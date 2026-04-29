Ένας παππούς έφτιαξε σε 4 χρόνια παζλ 60.000 κομματιών με το εγγονάκι του – Του έλειπε ένα κομμάτι

Ένας παππούς από το Κολοράντο Σπρινγκς του Κολοράντο, ο Λου Σάλας, ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο εμπορικό παζλ στον κόσμο μετά από 800 ώρες εργασίας σε διάστημα τεσσάρων ετών και με τη βοήθεια της πολύ καλής στην συγκεκριμένη δουλειά 8χρονης εγγονής του. Ευτυχώς παρέμεινε ψύχραιμος όταν ανακάλυψε πως του έλειπε ένα κομμάτι.

Το παζλ των 60.000 κομματιών με την ονομασία «What a Wonderful World» της Dowdle διατίθεται σε 60 κουτιά με 1.000 κομμάτια το καθένα. Μαζί, σχηματίζουν έναν πλήρη χάρτη του κόσμου.

Είπε στον KRDO, συνεργαζόμενο σταθμό με το ABC, ότι η ολοκλήρωση του παζλ του προκάλεσε «γλυκόπικρα» συναισθήματα, αφού δούλεψε πάνω του για τόσο καιρό. Εξήγησε ότι του πήρε μερικά χρόνια να καταλάβει πού θα μπορούσε να συναρμολογήσει το παζλ, πριν καν μπορέσει να ξεκινήσει. Εν τέλει αποφάσισε να συναρμολογήσει κάθε παζλ των 1.000 κομματιών στο δωμάτιο των χόμπι του με την 8χρονη εγγονή του να τον βοηθά.

Και τώρα πως ενώνεις 60 παζλ σε ένα των 9 μέτρων;

Αν και ο Σάλας ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος του έργου μόνος του, η συναρμολόγηση και των 60 τμημάτων έγινε «το παζλ μέσα στο παζλ», όπως είπε σχετικά.

Φίλοι και συγγενείς κατασκεύασαν ένα τραπέζι από φελιζόλ διαστάσεων 2,4 μέτρων επί 9 μέτρων στο γκαράζ του και ο Σάλας κρεμάστηκε από την οροφή για να μπορέσει να τοποθετήσει τα κομμάτια στη θέση τους, παρότι κάτι μας λέει πως δεν χρειάζονταν σε καμία περίπτωση να παραστήσει τον κασκαντέρ δεμένος από την οροφή.

Η συναρμολόγηση του πήρε περίπου εννέα ώρες, αλλά το σημαντικό είναι πως δεν έπεσε πάνω στο παζλ. Το παζλ δεν ήταν φθηνό. Παλαιότερα πωλούνταν στο Costco, αλλά τώρα διατίθεται μόνο στο διαδίκτυο, κοστίζοντας εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες δολάρια. Για τις ανάγκες του άρθρου, ώστε να γραφτεί η τιμή, το παζλ βρέθηκε σε καινούρια συσκευασία στις 5.000 δολάρια.

Παρόλα αυτά ο Σάλας πως θα ήταν ευτυχής να το χαρίσει δωρεάν, ώστε κάποιος άλλος να το απολαύσει όσο και αυτός, αρκεί να το χαρίσει και αυτός με τη σειρά του όταν τελειώσει. «Δεν μπορείς να το περιγράψεις με λόγια, να του βάλεις τιμή ή οτιδήποτε άλλο», είπε. «Αν κάποιος μπορεί να το κάνει, αυτό μου αρκεί».

Κατάλαβε πως του λείπει ένα κομμάτι

Όταν δούλευε σε ένα τμήμα του παζλ, συνειδητοποίησε ότι του έλειπε ένα κομμάτι. «Δεν κοιμήθηκα εκείνη τη νύχτα. Ένα κομμάτι καταστρέφει το όλο έργο», δήλωσε ο Σάλας στο ABC όπου μίλησε.

Ο Σάλας αρνήθηκε να αφήσει τόσους μήνες κοπιαστικής δουλειάς και τα 600 δολάρια που ξόδεψε να πάνε χαμένα. Η Dowdle, η εταιρεία που κατασκευάζει το παζλ, του έστειλε τελικά το τελευταίο κομμάτι που του έλειπε, ολοκληρώνοντας έτσι το πολυετές αυτό έργο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το «What a Wonderful World» είναι ένα παζλ με πλήρως αλληλοσυνδεόμενα κομμάτια. Αποτελούμενο από 60 παζλ των 1.000 XL κομματιών, αυτό το παζλ τεράστιων διαστάσεων μπορεί να συναρμολογηθεί τμηματικά και στη συνέχεια να ενωθεί σε ένα μεγάλο.

Το What a Wonderful World περιλαμβάνει 187 διαφορετικούς πίνακες από το καλλιτεχνικό στούντιο Dowdle, με τα νησιά του Ειρηνικού, τα λαμπερά φώτα του Παρισιού, την ομορφιά του Ταζ Μαχάλ, τη μεγαλοπρέπεια των Εθνικών Πάρκων της Αμερικής και γενικά αξιοθέατα από όλο τον κόσμο.