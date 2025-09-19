newspaper
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 22:52
Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία – Προειδοποίηση για τσουνάμι
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Τραμπ θέλει να ανακτήσει τη βάση Μπάγραμ στο Αφγανιστάν – «Απέχει μία ώρα» από τα πυρηνικά της Κίνας
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 03:35

Ο Τραμπ θέλει να ανακτήσει τη βάση Μπάγραμ στο Αφγανιστάν – «Απέχει μία ώρα» από τα πυρηνικά της Κίνας

Τη βάση Μπάγραμ στο Αφγανιστάν θέλει να ανακτήσει ο Τραμπ, καθώς «απέχει μια ώρα από εκεί όπου η Κίνα κατασκευάζει να πυρηνικά όπλα της».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Πέμπτη ότι εργάζεται για να «ανακτήσει» την αεροπορική βάση Μπάγραμ στο Αφγανιστάν, την οποία εγκατέλειψαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ το 2021, λίγο πριν την επιστροφή στην εξουσία στην Καμπούλ των Ταλιμπάν (στη φωτογραφία από βίντεο αρχείου του Reuters, επάνω, άποψη της βάσης Μπάγραμ).

«Προσπαθούμε να την ανακτήσουμε (…) Θέλουμε να ανακτήσουμε αυτήν τη βάση», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ την τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στη Βρετανία.

«Προσπαθούμε να την ανακτήσουμε (…) Θέλουμε να ανακτήσουμε αυτήν τη βάση»

«Ενας από τους λόγους που θέλουμε αυτήν τη βάση είναι, όπως γνωρίζετε, πως απέχει μια ώρα από εκεί όπου η Κίνα κατασκευάζει να πυρηνικά όπλα της», πρόσθεσε.

Δεν δόθηκε καμιά διευκρίνιση από την κυβέρνησή του για το τι σημαίνει συγκεκριμένα η πρόθεση που εξέφρασε ο πρόεδρος Τραμπ.

Κάπου πενήντα χιλιόμετρα από την Καμπούλ, η Μπάγραμ, η μεγαλύτερη αεροπορική βάση του Αφγανιστάν, βρισκόταν στα χέρια του αμερικανικού στρατού τις δυο δεκαετίες που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον και την εισβολή στην ασιατική χώρα διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ.

Τα αμερικανικά στρατεύματα και αυτά του NATO αποσύρθηκαν από εκεί τον Ιούλιο του 2021, καθώς οι Ταλιμπάν καταλάμβαναν με αστραπιαία ταχύτητα τομείς του Αφγανιστάν, προτού εντέλει θέσουν υπό τον έλεγχό τους όλη τη χώρα έναν μήνα αργότερα.

Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί μεγάλη απώλεια το ότι χάθηκε αυτή η βάση, κάτι που έχει πει επανειλημμένα μετά την επάνοδό του στην εξουσία. Είναι ανάμεσα στις επικρίσεις του εναντίον του διαδόχου και προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, για το πώς διαχειρίστηκε την αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν.

Στο στόχαστρο η Κίνα

Ο ρεπουμπλικάνος εξάλλου εκφράζει συχνά δυσαρέσκεια για την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας, αντίπαλης υπερδύναμης, στο Αφγανιστάν.

Νυν και πρώην αμερικανοί αξιωματούχοι ωστόσο επισήμαναν πως ο στόχος να «ανακτηθεί» η Μπάγραμ μπορεί να αρχίσει να μοιάζει με νέα εισβολή, καθώς θα απαιτούσε κάπου 10.000 στρατιωτικούς και διάφορα άλλα μέσα, ιδίως προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο μεγιστάνας άφησε να εννοηθεί χθες πως η βάση θα μπορούσε να ανακτηθεί με συναίνεση των Ταλιμπάν — αλλά δεν είναι σαφές τι θα συμπεριλάμβανε ως αντάλλαγμα τέτοια συμφωνία.

Θα ήταν θεαματική στροφή του ισλαμιστικού κινήματος που πολεμούσε εναντίον του αμερικανικού στρατού για χρόνια και για να ανατρέψει την υποστηριζόμενη από την Ουάσιγκτον κυβέρνηση.

Ωστόσο, αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί δήλωσε πως δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σχεδιασμοί όσον αφορά στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη της βάσης, όπου λειτουργούσε μεταξύ άλλων τεράστιο κέντρο κράτησης.

Συνομιλίες με τους Ταλιμπάν

«Δεν βλέπω πως θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο ρεαλιστικά», πρόσθεσε. Πέρα από τη λειτουργία της βάσης, θα χρειαζόταν τεράστιες προσπάθειες για τη φύλαξη της ίδιας και της περιμέτρου της και τον ανεφοδιασμό της.

Ακόμη κι αν κλεινόταν συμφωνία με τους Ταλιμπάν, θα συνέχιζαν να εγείρονται διάφορες απειλές, ιδίως από την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Θα ήταν επίσης εντός εμβέλειας πυραύλων του Ιράν.

Τα πλεονεκτήματα της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας εκεί είναι μικρότερα από τους κινδύνους» που θα εγείρονταν, είπε πρώην αξιωματούχος, επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το σαββατοκύριακο, έγιναν συνομιλίες ανάμεσα σε αμερικανούς αξιωματούχους και τις de facto αρχές στην Καμπούλ, αφιερωμένες ιδίως στους Αμερικανούς που κρατούνται στο Αφγανιστάν.

Συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος για τους αμερικανούς ομήρους Ανταμ Μπόλερ, ο πρώην ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για το Αφγανιστάν Ζαλμάι Χαλιλζάντ και ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, Αμίρ Χαν Μουτακί.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Πώς ένας φόρος αναδεικνύεται σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων

Γαλλία: Πώς ένας φόρος αναδεικνύεται σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Φυσικό αέριο
LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα
Έκτο βέτο 19.09.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Η πρόταση που απαιτούσε την απελευθέρωση των ομήρων, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Μεξικό: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός – Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου
Μετέφερε υγραέριο 18.09.25

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός στο Μεξικό - Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η τραγωδία στο Μεξικό οφείλεται πιθανότατα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, με αποτέλεσμα το βυτιοφόρο να ανατραπεί και να προκληθεί ισχυρή έκρηξη

Σύνταξη
Ιταλία: Η Ραβέννα με την Παλαιστίνη – Λιμενεργάτες μπλοκάρουν τη φόρτωση κοντέινερ με πυρομαχικά για το Ισραήλ
Ιταλία 18.09.25

«Η Ραβέννα με την Παλαιστίνη» - Λιμενεργάτες μπλοκάρουν τη φόρτωση κοντέινερ με πυρομαχικά για το Ισραήλ

Παρόμοια μέτρα για τον αποκλεισμό αποστολών όπλων προς το Ισραήλ έχουν ληφθεί από λιμενεργάτες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Σουηδία

Σύνταξη
Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη
Πρώην σύζυγος αποκαλύπτει 18.09.25

Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη

Μια υπόθεση εξαφάνισης στην Κρήτη, αναζωπυρώνεται μετά από δύο δεκαετίες, φέρνοντας ξανά την ελπίδα για δικαιοσύνη και την οδύνη της απώλειας του νεαρού Στίβεν Κουκ

Σύνταξη
Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του
Άδοξο τέλος 18.09.25

Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του

Το χρυσό βραχιόλι του φαραώ έκλεψε από το Μουσείο του Καΐρου μια συντηρήτρια, που το πούλησε σε κοσμηματοπώλη. Εκείνος το έδωσε σε χυτήριο, όπου το έλιωσαν μαζί με άλλα χρυσά αντικείμενα.

Σύνταξη
Από πού έρχεται ο ρατσισμός; Τα ψυχολογικά αίτια πίσω από την μάστιγα της εποχής
Μία νέα προσέγγιση 18.09.25

Από πού έρχεται ο ρατσισμός; Τα ψυχολογικά αίτια πίσω από την μάστιγα της εποχής

Ανά τα χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά με την προέλευση και τις ρίζες του ρατσισμού. Και όλες οι έρευνες ξεκινούν από το ίδιο απλό ερώτημα: Τι είναι τελικά ο ρατσισμός;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα
Έκτο βέτο 19.09.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Η πρόταση που απαιτούσε την απελευθέρωση των ομήρων, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»
«Συμπερίληψη» 18.09.25

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε το γεγονός ότι πολλές φορές τα λεγόμενα παρεξηγούνται και αναφέρθηκε στην δύναμη των λέξεων.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια
Μετά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.09.25

Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις - Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια

Αντιμέτωπη με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών η Ελλάδα. Προθεσμία από την Κομισιόν στη χώρα μας, προκειμένου να συμμορφωθεί. Το αρμόδιο υπουργείο ήξερε και δεν έκανε τίποτα. Καθησυχαστικός ο Κ. Τσιάρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο
Έρευνα της τροχαίας 18.09.25

Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε με νταλίκα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος τη γέφυρας του Μαρτίνου. Δύο γυναίκες τραυματίες στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα
The Good Life 18.09.25

Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα

Με αφορμή την προβολή της ταινίας Ευδοκία σε αποκατεστημένη κόπια στον ιστορικό κινηματογράφο Ριβιέρα, μια υπενθύμιση γιατί το αριστούργημα του δωρικού Αλέξη Δαμιανού θεωρείται από πολλούς η καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεξικό: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός – Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου
Μετέφερε υγραέριο 18.09.25

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός στο Μεξικό - Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η τραγωδία στο Μεξικό οφείλεται πιθανότατα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, με αποτέλεσμα το βυτιοφόρο να ανατραπεί και να προκληθεί ισχυρή έκρηξη

Σύνταξη
Πάμπλο Πικάσο: Άγνωστος μέχρι σήμερα πίνακας του θρυλικού ζωγράφου ήρθε στο φως
80 χρόνια μετά 18.09.25

Πάμπλο Πικάσο: Άγνωστος μέχρι σήμερα πίνακας του θρυλικού ζωγράφου ήρθε στο φως

Το έργο, με τίτλο «Προτομή γυναίκας με ανθισμένο καπέλο» απεικονίζει τη Γαλλίδα φωτογράφο και ζωγράφο Ντόρα Μάαρ η οποία διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Πάμπλο Πικάσο

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο