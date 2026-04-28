28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο
Ταξίδι στον χρόνο; 28 Απριλίου 2026, 20:45

Μια ανάρτηση στο X από το 2023 με το όνομα του φερόμενου δράστη επανέρχεται μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου, προκαλώντας σενάρια συνωμοσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι θα λέγατε αν το όνομα ενός φερόμενου δράστη είχε εμφανιστεί σε μια άγνωστη ανάρτηση στο Χ… χρόνια πριν από την επίθεση; Αυτό είναι το σενάριο που έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας σχεδόν άγνωστος λογαριασμός στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), με το όνομα «Henry Martinez» (@HenryMa79561893), δημιουργήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2023 και έκανε μία και μοναδική ανάρτηση: «Κόουλ Άλεν». Από τότε δεν υπήρξε καμία άλλη δραστηριότητα.


Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω από μια δημοσίευση της NASA από το 2014, η οποία φέρει την υπογραφή ενός Henry Martinez, σύμφωνα με το The News. Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία επιβεβαίωση ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με τον χρήστη του X.

Τα ερωτήματα εντείνονται, καθώς η πρακτική άσκηση (internship) του Άλεν στο Jet Propulsion Laboratory της NASA φαίνεται να συνέπεσε χρονικά με τη δημοσίευση της συγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης.

Ωστόσο, οι υποτιθέμενες αυτές συνδέσεις έχουν ήδη αξιοποιηθεί για να τροφοδοτήσουν εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο — χωρίς καμία επιβεβαίωση.

Η ανάρτηση, που πλέον έχει ξεπεράσει τις 44 εκατομμύρια προβολές, επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη σύλληψη του Κόουλ Άλεν για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών, στο οποίο παρευρίσκονταν κυβερνητικά στελέχη και δημοσιογράφοι.

Παρά τον θόρυβο, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός σχετίζεται με τον 31χρονο. Οι αρχές αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων χρήση όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος και επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο.

Το timing της ανάρτησης, ωστόσο, έχει προκαλέσει «έκρηξη» σχολίων, με ορισμένους χρήστες να κάνουν λόγο για περίεργες συμπτώσεις ή ακόμη και πιθανή πρότερη γνώση.

Ο επιχειρηματίας Μάριο Νάουφαλ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στο δείπνο γίνεται ΠΟΛΥ περίεργη. Ο δράστης λέγεται Κόουλ Άλεν και ένας λογαριασμός στο X είχε γράψει το όνομά του από το 2023».

Και πρόσθεσε: «Είναι η μοναδική ανάρτηση του λογαριασμού — και η φωτογραφία προφίλ του προέρχεται από site που λέγεται TIME MACHINE. Πολύ περίεργο».

Από την άλλη, αρκετοί χρήστες έσπευσαν να κατεβάσουν τους τόνους, επισημαίνοντας ότι το «Κόουλ Άλεν» είναι ένα αρκετά συνηθισμένο όνομα — άρα η σύμπτωση δεν είναι απίθανη.

Henry Martinez: Το προφίλ που πυροδότησε τα σενάρια

Η ανάρτηση του Martinez έχει πλέον ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια προβολές και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον για την ταυτότητά του. Από το προφίλ του δεν προκύπτουν πολλά στοιχεία, πέρα από το ότι χρησιμοποιεί ως εικόνα ένα βάτραχο Pepe.

Θεωρίες συνωμοσίας έφτασαν στο σημείο να συνδέουν ακόμη και την εικόνα του βατράχου — που φορά παπιγιόν — με την παρουσία του Τραμπ στο δείπνο.

Ωστόσο, αυτό που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη προσοχή είναι η εικόνα του προφίλ. Πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι, αν επεξεργαστεί κανείς την εικόνα, το σχήμα που προκύπτει μοιάζει με τη γνωστή φωτογραφία του Τραμπ με υψωμένη γροθιά μετά την απόπειρα δολοφονίας στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

«Η εικόνα κεφαλίδας του λογαριασμού Henry Martinez στο X — που έκανε μία και μοναδική ανάρτηση το 2023 γράφοντας “Κόουλ Άλεν” — μοιάζει με μια μοντέρνα καλλιτεχνική εκδοχή της φωτογραφίας της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ. Η εικόνα συνδέεται με έναν ιστότοπο Time Machine», έγραψε ένας χρήστης.

