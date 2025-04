Ο Μπέρνι Σάντερς κάνει εμφάνιση-έκπληξη στο Coachella 2025 – «Αγωνιστείτε για τη δικαιοσύνη»

«Αυτή η χώρα αντιμετωπίζει κάποιες πολύ δύσκολες προκλήσεις και το μέλλον της Αμερικής εξαρτάται από τη δική σας γενιά» είπε ο Μπέρνι Σάντερς στο πλήθος, σύμφωνα με το Time. «Μπορείτε απλά να απομακρυνθείτε και να αγνοήσετε τι συμβαίνει, αλλά αν το κάνετε αυτό, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

»Σας χρειαζόμαστε να σηκωθείτε και να αγωνιστείτε για τη δικαιοσύνη, να αγωνιστείτε για την οικονομική δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη φυλετική δικαιοσύνη».

Σε κάποιο σημείο, αφού αναφέρθηκε στον «Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», το ακροατήριο απάντησε με αποδοκιμασίες. «Συμφωνώ», απάντησε.

Ο Σάντερς συνέχισε να επικρίνει τη στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κλιματική αλλαγή. «Ο Τραμπ πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια φάρσα. Κάνει επικίνδυνα λάθος» δήλωσε ο γερουσιαστής.

«Και εσείς και εγώ θα πρέπει να σταθούμε απέναντι στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων και να τους πούμε να σταματήσουν να καταστρέφουν αυτόν τον πλανήτη».

Ο Σάντερς ασχολήθηκε επίσης με την ανισότητα του πλούτου και την εξουσία των εταιριών. «Έχουμε σήμερα μια οικονομία που λειτουργεί πολύ καλά για την τάξη των δισεκατομμυριούχων, αλλά όχι για τις εργαζόμενες οικογένειες», είπε, ζητώντας να ληφθούν μέτρα κατά των ασφαλιστικών και φαρμακευτικών εταιρειών.

«Η υγειονομική περίθαλψη είναι ανθρώπινο δικαίωμα» πρόσθεσε.

Ο γερουσιαστής επαίνεσε την καλλιτέχνιδα Clairo επειδή χρησιμοποιεί το δημόσιο βήμα της για να υπερασπιστεί κρίσιμα ζητήματα. «Βρίσκομαι εδώ επειδή η Clairo χρησιμοποίησε την προβολή της για να αγωνιστεί για τα δικαιώματα των γυναικών, για να προσπαθήσει να τερματίσει τον τρομερό, βάναυσο πόλεμο στη Γάζα, όπου χιλιάδες γυναίκες και παιδιά σκοτώνονται», είπε ο Σάντερς.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Σάντερς πόσταρε την εμφάνισή του στο Coachella μέσω του X, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία επί σκηνής. «Σε ευχαριστώ, Coachella. Ήταν απόλαυση να παρουσιάσω την σπουδαίο @clairo απόψε», έγραψε.

«Αυτές είναι δύσκολες εποχές. Η νεότερη γενιά πρέπει να βοηθήσει να ηγηθεί στον αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την οικοδόμηση μιας οικονομίας που θα λειτουργεί για όλους, όχι μόνο για τους λίγους».

