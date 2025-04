Ανανεώνει με την Λίβερπουλ και ο Φαν Ντάικ (pic)

Έτοιμος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ ως τον Ιούνιο του 2027 είναι και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ολλανδός αμυντικός, θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη ανανέωση για τους «κόκκινους» μετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος επίσης «έδεσε» για δύο ακόμη χρόνια.

Ο Φαν Νταικ βρίσκεται στην Λίβερπουλ από τον Ιανουάριο του 2018, όταν αποκτήθηκε από την Σαουθάμπτον έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Κατέκτησε με τους «κόκκινους» ένα πρωτάθλημα Αγγλίας, ένα Champions League και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων.

🚨 Virgil van Dijk will sign his new deal at Liverpool valid until June 2027 very soon, agreement done.

All details of the contract have been sealed, also approved by the laywers and VVD will put pen to paper before end of the season.

Two more years. Salah + Virgil, confirmed. pic.twitter.com/EcWqZn2SMf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2025