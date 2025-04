Έρικ Ντέιν: Ο διάσημος ηθοποιός του Grey’s Anatomy διαγνώστηκε με τη νόσο ALS

Ο Έρικ Ντέιν, ο ηθοποιός του Grey’s Anatomy και του Euphoria αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε από τη νόσο ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση) και η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ο διάσημος ηθοποιός έκανε δήλωση στο αμερικανικό People, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να εργάζεται και ανυπομονεί να επιστρέψει στα γυρίσματα του τρίτου κύκλου.

Eric Dane Announces He Has Been Diagnosed with ALS (Exclusive) https://t.co/S88gsnbR5Z

— People (@people) April 11, 2025