απέκτησε το Αφγανιστάν, μια χώρα που ουδέποτε έπιασε αμερικανούς ομήρους με σκοπό να τους εκτελέσει και ουδέποτε επιτέθηκε στις ΗΠΑ.


Η απαγόρευση της καλλιέργειας οπίου από τους Ταλιμπάν ισοπέδωσε την οικονομία της χώρας

Μια από τις πρώτες κινήσεις των Ταλιμπάν όταν ανήλθαν στην εξουσία ήταν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια παπαρούνας , ενός ιδιαίτερα επικερδούς φυτού για τους αγρότες όπου επεξεργάζονταν αρχικά σε όπιο και μετά ως ηρωίνη της καλύτερης ποιότητας. Σταδιακά αντικατέστησαν τις καλλιέργειες οπίου κάτι που μείωσε τα εισοδήματα των αγροτών.

Οι διαφημιστικές ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θυμίζουν βίντεο εκτελέσεων ομήρων, όπως η αποκεφαλισμός του Αμερικανού δημοσιογράφου Ντάνιελ Περλ ο αποκεφαλισμός του Τζέιμς Φόλεϊ, επίσης δημοσιογράφου από τις ΗΠΑ, από το Ισλαμικό Κράτος στο Πακιστάν στη Συρία το 2014.

Οι αντιδράσεις στα βίντεο είναι εξαιρετικές όπου ουσιαστικά αλλάζει συλλήβδην την εικόνα που έχει η Δύση για τους Ταλιμπάν. Εκτός από ένα ζήτημα: Στο βίντεο δεν παρουσιάζονται γυναίκες, κάτι βαθιά προβληματικό σε μια χώρα όπου οι γυναίκες έχουν πολύ περιορισμένα δικαιώματα, όπως στην πρόσβαση στα πανεπιστήμια ή την αγορά εργασίας.

Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και σε άλλα αραβικά κράτη, που η Δύση έχει άριστες σχέσεις με τα καθεστώτα τους. Αυτά είναι τα διπλά στάνταρ βέβαια και δεν αναιρούν την θέση της γυναίκας στο Αφγανιστάν.

Τι είπε ο ιδρυτής του ταξιδιωτικού γραφείο που έφτιαξε τα βίντεο

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram, ο ιδρυτής του ταξιδιωτικού γραφείου Γιοσάφ Αριούμπι εξήγησε πώς ήθελε να αμφισβητήσει τα στερεότυπα και δήλωσε ότι «δεν έχει καμία σχέση με καμία κυβέρνηση».

«Καταλαβαίνετε επίσης ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το Χόλιγουντ παρουσίασαν τα βουνά του Αφγανιστάν και όσους τα προστατεύουν ως ανελέητους και κακούς», έγραψε ο 28χρονος, ο οποίος μεγάλωσε στις ΗΠΑ και τώρα μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Καλιφόρνιας και Καμπούλ.

«Είναι μεγάλη ευλογία να μοιράζομαι εμπειρίες σε μια χώρα στην οποία δεν μπόρεσα να ταξιδέψω πολύ λόγω της κατάστασης κατά τη διάρκεια της 20ετούς κατοχής».

Οι Ταλιμπάν στοχεύουν σε έναν νέο για αυτούς κλάδο

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την κατάληψη της εξουσίας, οι Ταλιμπάν θέλουν ή αναγκάζονται να προσελκύσουν τουρίστες στη χώρα και να αυξήσουν τα έσοδα της χώρας που βρέθηκε με μια κατεστραμμένη οικονομία εξαιτίας των πολέμων.

Το μεγαλύτερο μέρος των 41 εκατ. κατοίκων της χώρας είναι βυθισμένο στη φτώχεια εξαιτίας του ανεπίσημου μποϊκοτάζ της Δύσης για τα ανύπαρκτα δικαιώματα των γυναικών. Καθώς αγωνίζεται να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, η κυβέρνηση δεν έχει παραβλέψει τον τουρισμό.

«Ο λαός του Αφγανιστάν είναι θερμός και φιλόξενος και επιθυμεί να φιλοξενήσει τουρίστες από άλλες χώρες και να έρθει σε επαφή μαζί τους», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Τουρισμού Κουαντρατούλα Τζαμάλ σε συνέντευξη τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Euronews.

