Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επιστροφή στα παιδικά χρόνια: Επτά χόμπι από τα παλιά που αξίζει να δοκιμάσουμε ξανά
Σαν παιδί 08 Δεκεμβρίου 2025 | 06:01

Επιστροφή στα παιδικά χρόνια: Επτά χόμπι από τα παλιά που αξίζει να δοκιμάσουμε ξανά

Θυμάσαι τα χόμπι που σε έκαναν χαρούμενο ως παιδί; Μήπως ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις ξανά;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Spotlight

Όλοι μας έχουμε στιγμές στη ζωή μας που κοιτάμε πίσω και θυμόμαστε τα χόμπι που απολαμβάναμε να κάνουμε ως παιδιά. Η νοσταλγία μπορεί να φέρει στην επιφάνεια την επιθυμία να επανασυνδεθούμε με την παιδική αθωότητα και τη δημιουργικότητα. Αλλά τι γίνεται αν σας λέγαμε ότι δεν είναι ποτέ αργά για να επιστρέψετε σε αυτές τις δραστηριότητες; Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα χόμπι που συνδέονται με τη νοσταλγία προσφέρουν διαχρονικά σημαντικά οφέλη για την ψυχική, συναισθηματική και σωματική ευημερία.

Ακολουθήστε την πορεία της δημιουργικότητας και δείτε πώς τα παιδικά σας χόμπι μπορούν να ενισχύσουν την καθημερινή σας ζωή ως ενήλικες.

Τα χόμπι που μας κάνουν καλό ανεξαρτήτως ηλικίας

  1. Εξερευνήστε την τέχνη (ζωγραφική, κεραμική)

Επιστρέφοντας στα καλλιτεχνικά χόμπι, δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας για να νιώσετε τη χαρά της δημιουργίας. Είτε ζωγραφίζετε, κάνετε σχέδιο είτε ασχολείστε με την κεραμική, η τέχνη μπορεί να είναι μια μορφή ψυχικής ανακούφισης. Αφήστε τον εαυτό σας να πειραματιστεί με απλά έργα, όπως βιβλία ζωγραφικής ή βιβλία με χρωματιστά σχέδια, και δείτε πόση ικανοποίηση μπορεί να προσφέρει το να δημιουργήσετε κάτι από το μηδέν.

  1. Δώστε ξανά ζωή στη δημιουργική γραφή

Πότε ήταν η τελευταία φορά που γράψατε κάτι για τη διασκέδασή σας; Όχι μια έκθεση ή μια επαγγελματική αναφορά, αλλά κάτι για εσάς, που ενεργοποιεί τη φαντασία σας και την εσωτερική σας δημιουργικότητα. Αναζητήστε ερεθίσματα για δημιουργική συγγραφή ή γράψτε ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Η δημιουργική γραφή βοηθά στη συναισθηματική επεξεργασία και σας επιτρέπει να εκφραστείτε με έναν ασφαλή και θετικό τρόπο.

  1. Παίξτε στη φύση

Η επαφή με τη φύση είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχική μας υγεία. Είτε επιλέξετε να κάνετε πεζοπορία, ποδήλατο ή να απολαύσετε ένα περίπατο στον κήπο σας, οι εξωτερικές δραστηριότητες ξυπνούν το παιδί μέσα μας. Η φυσική άσκηση συνδυάζεται με την ευχάριστη αίσθηση της ανακάλυψης και της περιπέτειας. Αφήστε τον εαυτό σας να βιώσει την αίσθηση της απόλαυσης και της ξενοιασιάς, που είχατε όταν ήσασταν μικροί.

  1. Ομαδικά αθλήματα ή χορός

Η συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα ή χορό είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να εκφράσετε τον εαυτό σας. Σε αντίθεση με την τυπική γυμναστική, τα ομαδικά αθλήματα ή ο χορός, όπως το μπαλέτο που όλο και περισσότεροι ενήλικες το επιλέγουν, επικεντρώνονται στη διασκέδαση και στην κοινωνικοποίηση, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ψυχική και σωματική ευεξία. Ανεξάρτητα από το επίπεδο, ο χορός ή τα ομαδικά παιχνίδια ανακαλύπτουν ξανά την αίσθηση της συμμετοχής και της δημιουργικότητας που είχατε στην παιδική σας ηλικία.

  1. Παίξτε όργανα ή τραγουδήστε

Η μουσική είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να ενισχύσετε τη συναισθηματική σας υγεία και να διεγείρετε τη δημιουργικότητά σας. Παίξτε κάποιο όργανο που είχατε μάθει ως παιδί ή μάθετε κάτι εντελώς νέο. Η μουσική δεν είναι μόνο διασκεδαστική, αλλά συμβάλλει και στην ενίσχυση του εγκεφάλου, βοηθώντας στη βελτίωση της συγκέντρωσης και της μνήμης. Επιπλέον, το τραγούδι και το παίξιμο μουσικών οργάνων έχουν θετική επίδραση στην ψυχική ευημερία.

  1. Θέατρο και αυτοσχεδιασμός

Αν αγαπούσατε το θέατρο ή το παιχνίδι ρόλων όταν ήσασταν μικροί, το να συμμετέχετε σε μια τοπική ομάδα θεάτρου ή να κάνετε αυτοσχεδιασμό μπορεί να σας προσφέρει μια ισχυρή αίσθηση επανένωσης με τη δημιουργικότητά σας. Τα θεατρικά παιχνίδια και οι παραστάσεις σας βοηθούν να εκφράσετε συναισθήματα και να ενισχύσετε την αυτοεκτίμησή σας μέσω του παιχνιδιού.

  1. Παζλ και επιτραπέζια παιχνίδια

Τα παζλ, τα επιτραπέζια παιχνίδια ή η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων είναι δραστηριότητες που ενισχύουν τον εγκέφαλο και αναστέλλουν τη γνωστική εξασθένιση. Αυτές οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν την κοινωνικοποίηση, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις γνωστικές σας ικανότητες. Κάντε τη διαδικασία πιο διασκεδαστική και κοινωνική, διοργανώνοντας μια βραδιά επιτραπέζιων με φίλους ή δημιουργώντας ομάδες στην περιοχή σας για παιχνίδι και ανταλλαγή παζλ.

Είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι όταν μεγαλώνουμε, οι δραστηριότητες που κάποτε μας έκαναν ευτυχισμένους πρέπει να αντικατασταθούν από πιο σοβαρές και “ενήλικες” ενασχολήσεις. Ωστόσο, η επιστροφή σε παιδικές δραστηριότητες μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά οφέλη στην ψυχική και σωματική μας υγεία.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η εσωτερική διαμάχη στη Fed και η αγωνία για τις προβλέψεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Η εσωτερική διαμάχη στη Fed και η αγωνία για τις προβλέψεις Πάουελ για τα επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

World
Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου

Το αγροτικό φέρνει ξανά στο επίκεντρο και το ανοιχτό εσωκομματικό και ενδοπαραταξιακό μέτωπο - Οι νέες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών εντείνουν τον πονοκέφαλο του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει
Φωτογραφίες 08.12.25

Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει

Οι φετινοί τιμώμενοι των Kennedy Center Honors — από τη Γκλόρια Γκέινορ έως τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τους Kiss — βρίσκονται στο επίκεντρο μιας λαμπερής τελετής που διεξάγεται ενώ το ιστορικό ίδρυμα περνά μια από τις πιο βαθιές μεταμορφώσεις της ιστορίας του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της
Απασχόληση 08.12.25

Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία μειώθηκε το γ' τρίμηνο του 2025 στο 8,2%. Όμως τα ποσοστά δεν συμφωνούν με τους μηνιαίους δείκτες. Οι συχνές και μεγάλες αποκλίσεις, έχουν θορυβήσει και την Eurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από τον αλ Άσαντ, στον αλ Σάρα – Συρία, ένας χρόνος μετά
Άδηλο μέλλον 08.12.25

Από τον αλ Άσαντ, στον αλ Σάρα – Συρία, ένας χρόνος μετά

Από τις μεγάλες προσδοκίες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, η Συρία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της νέας εποχής υπό τον πολιτικά «αναβαπτισμένο» πρώην τζιχαντιστή αλ Σάρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Wall Street: Αγωνία για τη διαμάχη στη Fed και τις προθέσεις Πάουελ για τα επιτόκια
Wall Street 08.12.25

Αγωνία για τη διαμάχη στη Fed και τις προθέσεις Πάουελ για τα επιτόκια

«Η Fed φαίνεται να είναι πιο διχασμένη από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό, και το πόσο διχασμένη είναι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό θα δώσει μια ιδέα για το πού μπορεί να κλίνει η Fed στο μέλλον», δήλωσε ο Michael Rosen

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πρόκληση – Τις παρεμβάσεις Τραμπ στις εκλογές
MAGA επίθεση 08.12.25

Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πρόκληση – Τις παρεμβάσεις Τραμπ στις εκλογές

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ μιλάει ανοιχτά για ενίσχυση στην Ευρώπη «πατριωτικών» κομμάτων που μοιράζονται τις MAGA ιδέες του. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφεύγουν να αντιδράσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μάιλι Σάιρους μιλάει για την κατάσταση της υγείας της Ντόλι Πάρτον – «Θα δίνει για πάντα συναυλίες»
Fizz 08.12.25

Η Μάιλι Σάιρους μιλάει για την κατάσταση της υγείας της Ντόλι Πάρτον – «Θα δίνει για πάντα συναυλίες»

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε μια σειρά από συναυλίες λόγω «προβλημάτων υγείας», γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της.

Σύνταξη
«Ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση ισχυρίζεται ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 08.12.25

«Ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση ισχυρίζεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει απογοητευμένος από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει πως δεν έχει μελετήσει πιθανή αντιπρόταση εκ μέρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Ιαπωνία καλεί τον πρεσβευτή της Κίνας για έντονες διαμαρτυρίες
Κόσμος 08.12.25

Η Ιαπωνία καλεί τον πρεσβευτή της Κίνας για έντονες διαμαρτυρίες

Η Ιαπωνία κάλεσε τον Κινέζο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών, με σκοπό να προβεί σε έντονες διαμαρτυρίες για φερόμενο «κλείδωμα» γιαπωνέζικου μαχητικού αεροσκάφους από κινεζικό μαχητικό.

Σύνταξη
Κολομβία: Πτώματα που βρέθηκαν στη θάλασσα «ίσως» ανήκαν σε θύματα πλήγματος των ΗΠΑ [βίντεο]
Γκουστάβο Πέτρο 08.12.25

Κολομβία: Πτώματα που βρέθηκαν στη θάλασσα «ίσως» ανήκαν σε θύματα πλήγματος των ΗΠΑ

Η Κολομβία μέσω του προέδρου της Γκουστάβο Πέτρο, ανέφερε πως βρήκε πτώματα στην θαλάσσια περιοχή με την Βενεζουέλα και ανήρτησε βίντεο στην πλατφόρμα Χ με τις αποδείξεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Oι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι εποικοδομητικές, αλλά όχι εύκολες, λέει o Ζελένσκι [Βίντεο]
Κόσμος 08.12.25

Ουκρανία: Oι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι εποικοδομητικές, αλλά όχι εύκολες, λέει o Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για την ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, κρίνοντάς τες ως «εποικοδομητικές», ενώ ανακοίνωσε πως πλέον η Ουκρανία θα εκπαιδεύει στρατιώτες κατευθείαν στις μεραρχίες

Σύνταξη
Έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μεξικό [βίντεο]
Καρτέλ 08.12.25

Έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μεξικό

Η τοπική αστυνομία και οι κάτοικοι της περιοχής έγιναν στόχος, καθώς το Μεξικό αυξάνει την παρουσία των ομοσπονδιακών στρατευμάτων εν μέσω της κλιμάκωσης των επιθέσεων των καρτέλ.

Σύνταξη
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις
«Γεωπολιτικές διαφορές» 08.12.25

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ταξιδεύει στο Πεκίνο, με το Βερολίνο να «σκληραίνει» τη στάση του απέναντι στην Κίνα κατόπιν συνεννόησης με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως σε εμπορικά θέματα

Σύνταξη
Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου [βίντεο]
Ρόμαν Γκόφμαν 08.12.25

Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου

Ο προτεινόμενος ως νέος επικεφαλής της Μοσάντ, είχε τραυματιστεί την 7η Οκτωβρίου από μέλη παλαιστινιακών οργανώσεων με τον τραυματισμό του να καταγράφεται σε βίντεο.

Σύνταξη
Το Παρίσι θέλει να «εξορίσει» τα SUV και τα μεγάλα αυτοκίνητα
SUV - 4x4 08.12.25

Το Παρίσι θέλει να «εξορίσει» τα SUV και τα μεγάλα αυτοκίνητα

«Όσο μεγαλύτερα είναι (τα αυτοκίνητα) τόσο περισσότερο ρυπαίνουν», δήλωσε η δήμαρχος, Ανν Ινταλγκό, για την πόλη της το Παρίσι, όπου τα τέλη στάθμευσης για τα «βαριά» αυτοκίνητα τριπλασιάστηκαν

Σύνταξη
Ακινητοποιήθηκε το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο
Ελλάδα 07.12.25

Ακινητοποιήθηκε το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο

Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης μηχανής μετά από σύγκρουση με ζώο - Το δρομολόγιο ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση 140 λεπτών προς τη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο