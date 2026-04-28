Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral
28 Απριλίου 2026, 09:55

Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral

Η Βικτόρια Μπόνια, influencer με 13 εκατ. followers, απευθύνθηκε δημόσια στον Πούτιν, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια των πολιτών σε ένα βίντεο που σάρωσε τη Ρωσία

Ένα βίντεο στο Instagram ήταν αρκετό για να προκαλέσει νευρικότητα στο Κρεμλίνο. Όχι από πολιτικό ή ακτιβιστή, αλλά από μια influencer που μέχρι πρόσφατα μιλούσε για fitness και καλλυντικά. Η παρέμβασή της, όμως, άγγιξε κάτι βαθύτερο: τη σιωπηλή δυσαρέσκεια που συσσωρεύεται στη ρωσική κοινωνία.

Η Βικτόρια Μπόνια, πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια που ζει κοντά στο Μονακό, με περίπου 13 εκατομμύρια ακολούθους —κυρίως στη Ρωσία— ανάρτησε στις 13 Απριλίου ένα βίντεο διάρκειας 18 λεπτών, απευθυνόμενη ευθέως στον Βλαντίμιρ Πούτιν και καλώντας τον να δώσει προσοχή στα προβλήματα των πολιτών.

Παρά το γεγονός ότι το Instagram είναι επισήμως απαγορευμένο στη Ρωσία, παραμένει ευρέως διαδεδομένο. Το βίντεο συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες και έφτασε τα 30 εκατομμύρια μέσα σε πέντε ημέρες — σε μια χώρα 145 εκατομμυρίων κατοίκων. Η απήχησή του προκάλεσε αντίδραση από το Κρεμλίνο και πυροδότησε σχόλια από μεγάλο μέρος της ρωσικής δημόσιας ζωής.

Ο Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος —το οποίο τυπικά αποτελεί τη μεγαλύτερη «αντιπολιτευτική» δύναμη στο κοινοβούλιο αλλά λειτουργεί υπό αυστηρό έλεγχο— προειδοποίησε ότι το μήνυμα της influencer πρέπει να ληφθεί σοβαρά, αν η εξουσία θέλει να αποφύγει «μια νέα μπολσεβικική επανάσταση», σύμφωνα με το Economist.

Η «ασφαλής» κριτική στον πρόεδρο — με υπαινιγμούς

Το περιεχόμενο του βίντεο δεν αποτελεί κάλεσμα για εξέγερση. Αντίθετα, ακολουθεί μια παραδοσιακή ρωσική «συνταγή»: επίκληση στον «καλό ηγέτη», μια από τις λίγες ασφαλείς διεξόδους δημόσιας κριτικής.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι αιχμές. «Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς», λέει, «ο κόσμος σας φοβάται, οι μπλόγκερ φοβούνται, οι καλλιτέχνες φοβούνται, οι κυβερνήτες φοβούνται. Αλλά είστε ο πρόεδρος της χώρας μας και οι άνθρωποι δεν πρέπει να φοβούνται. Εγώ δεν φοβάμαι».

Στη συνέχεια απαριθμεί προβλήματα της καθημερινότητας, φροντίζοντας να μεταθέσει την ευθύνη στους τοπικούς αξιωματούχους, σημειώνοντας ότι «κανένας περιφερειάρχης δεν θα σας τα πει». Αναφέρεται:

  • στην αργή και ανεπαρκή αντίδραση σε φονικές πλημμύρες στο Νταγκεστάν στις αρχές Απριλίου
  • στις επαναλαμβανόμενες πετρελαιοκηλίδες από τον Δεκέμβριο του 2024 στις ακτές της Ανάπα στη Μαύρη Θάλασσα
  • στις μαζικές θανατώσεις βοοειδών σε χωριά της Σιβηρίας, που άφησαν κατοίκους χωρίς εισόδημα

Παράλληλα, καταγγέλλει τους περιορισμούς στο διαδίκτυο και την απαγόρευση πλατφορμών όπως το Instagram — από όπου η ίδια αντλεί τα έσοδά της.

Αποφεύγει να αναφερθεί ευθέως στον πόλεμο στην Ουκρανία, ώστε να μη θεωρηθεί «προδότρια». Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία αφήνει πιο άμεσες αιχμές προς τον Πούτιν: «Έχετε στερήσει από πάρα πολλούς ανθρώπους τη δυνατότητα να επικοινωνούν με συγγενείς τους». Και για τις υπηρεσίες ασφαλείας λέει ότι «απαγορεύουν συνεχώς πράγματα» και «εκμεταλλεύονται τους απλούς Ρώσους, κάνοντας τη ζωή ανυπόφορη».

Γιατί η απήχηση έχει μεγαλύτερη σημασία

Η μαζική διάδοση του βίντεο θεωρείται πιο αποκαλυπτική από το ίδιο το περιεχόμενο. Η influencer δεν είπε κάτι άγνωστο στους πολίτες. Όμως, ως influencer που «ανιχνεύει» τη διάθεση της κοινωνίας, κατέγραψε μια αυξανόμενη ανάγκη έκφρασης δυσαρέσκειας.

Ο εξόριστος πολιτικός Μαξίμ Κατς σχολίασε ότι η δυσαρέσκεια μεταξύ influencers και φιλοκυβερνητικών κύκλων έχει μεγαλύτερη σημασία από τις συζητήσεις ακτιβιστών, όπως μεταδίδει το Economist.

Το βίντεο δεν αντικατοπτρίζει τη στάση της αντιπολεμικής μειοψηφίας, αλλά της σιωπηλής πλειοψηφίας: πολίτες απολιτικούς, συχνά αδιάφορους πολιτισμικά, κουρασμένους από τις αρχές και με καταναλωτικές συνήθειες παρόμοιες με εκείνες δυτικών κοινωνιών.

Η αποστασιοποίηση αυτή —σε συνδυασμό με τη χρήση μισθοφορικών δυνάμεων αντί γενικής επιστράτευσης— επέτρεψε στο Κρεμλίνο να διατηρεί μια εικόνα κανονικότητας. Η σιωπή εκλήφθηκε ως στήριξη, ενώ στην πράξη πολλοί δήλωναν «υπέρ» για να αποφύγουν συνέπειες, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι επιθυμούν το τέλος του πολέμου το συντομότερο.

Πόλεμος χωρίς προοπτική και οικονομική πίεση

Η αυξανόμενη απήχηση του βίντεο συνδέεται με τη γενικότερη δυσαρέσκεια, σημειώνει το Economist. Ο ρωσικός στρατός καταγράφει ελάχιστα κέρδη, ενώ οι απώλειες έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Το οικονομικό βάρος γίνεται όλο και πιο αισθητό: αυξημένοι φόροι, υψηλός πληθωρισμός και επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας στο 14,5%, σχεδόν τριπλάσιο από πριν τον πόλεμο. Στις 15 Απριλίου, ο Πούτιν παραδέχθηκε ότι η οικονομία συρρικνώθηκε τους δύο πρώτους μήνες του 2026.

Το βασικότερο πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι δεν υπάρχει ορατή προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης.

Το διαδίκτυο στο στόχαστρο των υπηρεσιών ασφαλείας

Καθοριστικός παράγοντας για την εκδήλωση δυσαρέσκειας είναι οι αυστηροί περιορισμοί στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας μπλοκαρίσματος του Telegram — της πιο δημοφιλούς πλατφόρμας επικοινωνίας στη Ρωσία.

Οι αρχές επικαλούνται λόγους αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, όμως η πλειονότητα των πολιτών δεν πείθεται και βλέπει τις κινήσεις αυτές ως αδικαιολόγητη παρέμβαση στην προσωπική ζωή.

Το 2025, ο Πούτιν ανέθεσε τον έλεγχο του Runet στη δεύτερη υπηρεσία της FSB, η οποία είναι αρμόδια για την καταστολή εσωτερικών αντιδράσεων και είχε εμπλοκή στην υπόθεση δηλητηρίασης του Αλεξέι Ναβάλνι.

Σύμφωνα με τη Μαρία Κολομιτσένκο από το Carnegie Russia Eurasia Centre στο Βερολίνο, η υπηρεσία αντιμετωπίζει το διαδίκτυο όχι ως εργαλείο πληροφόρησης ή ανάπτυξης, αλλά ως «χαοτικό και ύποπτο περιβάλλον που πρέπει να περιοριστεί».

Τον Μάρτιο, η FSB διέκοψε την πρόσβαση στο κινητό ίντερνετ σε Μόσχα και άλλες μεγάλες πόλεις, προκαλώντας αντιδράσεις σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, ακόμη και στην ελίτ.

Πτώση δημοτικότητας και εσωτερικά μηνύματα

Σύμφωνα με το Economist, μέσα σε έξι εβδομάδες, σύμφωνα με τη VCIOM, η δημοτικότητα του Πούτιν μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, στο 68% — το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη ότι «η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση» έπεσε κατά 20 μονάδες, στο 41%.

Εξίσου σημαντικό θεωρείται ότι τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιήθηκαν. Ο κοινωνιολόγος Ιγκόρ Έιντμαν εκτιμά ότι η δημοσίευση έγινε σε συνεννόηση με κύκλους της προεδρικής διοίκησης, που —μη μπορώντας να αντιπαρατεθούν ανοιχτά στον Πούτιν— χρησιμοποίησαν τα δεδομένα για να ασκήσουν έμμεση κριτική στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Επιθέσεις, απαντήσεις και φόβοι κοινωνικής ρήξης

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αναγνώρισε ότι οι ανησυχίες της Μπόνια έχουν βάση.

Αντίθετα, ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Βλαντίμιρ Σολοβιόφ την αποκάλεσε «ξεπεσμένη», ενώ ο βουλευτής Βιτάλι Μιλονόφ τη χαρακτήρισε «συνοδό πολυτελείας που μιλά ασυνάρτητα».

