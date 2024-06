Πολ Νιούμαν- Τζόαν Γούντγουορντ: Σκάνδαλο, αλκοόλ και αιώνια αφοσίωση

Οι δύο Αμερικανοί ηθοποιοί παντρεύονται το 1958 και ο γάμος τους θα διαρκέσει πολύ, πάρα πολύ. Όταν συναντιούνται το 1952 σε ένα πρακτορείο για θέατρο στη Νέα Υόρκη, εκείνος είναι είκοσι επτά ετών και ήδη παντρεμένος, εκείνη μόλις είκοσι δύο. «Τι ωραίο κορίτσι!», είπε μόλις την είδε ο Πολ Νιούμαν. Η Τζόαν θυμάται ότι «τον αντιπάθησα αμέσως αυτόν τον τύπο. Γελοίος, μικροκαμωμένος, υπερβολικά σενιαρισμένος…». Στο θεατρικό «Picnic», όμως, η έλξη είναι αμοιβαία και δεν κρύβεται. Ξεκινούν παράλληλες καριέρες σε θέατρο, σινεμά και τηλεόραση. Ένα αυτοκινητικό ατύχημα το 1956 καθιστά γνωστό στο κοινό το πρόβλημα αλκοολισμού του Πολ και την παράνομη σχέση του με την Τζόαν. Παρά το σκάνδαλο, μετακομίζουν μαζί και παντρεύονται αμέσως μόλις βγαίνει το διαζύγιο.

Ζουν μια ζωή ήρεμη, σε ένα σπίτι απλό, χωρίς γκλάμουρ βραδιές και πολλές κοσμικές εμφανίσεις. Δεν πέφτουν στην παγίδα των δημοσιογράφων του Χόλιγουντ, είναι απολύτως ειλικρινείς: «Ο,τι κάνουμε το βράδυ και τα σαββατοκύριακα αφορά αποκλειστικά και μόνο εμάς».

Η κόρη τους, Νελ, γεννιέται το 1959. Η Τζόαν δουλεύει λιγότερο: «Κάθομαι σπίτι και διαβάζω συνταγές μαγειρικής και περιμένω τον Πολ να επιστρέψει. Το απολαμβάνω πολύ». Την ώρα που ο Νιούμαν είναι στο απόγειο της δόξας του και μετατρέπεται σε σύμβολο του σεξ, εκείνη φέρνει στον κόσμο τη Μελίσα (1961) και την Κλέα (1964). Μετακομίζουν στο Κονέκτικατ για να έχουν περισσότερη ησυχία και ασχολούνται με άλλα πράγματα εκτός της υποκριτικής. Εκείνη με τον χορό και την οικολογία, εκείνος με τα αυτοκίνητα -και οι δύο με την πολιτική. Συντάσσονται με τον Τζον Κένεντι, στρατεύονται στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Λίγο αργότερα, ο Πολ Νιούμαν ανοίγει εταιρεία παραγωγής και δίνει στη γυναίκα του τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Rachel, Rachel», που βγαίνει το 1968, «αφού θυσίασε και την καριέρα της για μένα».

Η ταινία συμπίπτει με τις δολοφονίες των Κένεντι και Κινγκ, έχει τεράστια επιτυχία, αλλά οι φήμες για επικείμενο χωρισμό οργιάζουν. Το ζευγάρι δηλώνει κατηγορηματικά «δεν χωρίζουμε», ο Πολ μειώνει το αλκοόλ και κάνει πιο έντονες προπονήσεις. Το 1979 παίρνει τη δεύτερη θέση ως οδηγός αγώνων στις «24 ώρες του Λεμάν». Θριαμβεύει στο σινεμά, ενώ η Τζόαν ξεκινά δεύτερη καριέρα στην τηλεόραση και μαζί αφοσιώνονται στα κοινά. Ιδρύουν το Scott-Newman, κέντρο αποτοξίνωσης (ο γιος του από τον πρώτο γάμο πεθαίνει από υπερβολική δόση) και ο Πολ ανοίγει την εταιρεία Newman’s Own, με διάφορα προϊόντα κάτω από την υπογραφή του, τα έσοδα της οποίας πάνε στους φιλανθρωπικούς τους σκοπούς.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες

«Μπορεί να έχουν τους καβγάδες τους, αλλά πάντα επέστρεφαν ο ένας στον άλλον», λέει στο «People» η κόρη τους, καλλιτέχνιδα και πρώην ηθοποιός Μελίσα Νιούμαν. «Αυτό είναι καταπληκτικό για τις συνθήκες του Χόλιγουντ -κατάφεραν να διατηρήσουν αυτή τη σχέση».

