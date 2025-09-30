newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 08:15
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών – Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Κόσμος 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:29

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών – Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα

Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε ακόμη ένα μέτρο εις βάρος της ελευθερίας των πολιτών του Αφγανιστάν, διακόπτοντας την σύνδεση στο διαδίκτυο

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Spotlight

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν επέβαλε πανεθνική διακοπή των τηλεπικοινωνιών, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της διακοπής των συνδέσεων οπτικών ινών στο διαδίκτυο.

Η χώρα βιώνει επί του παρόντος «πλήρη διακοπή του διαδικτύου», σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης του διαδικτύου Netblocks.

Εκτός δικτύου το Αφγανιστάν

Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι έχουν χάσει την επαφή με τα γραφεία τους στην πρωτεύουσα Καμπούλ. Το ίντερνετ στα κινητά και η δορυφορική τηλεόραση έχουν επίσης διακοπεί σε ολόκληρο το Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν δεν έχουν ακόμη δώσει επίσημη αιτία για τη διακοπή. Από την κατάληψη της εξουσίας το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει πολυάριθμους περιορισμούς σύμφωνα με την ερμηνεία τους του ισλαμικού νόμου της Σαρία.

Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι η διακοπή των τηλεπικοινωνιών θα διαρκέσει μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με το BBC.

Οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν επίσης διακοπεί.

Το Tolo News, ένα ιδιωτικό αφγανικό κανάλι ειδήσεων, κάλεσε το κοινό να παρακολουθεί τις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημερώσεις, καθώς αναμενόταν διακοπή των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικτύων του.

Οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν επίσης διακοπεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, τουλάχιστον οκτώ πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν ή να προσγειωθούν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Καμπούλ την Τρίτη έχουν ακυρωθεί.

Άμεση η επιρροή στα ηλεκτρονικά συστήματα

Διπλωματικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC ότι η διακοπή του διαδικτύου θα μπορούσε να επηρεάσει τα τραπεζικά και ηλεκτρονικά συστήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Πολλοί άνθρωποι δεν θα αντιληφθούν τις επιπτώσεις μέχρι την Τρίτη το πρωί, όταν οι τραπεζικές υπηρεσίες και άλλες επιχειρήσεις αναμένεται να ξαναρχίσουν να λειτουργούν.

Τα καλώδια οπτικών ινών μεταφέρουν δεδομένα με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα και χρησιμοποιούνται σε μεγάλο μέρος του διαδικτύου παγκοσμίως.

Σε μια ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Mastodon.social, η Netblocks ανέφερε:

«Το Αφγανιστάν βρίσκεται τώρα σε πλήρη διακοπή του διαδικτύου, καθώς οι αρχές των Ταλιμπάν προχωρούν στην εφαρμογή μέτρων ‘ηθικής’, με πολλαπλά δίκτυα να αποσυνδέονται σταδιακά κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών. Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες επηρεάζονται επίσης προς το παρόν».

Με καθυστερήσεις το διαδίκτυο

Εδώ και εβδομάδες, οι χρήστες του διαδικτύου σε αρκετές επαρχίες του Αφγανιστάν διαμαρτύρονται για την αργή πρόσβαση στο διαδίκτυο ή την απουσία σύνδεσης.

Αρκετοί κάτοικοι, που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, δήλωσαν προηγουμένως ότι οι επιχειρήσεις και οι ζωές τους έχουν επηρεαστεί σοβαρά από τις διακοπές του διαδικτύου.

Ένας άνδρας που εργάζεται ως ανταλλακτής συναλλάγματος στην επαρχία Takhar δήλωσε στο BBC ότι τα διαδικτυακά μαθήματα αγγλικών των κοριτσιών του διακόπηκαν. «Η τελευταία τους ευκαιρία να σπουδάσουν και να παραμείνουν ενεργές έχει πλέον χαθεί», είπε.

Μια άλλη γυναίκα είχε δηλώσει προηγουμένως στο BBC ότι δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα διαδικτυακά μαθήματα, καθώς το ίντερνετ στο σπίτι της είχε διακοπεί. «Ήλπιζα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και να βρω μια διαδικτυακή δουλειά, αλλά αυτό το όνειρο έχει επίσης καταστραφεί», είπε. «Χωρίς πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν ξέρω τι θα συμβεί στη συνέχεια».

Ο Χαμίντ Χαϊντάρι, πρώην αρχισυντάκτης του αφγανικού καναλιού ειδήσεων 1TV, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η μοναξιά κάλυψε ολόκληρη τη χώρα» μετά το κλείσιμο.

«Η σιωπή στο διαδίκτυο χωρίς τις φωνές των Αφγανών από το εσωτερικό του Αφγανιστάν είναι εκκωφαντική».

«Το Αφγανιστάν κατέλαβε επίσημα την πρώτη θέση στον διαγωνισμό με τη Βόρεια Κορέα για την αποσύνδεση από το διαδίκτυο», δήλωσε στο X.

«Η σιωπή στο διαδίκτυο χωρίς τις φωνές των Αφγανών από το εσωτερικό του Αφγανιστάν είναι εκκωφαντική», έγραψε η Μαριάμ Σολάιμανκχιλ, πρώην μέλος του κοινοβουλίου του Αφγανιστάν που τώρα ζει στις ΗΠΑ, σε μια ανάρτηση στην οποία προσθέτει ετικέτα τον ιδιοκτήτη του X, Έλον Μασκ.

Οι Ταλιμπάν είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι θα δημιουργηθεί μια εναλλακτική οδός πρόσβασης στο διαδίκτυο, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Σωρεία περιορισμών από τους Ταλιμπάν

Η διακοπή είναι η τελευταία σε μια σειρά περιορισμών που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν από την επιστροφή τους στην εξουσία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, αφαίρεσαν βιβλία γραμμένα από γυναίκες από το πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, στο πλαίσιο μιας νέας απαγόρευσης που έχει επίσης θέσει εκτός νόμου τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

«Όταν έμαθα ότι το διαδίκτυο είχε διακοπεί, ο κόσμος μου φάνηκε σκοτεινός».

Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν επίσης πληγεί ιδιαίτερα: τους απαγορεύεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση μετά την ηλικία των 12 ετών, με μία από τις τελευταίες τους δυνατότητες για περαιτέρω εκπαίδευση να έχει διακοπεί στα τέλη του 2024, όταν τα μαθήματα μαιευτικής σταμάτησαν αθόρυβα.

Μια φοιτήτρια πανεπιστημίου δήλωσε στο ενημερωτικό μέσο ότι «δεν είχε άλλη επιλογή εκτός από τις διαδικτυακές σπουδές» μετά την απαγόρευση του μαθήματος μαιευτικής που παρακολουθούσε. «Όταν έμαθα ότι το διαδίκτυο είχε διακοπεί, ο κόσμος μου φάνηκε σκοτεινός», είπε.

Οι Ταλιμπάν ανέκτησαν τον έλεγχο του Αφγανιστάν το 2021 με μια αστραπιαία προέλαση, λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρηση των αμερικανικών και άλλων διεθνών δυνάμεων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Business
Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 30.09.25

Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή

Με φόντο τον σκοτεινό ρόλο του στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το αμφιλεγόμενο ιστορικό του στη Μέση Ανατολή, ο Τόνι Μπλερ γίνεται πρόσωπο «κλειδί» στα θολά σχέδια Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25

Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ - Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Σύνταξη
Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Όλοι δυσαρεστημένοι 30.09.25

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δυνητικούς συμμάχους (Σοσιαλιστές) και συνδικάτα, ενώ δεν πείθει ούτε τους εργοδότες

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Σερβία: Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας
Τέμπτη της Σερβίας 30.09.25

Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας

Το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ έγινε η αφορμή για αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο να συγκλονίζουν τη Σερβία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» – Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής
Κρίσιμο σταυροδρόμι 30.09.25

Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» - Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής για την Ουκρανία

Μειοψηφούντες συνιστούν ψυχραιμία, ενώ ένα τεράστιο κομμάτι της ηγεσίας της ΕΕ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος για τα σχέδιά της στην Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα
Κόσμος 30.09.25

Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα

Η συνάντηση ανάμεσα στην Κίνα και την Βόρεια Κορέα στο Πεκίνο χαρακτηρίστηκε από την άποψη πως πρέπει να συντονίζουν «τις προσπάθειές τους για την διαφύλαξη των κοινών τους συμφερόντων».

Σύνταξη
Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»
Κόσμος 30.09.25

Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»

H Παλαιστινιακή Αρχή προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τις οποίες και επικροτεί, ζητώντας να προχωρήσει η Λύση των Δύο Κρατών

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του ’90
Περιβάλλον 30.09.25

Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του '90

Από την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο και το Πεκίνο, η ανάλυση δείχνει μια αξιοσημείωτη αύξηση των ζεστών ημερών στις μεγάλες πόλεις καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»

Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Το Μαξίμου εντείνει την επικοινωνιακή προβολή τους, προσβλέποντας σε αντιστροφή του κλίματος

Σύνταξη
Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 30.09.25

Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή

Με φόντο τον σκοτεινό ρόλο του στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το αμφιλεγόμενο ιστορικό του στη Μέση Ανατολή, ο Τόνι Μπλερ γίνεται πρόσωπο «κλειδί» στα θολά σχέδια Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)
Champions League 30.09.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Λονδίνο (30/9) για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00), με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την αποστολή - Μέσα ο Τζολάκης, εκτός ο Ροντινέι και ο Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25

Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ - Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Σύνταξη
Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»
Μπάσκετ 30.09.25

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα ομάδα της Ευρωλίγκας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο