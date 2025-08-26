Οι γυναίκες αποφάσισαν: Αυτά είναι τα πέντε πιο σέξι ανδρικά χόμπι

Μπορεί να πιστεύουμε ότι το γυμναστήριο ή τα extreme sports κερδίζουν τις εντυπώσεις, όμως πρόσφατη έρευνα της Daily Mail δείχνει κάτι εντελώς διαφορετικό: το πιο ελκυστικό χόμπι που μπορεί να έχει ένας άνδρας είναι το… διάβασμα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 98,2% των γυναικών θεωρούν ότι η εικόνα ενός άντρα που χάνεται σε ένα βιβλίο αποπνέει βάθος και διανοητική γοητεία – χαρακτηριστικά που οι περισσότερες γυναίκες βρίσκουν ακαταμάχητα.

Μετά το διάβασμα, οι γυναίκες ξεχώρισαν τα εξής ως ελκυστικά:

Εκμάθηση ξένων γλωσσών

Μουσική

Μαγειρική

Ξυλουργική

Κοινός παρονομαστής; Δημιουργικότητα, καλλιέργεια και διάθεση για συνεχή εξέλιξη.

Ποια ανδρικά χόμπι δεν αρέσουν στις γυναίκες

«Λοιπόν, τι κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο»; Η απάντησή σου μπορεί να είναι αφοπλιστικά ειλικρινής και να μου πεις πως σκρολάρεις με τις ώρες στα social ή χαλαρώνεις βλέποντας τις νέες trending σειρές στο Netflix ή να επιλέξεις μια πιο… εκλεπτυσμένη εκδοχή του στιλ: «Προπονούμαι για ημιμαραθώνιους και μαθαίνω ξένες γλώσσες». Είναι πιθανό εν τω μεταξύ να ασχολείσαι με όλες αυτές τις δραστηριότητες ή τα χόμπι σου να είναι ένας συνδυασμός των παραπάνω. Όπως και να έχει, και οι δύο απαντήσεις λένε κάτι στους άλλους για εσένα.

Πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Consumer Research εξερεύνησε την «μυστική» αλλά ισχυρή επίδραση που έχει η αποκάλυψη συγκεκριμένων τύπων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στον τρόπο που μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Από τη μελέτη φάνηκε ότι το πώς περνάμε τα Σαββατοκύριακα, έχει μεγαλύτερη επιρροή στο πώς οι άνθρωποι κρίνουν τις ικανότητες και τα στοιχεία της προσωπικότητάς μας από ό,τι ίσως νομίζουμε.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, όταν κανείς ασχολείται με ευχάριστες δραστηριότητες που προάγουν την προσωπική ανάπτυξη, όπως η άσκηση ή η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας, αξιολογείται από τους γύρω του ως ένα πιο ικανό, σε όλα τα επίπεδα, άτομο που δεσμεύεται, είναι πειθαρχημένο και μπορεί να βάλει τα πράγματα στη ζωή του σε τάξη.

Αρνητικές εντυπώσεις καταγράφηκαν για χόμπι όπως:

Κρύπτο (cryptocurrency)

Κόμικς

Cosplay

Κλάμπινγκ και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Κάπνισμα

Οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν άνδρες που καλλιεργούν τον εαυτό τους, έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα και δημιουργική διάθεση και όχι εκείνους που δεν προσέχουν τους εαυτούς τους ή «απλώς σκοτώνουν τον χρόνο τους».

* Πηγή: Vita