Η influencer αντέδρασε λέγοντας ότι τέτοιες επιθέσεις προσβάλλουν όλες τις Ρωσίδες και ανάρτησε ένα σατιρικό βίντεο όπου εμφανίζεται ως Spiderman και «φιμώνει» τον Σολοβιόφ.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια Εκατερίνα Γκόρντον προειδοποίησε για πιθανή εξέγερση γυναικών που βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να κλείνουν, δυσκολεύονται να πληρώσουν στεγαστικά δάνεια και βλέπουν τα παιδιά τους να αποκλείονται από την ανώτατη εκπαίδευση λόγω περικοπών. «Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο διαζύγιο με τις αρχές», είπε.

Νέα παρέμβαση μετά τις επιθέσεις

Οι επιθέσεις που δέχθηκε δεν έμειναν αναπάντητες από την influencer. Η Βικτόρια Μπόνια επανήλθε με νέο βίντεο, ανεβάζοντας αισθητά τους τόνους και μετατοπίζοντας τη συζήτηση στο ζήτημα των λεγόμενων «παραδοσιακών αξιών».

Όπως σημειώνει, ενώ στη δημόσια σφαίρα γίνεται συνεχώς λόγος για οικογένεια, σεβασμό και σωστή διαπαιδαγώγηση, την ίδια στιγμή σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα γυναίκες γίνονται στόχος χυδαίων προσβολών από άνδρες παρουσιαστές.

Διερωτάται ευθέως αν αυτή είναι η «κανονικότητα» που προβάλλεται ως πρότυπο: ένα περιβάλλον όπου γυναίκες αποκαλούνται «συνοδοί» ή «ξεπερασμένες» και δέχονται δημόσιες ταπεινώσεις.

Η ίδια υποστηρίζει ότι τέτοιες εικόνες δεν είναι αθώες, αλλά διαμορφώνουν αντιλήψεις από νεαρή ηλικία: τα αγόρια μεγαλώνουν με την ιδέα ότι μπορούν να μιλούν έτσι στις γυναίκες, ενώ τα κορίτσια μαθαίνουν ότι πρέπει να το ανέχονται.

«Ας είμαστε ειλικρινείς», επιμένει, «οι αξίες έχουν να κάνουν με σεβασμό, στήριξη, ενότητα και αξιοπρέπεια» — στοιχεία που, όπως αφήνει να εννοηθεί, απουσιάζουν από τη συμπεριφορά όσων την επιτέθηκαν.

Παράλληλα, μεταφέρει το ερώτημα από τα πρόσωπα στο σύστημα: γιατί άνθρωποι με τέτοια δημόσια στάση εξακολουθούν να έχουν βήμα και να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της κοινωνίας;

Τέλος, απαντώντας έμμεσα στον Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί για τη δράση της ή να δώσει εξηγήσεις για το έργο της: «Είναι υπερβολική τιμή να απολογούμαι σε εκείνον».

Ελληνική οικονομία: Και τώρα ΔΕΘ – Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Αναφορές ότι δεξαμενόπλοιο LNG διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ

Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους
Ένας 29χρονος από την Αργεντινή παρουσίασε ένα δομικό υλικό που μετατρέπει τους τοίχους σε επιφάνειες όπου μπορείς να τοποθετήσεις αντικείμενα χωρίς καρφιά ή βίδες στους τοίχους.

Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Έπσταϊν, Ιράν, Lego και Τραμπ: Ο Mr Explosive για τα πιο viral βίντεο των ημερών
Βίντεο με αισθητική Lego, πυραύλους και τον Ντόναλντ Τραμπ γίνονται viral, αποκαλύπτοντας μια νέα, ισχυρή μορφή προπαγάνδας μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Γάλλος αθλητής του παρκούρ γίνεται viral με τρομακτικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας
Ο 24χρονος Γάλλος αθλητής του παρκούρ ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο κόβοντας την ανάσα τον θαυμαστών του για την επικινδυνότητα των αλμάτων που κάνει στα πιο απίθανα μέρη.

«Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
Ο πιλότος με χαλαρή διάθεση και αυτοσαρκασμό, εξηγεί πως όσα λέει δεν είναι υπερβολή, αλλά… απλώς η πραγματικότητα, προκαλώντας για ακόμη μία φορά γέλια και θερμή αντίδραση από το κοινό.

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς
Τα play offs του ΝΒΑ συνεχίζονται, με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να «σκουπίζουν» 4-0 τους Σανς και να προκρίνονται στους ημιτελικούς της Δύσης, την ώρα που οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς μείωναν σε 3-2 τη σειρά με τους Τίμπεργουλβς.

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία
Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους. Ο συνήγορος θυμάτων των Τεμπών Μανώλης Βονικάκης, τόνισε πως θα ζητήσει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

ΑΔΕΔΥ: Καταδικάζει τη σύλληψη και κράτηση υπαλλήλου – Επιθεωρητή Εργασίας έπειτα από μήνυση της Κωνσταντοπούλου
«Το περιστατικό αυτό αποκαλύπτει σε τι βαθμό είναι εκτεθειμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» αναφέρει η ΑΔΕΔΥ

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)
Ήδη από τη γέννηση του ανθρώπου και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ενόσω η ψυχή του είναι άγραφος πίνακας, σχηματίζονται «έννοιες» που ονομάζονται «προλήψεις»

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

