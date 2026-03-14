Ξέχνα τη γυμναστική: Τα χόμπι που σε κρατούν σε φόρμα
Vita 14 Μαρτίου 2026, 07:30

Ξέχνα τη γυμναστική: Τα χόμπι που σε κρατούν σε φόρμα

Η γυμναστική είναι η πρώτη επιλογή αν θέλουμε να μείνουμε σε φόρμα. Ωστόσο, κάποια χόμπι, μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά.

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Πολλές φορές οι πιο υγιείς άνθρωποι δεν σκέφτονται την άσκηση ως υποχρέωση. Αντί γι’ αυτό, κάνουν δραστηριότητες που αγαπούν και που φυσικά κρατούν το σώμα τους σε κίνηση. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biopsychosocial Science and Medicine δείχνει επίσης ότι άνθρωποι που έχουν ενεργά χόμπι παρουσιάζουν χαμηλότερο στρες, καλύτερη διάθεση και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή. Παρακάτω είναι 8 δραστηριότητες που σε κρατούν σε φόρμα χωρίς να μοιάζουν με γυμναστική.

1.Το μαγείρεμα μπορεί να θεωρηθεί άσκηση;

Η προετοιμασία ενός γεύματος από το μηδέν είναι πιο σωματική απ’ όσο φαίνεται.

  • ζύμωμα ψωμιού
  • κόψιμο λαχανικών
  • ανακάτεμα σάλτσας
  • μεταφορά σκευών

Όλες αυτές οι κινήσεις δυναμώνουν χέρια, ώμους και καρπούς. Επιπλέον, κάνοντάς τες, περνάμε ώρες όρθιοι, κάτι που αυξάνει φυσικά την καθημερινή μας δραστηριότητα.

2. Κηπουρική

Η κηπουρική περιλαμβάνει:

  • σκάψιμο
  • σκύψιμο
  • φύτευση
  • μεταφορά χώματος

Μελέτες έχουν συνδέσει τη συστηματική κηπουρική με:

  • έως 36% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας
  • περίπου 30% μικρότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού

Και το καλύτερο; Δεν νιώθουμε ότι κάνουμε άσκηση, απλώς φροντίζουμε τον κήπο μας.

3. Ο χορός είναι μια πολύ καλή άσκηση

Ο χορός βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, τη μυϊκή αντοχή, τον συντονισμό και την ισορροπία. Επειδή υπάρχει μουσική και κοινωνική αλληλεπίδραση, η δραστηριότητα γίνεται διασκέδαση και όχι προπόνηση.

4. Παιχνίδι και βόλτες με σκύλους

Τα σκυλιά χρειάζονται καθημερινή κίνηση, κάτι που σημαίνει ότι και οι ιδιοκτήτες τους:

  • περπατούν περισσότερο
  • παίζουν έξω
  • περνούν χρόνο στη φύση

Η φροντίδα κατοικίδιου έχει συνδεθεί επίσης με:

  • λιγότερη μοναξιά
  • περισσότερη κοινωνική αλληλεπίδραση

5. Εξερεύνηση πόλεων με τα πόδια

Το περπάτημα είναι ίσως η πιο υποτιμημένη μορφή άσκησης. Όταν περπατάμε στην πόλη:

  • ανακαλύπτουμε νέες γειτονιές
  • βρίσκουμε όμορφα μικρά μαγαζιά και πάρκα
  • κινούμαστε χωρίς να το σκεφτόμαστε

Έτσι μπορούμε να φτάσουμε εύκολα ακόμα και τα 10.000 βήματα, χωρίς να το καταλάβουμε.

6. Αναρρίχηση

Η αναρρίχηση συνδυάζει:

  • δύναμη
  • ευλυγισία
  • αντοχή
  • συγκέντρωση

Σίγουρα χρειάζεται να έχει εξασκηθεί κάποιος πολύ σε αυτή και να την κάνει με ασφάλεια. Δεν μοιάζει με προπόνηση, είναι περισσότερο κάτι σαν λύση ενός σωματικού «παζλ», καθώς προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να φτάσουμε στο επόμενο σημείο.

7. Ξυλουργική

Η κατασκευή αντικειμένων από ξύλο είναι πιο σωματική απ’ όσο νομίζουν πολλοί. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει ενδυναμώνουν ώμους, κορμό, δύναμη λαβής κ.α. Ταυτόχρονα δημιουργούμε κάτι χρήσιμο, κάτι που δίνει αίσθηση δημιουργίας και ικανοποίησης.

8. Κολύμπι, μια πλήρης άσκηση για το σώμα

Το κολύμπι είναι πλήρης άσκηση σώματος χωρίς καταπόνηση στις αρθρώσεις. Επιπλέον, το δροσερό νερό μπορεί να ενισχύσει τη διάθεση, να αυξήσει την ενέργεια και να βοηθήσει στην πνευματική διαύγεια.

Το βασικό μάθημα είναι απλό. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε την άσκηση σαν υποχρέωση. Αν βρούμε δραστηριότητες που αγαπάμε και που μας κρατούν ενεργούς, το σώμα μας θα γυμνάζεται φυσικά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

* Πηγή: Vita

Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Χαλκιδική: Θρίλερ με τη σορό σε βαλίτσα – «Φορούσε βέρα – Είχε χαρτιά στο στόμα»
Μπροστά σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές που αναζητούν την ταυτότητα του θύματος, η σορός του οποίου εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε δύσβατη δασική περιοχή, στη Χαλκιδική.

Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί
Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο.

Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ
Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο αλλά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο
Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 370 δισ. δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών (κρατικά ομόλογα)

Συνταξιούχοι: Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών
Μόνο 20.000 δικαιούχοι από 370.000 έχουν πληρωθεί - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων - Συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα πάρουν αναδρομικά του 11μήνου με τόκο 6%

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

