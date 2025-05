Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως στη Βρετανία για τη δράση μελών των ειδικών δυνάμεων της χώρας στο Αφγανιστάν και το Ιράκ που βάζουν στο κάδρο των ευθυνών και τον τότε πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον.

Πρώην μέλη των ειδικών δυνάμεων περιέγραψαν στο BBC εγκλήματα πολέμου από πρώην συναδέλφους τους που γίνονταν κατ΄εξακολούθηση για τουλάχιστον μία δεκαετία και εν γνώση ανώτερων αξιωματικών. Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια έρευνα για τα πεπραγμένα Βρετανών στρατιωτών σε Αφγανιστάν και Ιράκ αλλά για μια περίοδο μόλις τριών ετών.

Οι βετεράνοι αποκάλυψαν ότι είδαν πρώην μέλη της Special Air Service (SAS) να δολοφονούν άοπλους ανθρώπους στον ύπνο τους και να εκτελούν κρατούμενους με χειροπέδες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

«Έβαλαν χειροπέδες σε ένα νεαρό αγόρι και το πυροβόλησαν», δήλωσε ένας βετεράνος που υπηρέτησε με τη SAS στο Αφγανιστάν. «Ήταν ξεκάθαρα ένα παιδί, ούτε καν κοντά στην ηλικία μάχης».

Οι δολοφονίες κρατουμένων «ήταν ρουτίνα», είπε ο βετεράνος. «Έψαχναν κάποιον, του έβαζαν χειροπέδες και μετά τον πυροβολούσαν». Στη συνέχεια αφαιρούσαν τις χειροπέδες και «φύτευαν ένα πιστόλι» στο πτώμα.