Τι είναι το «Time Machine»

Η ίδια εικόνα εμφανίζεται σε ιστότοπο του οργανισμού Time Machine Organization, σε άρθρο με τίτλο «Μελέτη για την ποιότητα στην τρισδιάστατη ψηφιοποίηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Στην πραγματικότητα, το «Time Machine» δεν έχει καμία σχέση με ταξίδια στον χρόνο. Πρόκειται για έναν διεθνή οργανισμό που ασχολείται με την ψηφιακή καταγραφή και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η μελέτη εξετάζει την ποιότητα και την πολυπλοκότητα έργων 3D ψηφιοποίησης πολιτιστικών αγαθών.

Παρ’ όλα αυτά, η αναφορά στο όνομα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει θεωρίες περί… ταξιδιού στον χρόνο.

Ένας χρήστης έγραψε: «Χθες καταγράφηκε το πρώτο περιστατικό ταξιδιού στον χρόνο. Ο Henry Martinez, επιστήμονας της NASA που εξαφανίστηκε, είχε ως εικόνα φόντου μια χρονομηχανή και το 2023 έγραψε “Κόουλ Άλεν”…».

Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Σύνδεση με NASA και ερωτήματα

Ορισμένοι χρήστες ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο Martinez είχε συνεργαστεί με τη NASA, επικαλούμενοι τεχνικό έγγραφο με τίτλο «Testing Orion’s Fairing Separation System», το οποίο φέρει το όνομα Henry Martinez.

Οι ίδιοι συνέδεσαν αυτό το στοιχείο με το προφίλ του Άλεν στο LinkedIn, όπου αναφέρεται ότι είχε εργαστεί ως προγραμματιστής, μηχανολόγος μηχανικός και ερευνητής στο Jet Propulsion Laboratory.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι ο συγγραφέας του εγγράφου και ο χρήστης του X είναι το ίδιο πρόσωπο.

Μάλιστα, κάποιοι επιχείρησαν να απομυθοποιήσουν την υπόθεση, επισημαίνοντας: «Τρελή σκέψη, αλλά μπορεί να υπάρχουν πολλοί με το όνομα Κόουλ Άλεν».


Ποιος είναι ο Κόουλ Τόμας Άλεν

Οι αρχές ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από την Καλιφόρνια.

Στο επαγγελματικό του προφίλ εμφανίζεται ως προγραμματιστής παιχνιδιών, μηχανικός, επιστήμονας και καθηγητής. Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν μερικώς στην εταιρεία εκπαιδευτικής υποστήριξης C2 Education, ενώ είχε αναδειχθεί και «Teacher of the Month» τον Δεκέμβριο του 2024.

Είναι απόφοιτος του California Institute of Technology στον τομέα της μηχανολογίας, ενώ φέρεται να έχει και μεταπτυχιακό στην επιστήμη υπολογιστών από το California State University Dominguez Hills.

Ένας καθηγητής του, ο Bin Tang, τον περιέγραψε ως «ήσυχο, ευγενικό και πολύ καλό φοιτητή», δηλώνοντας σοκαρισμένος από τις εξελίξεις.

Το μανιφέστο και οι αποκαλύψεις της οικογένειας

Σε κείμενο που αποδίδεται στον ίδιο, ο Άλεν φέρεται να αυτοχαρακτηρίζεται «Friendly Federal Assassin» και να εκφράζει έντονη οργή για πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Το μανιφέστο έφτασε στις αρχές όταν ο αδελφός του ενημέρωσε την αστυνομία, καθώς είχε σταλεί σε συγγενείς λίγο πριν την επίθεση.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η αδελφή του ανέφερε ότι ο Άλεν είχε αγοράσει όπλα και τα είχε αποθηκεύσει στο πατρικό τους σπίτι χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς τους. Παράλληλα, φέρεται να είχε εμπλακεί στην ομάδα «Wide Awakes» και να είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση «No Kings».

«Δεν το περίμενε κανείς»

Μαθητής που είχε διδαχθεί από τον Άλεν τον περιέγραψε ως «απόλυτα φυσιολογικό άνθρωπο».

«Με βοήθησε πολύ στη φυσική. Ήταν έξυπνος και ήρεμος», είπε, προσθέτοντας: «Ήταν λίγο ιδιόρρυθμος, αλλά ποτέ δεν θα φανταζόσουν κάτι τέτοιο. Έμοιαζε με έναν απλό, καθημερινό άνθρωπο».

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα — όχι μόνο για τα κίνητρα της επίθεσης, αλλά και για τις συμπτώσεις που την περιβάλλουν.