«Ο τουρισμός αποφέρει πολλά οφέλη σε μια χώρα. Έχουμε λάβει υπόψη αυτά τα οφέλη και στόχος μας είναι η χώρα μας να τα αξιοποιήσει στο έπακρο», πρόσθεσε. Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, περίπου 9.000 τουρίστες επισκέφθηκαν το Αφγανιστάν πέρυσι, ενώ περίπου 3.000 άτομα έφτασαν τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πρώτο θέμα στα social media η Καλλιόπη Σεμερτζίδου – Της έγραψαν και τραγούδι
Viral 05.08.25

Πρώτο θέμα στα social media η Καλλιόπη Σεμερτζίδου – Της έγραψαν και τραγούδι

Στο απόλυτο χιτ του καλοκαιριού μπορεί να αναδειχθεί το τραγούδι που δημιούργησαν οι καλλιτέχνες των social media για το στέλεχος της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου μετά την αποκάλυψη του in για το ύψος των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
«Χαιρόμαστε που τραβήξαμε το αυτί σε ένα έθνος»: Η queer χορωδία που «φίμωσε» την ακροδεξιά του AfD μίλησε
Ακτιβισμός 05.08.25

«Χαιρόμαστε που τραβήξαμε το αυτί σε ένα έθνος»: Η queer χορωδία που «φίμωσε» την ακροδεξιά του AfD μίλησε

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης με την επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος AfD, Άλις Βάιντελ, στο Βερολίνο, μια χορωδία «φίμωσε» τη ρητορική μίσους της ακροδεξιάς -χωρίς καν να το γνωρίζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι κραυγές των Σκάρλετ Γιόχανσον και Άνταμ Ντράιβερ από το Marriage Story τρομάζουν τους λύκους – δεν το λέμε εμείς
Ουρλιαχτά 04.08.25

Οι κραυγές των Σκάρλετ Γιόχανσον και Άνταμ Ντράιβερ από το Marriage Story τρομάζουν τους λύκους – δεν το λέμε εμείς

Έναν διαφορετικό τρόπο βρήκε το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ για να διώχνει τους λύκους από τις φάρμες: χρησιμοποίησε την εμβληματική σκηνή του τσακωμού μεταξύ Σκάρλετ Γιόχανσον και Άνταμ Ντράιβερ από το Marriage Story.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κίνα: Ετοιμάζει την ψηλότερη γέφυρα στον πλανήτη – Έκοψε οροσειρά στη μέση για να το καταφέρει
Φωτογραφίες και βίντεο 02.08.25

Η Κίνα ετοιμάζει την ψηλότερη γέφυρα στον πλανήτη - Έκοψε οροσειρά στη μέση για να το καταφέρει

Οι μηχανικοί στην Κίνα δεν επέλεξαν να δημιουργήσουν τούνελ - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη γέφυρα στο φαράγγι Χουατζιάνγκ - Πότε αναμένεται να ανοίξει

Σύνταξη
Οι γυναίκες του Τομ Κρουζ: Μια φωτογραφία της Νικόλ Κίντμαν με την Άνα ντε Αρμάς τρέλανε το ίντερνετ
Hollywood beef 01.08.25

Οι γυναίκες του Τομ Κρουζ: Μια φωτογραφία της Νικόλ Κίντμαν με την Άνα ντε Αρμάς τρέλανε το ίντερνετ

Η μια είναι η πρώην σύζυγος του Τομ Κρουζ, η άλλη η νυν σύντροφός του. Αλλά μια κοινή φωτογραφία των Νικόλ Κίντμαν και Άνα ντε Αρμάς από το 2023 έκανε το διαδίκτυο να τρελαθεί.

Σύνταξη
«Είναι άρρωστο»: Ο Λευκός Οίκος προβάλλει απελάσεις μεταναστών με το viral soundtrack διακοπών της Jet2
Βίντεο 01.08.25

«Είναι άρρωστο»: Ο Λευκός Οίκος προβάλλει απελάσεις μεταναστών με το viral soundtrack διακοπών της Jet2

«Όταν η ICE σου κλείνει ένα εισιτήριο Jet2 χωρίς επιστροφή για απέλαση. Τίποτα δεν το ξεπερνά!», έγραψε ο Λευκός Οίκος στη λεζάντα της ανάρτησης με την ερμηνεύτρια του τραγουδιού να δηλώνει «αηδιασμένη».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα social media δεν χορταίνουν: Ο παράνομος δεσμός του CEO, οι Coldplay και ένα πάρτι από memes
Memes 21.07.25

Τα social media δεν χορταίνουν: Ο παράνομος δεσμός του CEO, οι Coldplay και ένα πάρτι από memes

Ο CEO της Astronomer Άντι Μπάιρον παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη σε συναυλία των Coldplay του παράνομου δεσμού του με την επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά στα social media το πάρτι συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κατόρθωμα: Τράκαρε αεροπλανοφόρο με το τουριστικό αλιευτικό του! [Βίντεο]
«Πάρτο αλλιώς» 20.07.25

Κατόρθωμα: Τράκαρε αεροπλανοφόρο με το τουριστικό αλιευτικό του! [Βίντεο]

Από όλους τους ανθρώπους του κόσμου που έχουν κάνει γκάφες, ο καπετάνιος ενός ενοικιαζόμενου ψαράδικου σκάφους άγγιξε την τελειότητα: Κατάφερε να χτυπήσει αεροπλανοφόρο. Μόνο σεβασμός

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εξωδικαστικός μηχανισμός 2025: Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν
Εξωδικαστικός μηχανισμός 07.08.25

Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ σε οφειλές - Ποιοι κερδίζουν

Οι βελτιώσεις που έγιναν και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και επωφεληθούν από το «κούρεμα»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο