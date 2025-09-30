Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν επέβαλε πανεθνική διακοπή των τηλεπικοινωνιών, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της διακοπής των συνδέσεων οπτικών ινών στο διαδίκτυο.

Η χώρα βιώνει επί του παρόντος «πλήρη διακοπή του διαδικτύου», σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης του διαδικτύου Netblocks.

Εκτός δικτύου το Αφγανιστάν

Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι έχουν χάσει την επαφή με τα γραφεία τους στην πρωτεύουσα Καμπούλ. Το ίντερνετ στα κινητά και η δορυφορική τηλεόραση έχουν επίσης διακοπεί σε ολόκληρο το Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν δεν έχουν ακόμη δώσει επίσημη αιτία για τη διακοπή. Από την κατάληψη της εξουσίας το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει πολυάριθμους περιορισμούς σύμφωνα με την ερμηνεία τους του ισλαμικού νόμου της Σαρία.

Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι η διακοπή των τηλεπικοινωνιών θα διαρκέσει μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με το BBC.

Οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν επίσης διακοπεί.

Το Tolo News, ένα ιδιωτικό αφγανικό κανάλι ειδήσεων, κάλεσε το κοινό να παρακολουθεί τις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημερώσεις, καθώς αναμενόταν διακοπή των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικτύων του.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, τουλάχιστον οκτώ πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν ή να προσγειωθούν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Καμπούλ την Τρίτη έχουν ακυρωθεί.

Άμεση η επιρροή στα ηλεκτρονικά συστήματα

Διπλωματικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC ότι η διακοπή του διαδικτύου θα μπορούσε να επηρεάσει τα τραπεζικά και ηλεκτρονικά συστήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Πολλοί άνθρωποι δεν θα αντιληφθούν τις επιπτώσεις μέχρι την Τρίτη το πρωί, όταν οι τραπεζικές υπηρεσίες και άλλες επιχειρήσεις αναμένεται να ξαναρχίσουν να λειτουργούν.

Τα καλώδια οπτικών ινών μεταφέρουν δεδομένα με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα και χρησιμοποιούνται σε μεγάλο μέρος του διαδικτύου παγκοσμίως.

Σε μια ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Mastodon.social, η Netblocks ανέφερε:

«Το Αφγανιστάν βρίσκεται τώρα σε πλήρη διακοπή του διαδικτύου, καθώς οι αρχές των Ταλιμπάν προχωρούν στην εφαρμογή μέτρων ‘ηθικής’, με πολλαπλά δίκτυα να αποσυνδέονται σταδιακά κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών. Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες επηρεάζονται επίσης προς το παρόν».

Με καθυστερήσεις το διαδίκτυο

Εδώ και εβδομάδες, οι χρήστες του διαδικτύου σε αρκετές επαρχίες του Αφγανιστάν διαμαρτύρονται για την αργή πρόσβαση στο διαδίκτυο ή την απουσία σύνδεσης.

Αρκετοί κάτοικοι, που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, δήλωσαν προηγουμένως ότι οι επιχειρήσεις και οι ζωές τους έχουν επηρεαστεί σοβαρά από τις διακοπές του διαδικτύου.

Ένας άνδρας που εργάζεται ως ανταλλακτής συναλλάγματος στην επαρχία Takhar δήλωσε στο BBC ότι τα διαδικτυακά μαθήματα αγγλικών των κοριτσιών του διακόπηκαν. «Η τελευταία τους ευκαιρία να σπουδάσουν και να παραμείνουν ενεργές έχει πλέον χαθεί», είπε.

Μια άλλη γυναίκα είχε δηλώσει προηγουμένως στο BBC ότι δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα διαδικτυακά μαθήματα, καθώς το ίντερνετ στο σπίτι της είχε διακοπεί. «Ήλπιζα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και να βρω μια διαδικτυακή δουλειά, αλλά αυτό το όνειρο έχει επίσης καταστραφεί», είπε. «Χωρίς πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν ξέρω τι θα συμβεί στη συνέχεια».

Ο Χαμίντ Χαϊντάρι, πρώην αρχισυντάκτης του αφγανικού καναλιού ειδήσεων 1TV, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η μοναξιά κάλυψε ολόκληρη τη χώρα» μετά το κλείσιμο.

«Η σιωπή στο διαδίκτυο χωρίς τις φωνές των Αφγανών από το εσωτερικό του Αφγανιστάν είναι εκκωφαντική».

«Το Αφγανιστάν κατέλαβε επίσημα την πρώτη θέση στον διαγωνισμό με τη Βόρεια Κορέα για την αποσύνδεση από το διαδίκτυο», δήλωσε στο X.

Οι Ταλιμπάν είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι θα δημιουργηθεί μια εναλλακτική οδός πρόσβασης στο διαδίκτυο, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Σωρεία περιορισμών από τους Ταλιμπάν

Η διακοπή είναι η τελευταία σε μια σειρά περιορισμών που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν από την επιστροφή τους στην εξουσία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, αφαίρεσαν βιβλία γραμμένα από γυναίκες από το πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, στο πλαίσιο μιας νέας απαγόρευσης που έχει επίσης θέσει εκτός νόμου τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

«Όταν έμαθα ότι το διαδίκτυο είχε διακοπεί, ο κόσμος μου φάνηκε σκοτεινός».

Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν επίσης πληγεί ιδιαίτερα: τους απαγορεύεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση μετά την ηλικία των 12 ετών, με μία από τις τελευταίες τους δυνατότητες για περαιτέρω εκπαίδευση να έχει διακοπεί στα τέλη του 2024, όταν τα μαθήματα μαιευτικής σταμάτησαν αθόρυβα.

Μια φοιτήτρια πανεπιστημίου δήλωσε στο ενημερωτικό μέσο ότι «δεν είχε άλλη επιλογή εκτός από τις διαδικτυακές σπουδές» μετά την απαγόρευση του μαθήματος μαιευτικής που παρακολουθούσε. «Όταν έμαθα ότι το διαδίκτυο είχε διακοπεί, ο κόσμος μου φάνηκε σκοτεινός», είπε.

Οι Ταλιμπάν ανέκτησαν τον έλεγχο του Αφγανιστάν το 2021 με μια αστραπιαία προέλαση, λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρηση των αμερικανικών και άλλων διεθνών δυνάμεων.