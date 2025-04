«Ο Πολ Νιούμαν ηγήθηκε ενός κινήματος» – Πώς ο ηθοποιός βοήθησε παιδιά με σοβαρές ασθένειες

Τα πρωτοκλασάτα ονόματα του Χόλιγουν απέτιναν φόρο τιμής στον εκλιπόντα ηθοποιό, Πολ Νιούμαν, κατά τη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης.

Οι Τομ Χανκς, Πολ Ραντ, Άνταμ Ντράιβερ και άλλοι αστέρες μίλησαν για τον εκλιπόντα ηθοποιό κατά τη διάρκεια του A Night of SeriousFun Gala, που διοργανώθηκε από το SeriousFun Children’s Network, στις 7 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της 90λεπτης ζωντανής εκπομπής, ο 68χρονος Χανκς τίμησε τους πολλούς ρόλους του «αμερικανικού θρύλου» Νιούμαν, καθώς και αυτόν που περιέγραψε ως «ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο που έπαιξε ποτέ».

«Ειδικός στο να νικάει την κόλαση»

«Το 1988, ο Πολ ηγήθηκε ενός κινήματος για να δημιουργηθεί μια κατασκήνωση ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Τριανταεπτά χρόνια αργότερα, οι κατασκηνωτές και τα προγράμματα της SeriousFun βρίσκονται σε όλο τον κόσμο», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Για τον Πολ, το να βλέπει τα παιδιά να ξεπερνάνε όριά τους, κάνοντας πράγματα που δεν πίστευαν ποτέ ότι ήταν δυνατά, είτε πετώντας με αεροπλάνο για πρώτη φορά, είτε απλά φεύγοντας από το σπίτι τους για πρώτη φορά, ήταν στόχος ζωής».

Στη συνέχεια, σημειώνοντας ότι ο Νιούμαν ήταν «ειδικός στο να νικάει την κόλαση», ο Χανκς ολοκλήρωσε τον λόγο του, δηλώνοντας ότι ο ηθοποιός έζησε «μια εξαιρετική ζωή».

«Ξεκίνησε με μια απλή αλλά βαθιά ιδέα. Τι θα γινόταν αν υπήρχε μια κατασκήνωση ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά με σοβαρές ιατρικές παθήσεις; Και αν μπορούσε να παρέχεται με μηδενικό κόστος για τις οικογένειες;»

Το όραμα του Πολ άνοιξε τον δρόμο

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο 56χρονος Ραντ τίμησε το «έργο του Νιούμαν ως οραματιστή ηγέτη» και όλα όσα έκανε για το δίκτυο SeriousFun Children’s Network. «Ξεκίνησε με μια απλή αλλά βαθιά ιδέα. Τι θα γινόταν αν υπήρχε μια κατασκήνωση ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά με σοβαρές ιατρικές παθήσεις; Και αν μπορούσε να παρέχεται με μηδενικό κόστος για τις οικογένειες;

Τριάντα επτά χρόνια αργότερα, το όραμα του Πολ έχει εμπνεύσει ένα παγκόσμιο κίνημα κατασκηνώσεων και προγραμμάτων που εξυπηρετούν πάνω από 100 διαφορετικές ιατρικές παθήσεις, σχεδιασμένα να προσφέρουν ακριβώς αυτό που χρειάζονται αυτά τα παιδιά, και μάλιστα δίπλα σε ιατρική περίθαλψη παγκόσμιας κλάσης» δήλωσε.

Ο 41χρονος Ντράιβερ, από την πλευρά του, τόνισε το έργο του Νιούμαν ως οδηγού αγώνων και πώς αυτό επηρέασε το φιλανθρωπικό του έργο. «Ίσως ήταν όλοι αυτοί οι αγώνες που βοήθησαν τον Πολ να συνειδητοποιήσει τη σημασία του να προκαλείς τον εαυτό σου, γιατί αυτό ακριβώς ενθαρρύνεται να κάνει κάθε κατασκηνωτής με το SeriousFun Children’s Network», είπε.

«Ήθελε πραγματικά να κάνει τη διαφορά και να προσφέρει»

Ο Νιούμαν ήταν ο αγαπημένος και γοητευτικός ηθοποιός, σκηνοθέτης και οδηγός αγώνων αυτοκινήτου, ο οποίος εργάστηκε σε μια σειρά από επιτυχημένα έργα, όπως τα The Hustler, The Sting, The Verdict, Cool Hand Luke, The Color of Money και Butch Cassidy and the Sundance Kid, για να αναφέρουμε μερικά.

Ήταν πατέρας έξι παιδιών και πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα στο σπίτι του στο Γουέστπορτ του Κονέκτικατ τον Σεπτέμβριο του 2008 σε ηλικία 83 ετών.

Η κληρονομιά του ζει μέσα από το φιλανθρωπικό του έργο με το SeriousFun Children’s Network, το οποίο περιγράφεται ως «το κορυφαίο δίκτυο κατασκηνώσεων ιατρικής εξειδίκευσης στον κόσμο, που αποτελείται από 30 κατασκηνώσεις και προγράμματα που εξυπηρετούν παιδιά με σοβαρές ασθένειες και τις οικογένειές τους, πάντα δωρεάν».

Ο οργανισμός προσθέτει ότι έχει «εξελιχθεί σε ηγέτη στις ιατρικές εξειδικευμένες κατασκηνώσεις, παρέχοντας πάνω από 2 εκατομμύρια εμπειρίες που αλλάζουν τη ζωή σε παιδιά και οικογένειες από περισσότερες από 50 χώρες».

Πίσω στο 2022, μία από τις κόρες του Νιούμαν, η Κλέα, δήλωσε στο People: «Ήθελε πραγματικά να κάνει τη διαφορά και να προσφέρει. Έκανε πολύ σοβαρή δουλειά με τις κατασκηνώσεις».