Στο φωτογραφικό λεύκωμα της Μελίσα, «Head Over Heels: Joanne Woodward and Paul Newman: A Love Affair in Words and Pictures», που κυκλοφόρησε το 2023 από την Little, Brown Voracious, βλέπουμε μέσα από τα μάτια της τη σχέση των γονιών της. Δημιουργημένο μαζί με τον επιμελητή Andrew Kelly και τον σχεδιαστή Dan Miller, το βιβλίο περιλαμβάνει περισσότερες από 100 φωτογραφίες -μερικές από αυτές αδημοσίευτες μέχρι τότε- του εμβληματικού ζευγαριού, από την Ανατολική Ακτή μέχρι το Λος Άντζελες και από διάφορα κινηματογραφικά πλατό σε όλο τον κόσμο.

Η Mελίσα, 63 ετών σήμερα, μεγάλωσε περιτριγυρισμένη από φωτογραφίες στο σπίτι της οικογένειάς της στο Westport του Κονέκτικατ. Θυμάται ότι συχνά ένιωθε ότι οι φωτογράφοι, φίλοι των γονιών της, όπως ο Philippe Halsman και ο Bruce Davidson, «ζούσαν στο σπίτι μας», τραβώντας φωτογραφίες. Ο Nιούμαν και η Γούντγουορντ επίσης τραβούσαν πολλές φωτογραφίες της Mελίσα και των δύο αδελφών της.

«Υπάρχουν τόσες πολλές φωτογραφίες των γονιών μου με κάμερες κρεμασμένες γύρω από τον λαιμό τους», λέει η Mελίσα. «Ο πατέρας μου συνήθιζε να περπατάει με ένα σφυρί και καρφιά. Κάθε φορά που έφτανε μια νέα φωτογραφία ή αποφάσιζε να κρεμάσει κάτι στον τοίχο… περπατούσε ψάχνοντας για ένα σημείο».

Το λεύκωμα περιλαμβάνει επίσης αποσπάσματα από συνεντεύξεις του ζευγαριού, απομαγνητοφωνήσεις και «γοητευτικά τολμηρά» γράμματά τους. «Πολλές φορές, ενώ διάβαζα τα γράμματα, σκεφτόμουν ότι δεν μπορούσα να τα βάλω στο λεύκωμα, ένιωθα λίγο άβολα», λέει η Mελίσα. «Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κοιτάζεις μια φωτογραφία και μπορεί να μην ασχοληθείς μαζί της, αλλά όταν διαβάσεις το απόσπασμα, κοιτάζεις πάλι τη φωτογραφία με διαφορετικά μάτια».

Στο «Head Over Heels» ο Πολ Νιούμαν, που πέθανε το 2008, εμφανίζεται σε πολλές «ανάλαφρες» φωτογραφίες. Σε κάποια από αυτές, τραγουδάει σε μια αγελάδα στο Βερμόντ. Σε άλλη, τραβηγμένη από τον σεναριογράφο του «Επαναστάτης χωρίς αιτία» Stewart Stern, κοιτάζει τον εαυτό του σε έναν καθρέφτη, με το πρόσωπό του καλυμμένο με αφρό ξυρίσματος.

«Ο μπαμπάς μου ήταν ένας “ανόητος”», λέει η Mελίσα. «Ήταν πραγματικά αστείος, σαν ένα κολεγιόπαιδο που κρατάει ένα μπουκάλι μπίρα. Και είχε μια αίσθηση του χιούμορ, που τον έκανε υπέροχο παππού. Ήταν πολύ διασκεδαστικός με τα παιδιά».

Η φιλανθρωπική του δράση περιλαμβάνει πρωτοβουλίες όπως το «Hole in the Wall Gang Camp», που δημιουργήθηκε για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και τις οικογένειές τους. Η Μελίσα λέει ότι για αυτήν, «αυτό είναι πραγματικά η πιο καθαρή μορφή της κληρονομιάς του».

Η Γούντγουορντ, λέει η Μελίσα, ήταν ένα «ελεύθερο πνεύμα». Θυμάται φωτογραφίες της μητέρας της, 93 ετών σήμερα, με κοστούμια από τις ταινίες της. Μία τέτοια φωτογραφία, που δεν μπήκε στο βιβλίο, δείχνει τη Γούντγουορντ αφού έκοψε τα μαλλιά της με ψαλίδι νυχιών για την ταινία του 1955 «Η εξιλέωση ενός προδότη». «Ο πατέρας μου τοποθετούσε τη μητέρα μου πάνω από τον εαυτό του ως ηθοποιό, μέχρι την ημέρα που πέθανε, νομίζω».

