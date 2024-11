«Η κρυφή κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν κρύβεται στο Παρίσι από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Είναι DJ»

Η 21χρονη κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι κόρη του ισχυρού άντρα της Ρωσίας και της Svetlana Krivonogikh, μια από τις πολλές ερωμένες του.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ερωτική σχέση με την Krivonogikh που κάποτε ήταν καθαρίστρια, αλλά τώρα είναι πολυεκατομμυριούχος.

Σύμφωνα με την The Telegraph η «κρυφή» κόρη του ζει στο Παρίσι και εργάζεται ως DJ, αλλά δεν απαντάει στο «Vladimirovna» ένα όνομα που θα έπαιρνε ως κόρη του Πούτιν.

Η 21χρονη ονομάζεται Luiza Rozova ή Elizaveta Olegovna Rudnova.

Η δεύτερη επιλογή ονόματος έχει ενδιαφέρον γιατί το «Olegovna» σημαίνει κόρη του Όλεγκ, σύμφωνα με το ουκρανικό τηλεοπτικό κανάλι – TSN, που την εντόπισε, ο Όλεγκ Ρούντνοβ ήταν στενός σύμμαχος και έμπιστος του Πούτιν που συνήθιζε να κανονίζει συμφωνίες πολυτελών ακινήτων για το πορτφόλιο του.

Ο Ρούντνοβ πέθανε το 2015.

Η μητέρα της, Σβετλάνα, με την οποία ο Πούτιν φέρεται να είχε ερωτική σχέση, κάποτε ήταν καθαρίστρια, αλλά τώρα είναι πολυεκατομμυριούχος σύμφωνα με την The Telegraph.

Το Proekt, ένας ανεξάρτητος ερευνητικός ειδησεογραφικός οργανισμός, αναφέρει ότι οι δυό τους ανέπτυξαν φιλία όταν ο Πούτιν ήταν δήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης και παντρεμένος με τη Lyudmila Shkrebneva, με την οποία έχει δύο νόμιμες κόρες.

Η «κρυφή» κόρη του είχε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους οποίους δημοσίευσε selfies και άλλα στιγμιότυπα από τη ζωή της.

Ωστόσο, διέγραψε τους λογαριασμούς της το 2022, λίγο αφότου ο Πούτιν ανακοίνωσε την εισβολή στην Ουκρανία, όταν τα τρολ του διαδικτύου άρχισαν να την τρολάρουν δημοσιεύοντας emojis με τη σημαία της Ουκρανίας και να την κατηγορούν ότι «κρύβεται σε καταφύγιο γιατί είναι αρουραίος».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν αναγράφεται πατέρας στο πιστοποιητικό γέννησης της Luiza Rozova.

Η 21χρονη δεν έχει επιβεβαιώσει την σχέση της με τον Πούτιν αλλά έχει απαντήσει: «Ακούστε, κρίνοντας από τις φωτογραφίες του όταν ήταν νέος, μάλλον, ναι, μοιάζουμε. Αλλά, όπως αποδείχθηκε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μοιάζουν με τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς» είπε χρησιμοποιώντας το επίσημο και πλήρες όνομα του προέδρου της Ρωσίας.

Ο Αντρέι Ζαχάροφ, τώρα δημοσιογράφος του BBC, είχε κάνει ρεπορτάζ για την ταυτότητα της «κρυφής» κόρης του Πούτιν για το Proekt.

«Σου προκάλεσα κάποιο πρόβλημα με την έρευνά μου;» ρώτησε ο δημοσιογράφος την 21χρονη στο Clubhouse, μια κοινωνική εφαρμογή.

«Ω, καθόλου. Η ζωή μου ήταν τόσο στάσιμη, είμαι πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία να είμαι στο προσκήνιο. Οι άνθρωποι έμαθαν την ιστορία μου» είπε.

Στα ηχητικά αρχεία του Clubhouse, η Λουίζα Ρόζοβα περιέγραψε επίσης τη ζωή της στην αφάνεια.

Είπε ότι ζούσε σκόπιμα σε μια «φούσκα» και δεν παρακολουθούσε την επικαιρότητα.

«Βλέπω, ξέρετε, επιδείξεις μόδας, αγοράζω το περιοδικό Vogue. Μου αρέσει να πηγαίνω σε ένα κοντινό εστιατόριο και να τρώω νόστιμα ζυμαρικά, να συζητάω τα τελευταί κουτσομπολιά με φίλους», ανέφερε το ουκρανικό μέσο.

Η ερωμένη του Πούτιν και μητέρα της Λουίζα έχει περιουσία 83 εκατομμύρια λίρες, πολλά σπίτια στο Μόντε Κάρλο, ένα γιοτ και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Bank Rossiya – μιας τράπεζας που χρησιμοποιούν οι ελίτ για να μετακινούν χρήματα.

Εκτός από αυτό, έχει επίσης μερίδιο στο χιονοδρομικό κέντρο Igora κοντά στη Φινλανδία και είναι διευθύντρια του National Media Group, το οποίο χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση βασικών καναλιών προπαγάνδας από το Κρεμλίνο αναφέρει το ρεπορτάζ.

Τα Pandora Papers που διέρρευσαν αναφέρουν ότι η Krivonogikh έγινε σταδιακά πλούσια μετά το 2000, όταν ο Πούτιν έγινε πρόεδρος της Ρωσίας.

Πέρυσι, η Βρετανία πρόσθεσε την Krivonogikh στην λίστα κυρώσεων για «συνεχή προώθηση της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία».

Ο Πούτιν έχει δύο νόμιμες κόρες, τη Μαρία και την Κατερίνα, με την πρώτη του σύζυγο Λιουντμίλα. Τη χώρισε το 2013.

Φέρεται επίσης ότι έχει δύο γιους με την Αλίνα Καμπάεβα.

Η Αλίνα Μαράτοβνα Καμπάεβα ή Καμπάγιεβα, 41 είναι Ρωσίδα πολιτικός, διευθύντρια μέσων ενημέρωσης και πρώην αθλήτρια της ατομικής ρυθμικής γυμναστικής, η οποία έχει ανακηρυχθεί Επίτιμη Δασκάλα του Αθλητισμού από τη ρωσική κυβέρνηση.

Η Καμπάεβα είναι μία από τις πιο πολυβραβευμένες αθλήτριες στην ιστορία της ρυθμικής γυμναστικής, με 2 Ολυμπιακά μετάλλια, 14 μετάλλια Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και 21 μετάλλια Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η επί χρόνια ερωμένη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Putin’s family dynasty: How his inner circle lives in the shadows.

The Russian president’s secretive private life raises questions about hidden wealth, influence, and power behind the scenes ⬇https://t.co/T8dscTk9op

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 6, 2024